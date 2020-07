“Mendoexit”: Mendocinos reavivan campaña para “independizarse” de Argentina

No es una idea nueva, pero en las últimas horas ha tomado fuerza, al menos a nivel de redes sociales. El denominado “Mendoexit”, en referencia al Brexit -la salida de Reino Unido de la Unión Europea- pide estudiar la posible “independencia” de la provincia de Mendoza del resto de Argentina ya que los locales acusan una serie de problemas que se han agudizado por la pandemia del Covid-19, dejando la posibilidad de separación como la única vía de escape a los problemas del país.

Según el diario argentino La Nación, la primera vez que se escuchó en tono de broma la posibilidad fue después de la victoria de Alberto Fernández en las elecciones y después de que asumió la Presidencia en diciembre pasado.

Sin embargo, la propuesta no había tenido mayor impacto hasta ayer cuando el exgobernador de esa provincia y actual diputado nacional, Alfredo Cornejo, señaló en una entrevista radial que “Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente. Hay que empezar a pensarlo seriamente”.

Desde ese instante las publicaciones en las redes sociales aumentaron, señalando las virtudes que les permitirían ser independientes. Así, algunos usuarios compartieron fotos de lo que verían como el “Pasaporte Mendocino”. En su mayoría, los comentarios apuntan a la necesidad de una “autonomía regional” debido a que las políticas de los gobiernos nacionales generan una iniquidad.

Cornejo apuntó en sus declaraciones que la campaña para independizarse de Argentina, entre otras cosas, se debe a un conflicto que mantienen por la construcción de una central hidroeléctrica en Portezuelo del Viento.

En esa línea el congresista señaló que la Casa Rosada está “perjudicando” las posibilidad de Mendoza por la planta, al pedir que las provincias vecinas se adhieran a la solicitud de realizar un estudio ambiental antes de continuar con el proceso lo que finalmente podría frenar la obra.

“El problema es político. El gobierno tiene el objetivo de perjudicar a Mendoza. No hay otra lectura que esa (...) La verdad que no me gusta separarnos de la nación pero ellos están obligando a Mendoza a autoafirmarse en sus propios valores e identidades”.