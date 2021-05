Megaelección: Sábado a las 13:00 fue el peak de la movilidad en la RM

Por casi 20 horas, divididas en dos jornadas, permanecieron abiertas las urnas durante la megaelección del pasado fin de semana. En total, 2,6 millones de personas sufragaron en la Región Metropolitana, lo que implicó un fuerte aumento en la movilidad de la ciudad, en dirección a las 17.925 mesas habilitadas para el proceso.

De acuerdo al análisis realizado por la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) de la Región Metropolitana, los flujos vehiculares del sábado y domingo superaron ampliamente la movilidad registrada en los fines de semana previos.

Pero el peak de ambos días ocurrió el sábado a las 13.00, cuando cerca de 30 mil vehículos circularon por la capital transportando a los votantes. A continuación, el segundo horario con mayor movilidad se reginstró el domingo entre las 12:00 y las 13:00, cuando casi 25 mil vehículos salieron a la calle.

Según el académico urbanista de la Universidad del Desarrollo, Julio Nazar, “circularon al menos entre 300 mil a 400 mil vehículos, tanto sábado como domingo”.

Mientras, el subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, manifestó que “en el caso del Gran Santiago, pudimos observar un aumento en los flujos vehiculares a partir de las 5 de la mañana, para ambos días, en comparación a los anteriores fines de semana de mayo (…) En el caso del sábado, vimos un mayor movimiento entre las 12 y 13 horas, y luego entre las 16 y 17 horas respecto del mismo día de la semana anterior, tras lo cual se observó un descenso que se condice con el cierre de urnas. En tanto, durante el domingo se generó un peak de flujos vehiculares al mediodía, entre las 12 y las 13 horas, los que se mantuvieron por sobre el domingo anterior (Día de la Madre), hasta las 18 horas”.

En efecto, al contrastar el sábado 15 de mayo con el sábado 1 de mayo (feriado irrenunciable por el Día del Trabajo), se registró un aumento vehicular del 102% entre las 15 y 16 horas y del 120% entre las 16 a 17 horas. Además, respecto del sábado 8 de mayo hubo un incremento del 30% en ese mismo periodo.

El segundo día de elecciones la movilidad también superó a los domingos previos. Por ejemplo, a las 14 horas hubo un alza del 37% comparado con el domingo 2 de mayo y del 18% respecto al domingo 9 de mayo, cuando se celebró el Día de la Madre.

El doctor en Sistemas de Ingeniería de la Universidad de Chile, Franco Basso, evaluó que “como es de esperar, se generaron peak en la hora punta, o sea en el horario de almuerzo, lo cual es un patrón normal para los fines de semana. Pero también hay un aumento considerable, particularmente entre las 14 y las 17 horas, en comparación con las semanas anteriores. Eso se explica por el flujo de votantes que fue a sufragar en esos horarios, lo que en un sábado y domingo normal son periodos en los cuales bajan considerablemente los flujos vehiculares”, debido a los descansos y las cuarentenas que imperan en algunas comunas.

Poca diferencia en movilidad pese a las restricciones

Hasta la fecha, todas las comunas de la Región Metropolitana se encuentran en Fase 1 (Cuarentena) o en Fase 2 (Transición), por lo que solo se puede obtener un permiso de dos horas durante todo el fin de semana para salir a la calle. No obstante, la comparación en el flujo vehicular de los días sábado 15 y domingo 16 de mayo -cuando se levantó la restricción de movilidad- con los fines de semana anteriores deja en evidencia las falencias en el cumplimiento de esta norma.

Sobre este punto, Nazar recalcó que “en general, al comparar el flujo vehicular de estas elecciones con el de los fines de semana anteriores no hay grandes diferencias. Eso habla de que hay un incremento bien sostenido en el uso de los vehículos en estas últimas semanas, a propósito de que se empezaron a levantar ciertas cuarentenas o ciertas restricciones. Pero, esas libertades no son durante los fines de semana, donde se supone que debiésemos estar encerrados. Entonces, esto demuestra que no se están respetando las exigencias del Gobierno”.

Con este argumento concuerda el director del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y académico de la Universidad de Chile, Leonardo Basso. “Lo que estas cifras demuestran, con excepción del sábado 1 de mayo (feriado irrenunciable), es que la movilidad en elecciones parece ser bastante similar a la movilidad de los sábados y domingos anteriores, es decir, una movilidad alta en general. Esto demuestra algo que hemos estado observando hace mucho tiempo y que tiene que ver con que las cuarentenas están teniendo poco efecto y la movilidad es bastante (…). También, se observa un patrón de movilidad alto al igual que el primer fin de semana de mayo, lo cual no sorprende dada la alta movilidad que estaba teniendo la RM en cuarentena”, aseguró.