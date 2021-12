Micco en un zapato chino: el desalojo de la toma, entre las alternativas que baraja el director del INDH, pero no contó con respaldo

Cada vez más complejo se vuelve el escenario del conflicto por la toma de la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la comuna de Providencia. Desde hace más de cinco meses que el inmueble se encuentra ocupado por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y familiares de víctimas de daño ocular producto de las manifestaciones del denominado estallido social del 18 de octubre de 2019.

Ayer a las 18:00 horas, se reunió vía telemática el consejo del INDH y en la sesión el director del INDH, Sergio Micco, entregó a sus pares las alternativas que él proponía, luego que los manifestantes anunciaran que la toma será permanente y dieran un ultimátum a las autoridades del INDH para que vayan a buscar la documentación que hay al interior. Entre ellos, expedientes de causas por violaciones a los DD.HH. e incluso algunos antecedentes reservados de “Valech”, la comisión que registró las torturas de la dictadura de Augusto Pinochet.

El director del INDH, según señalaron a La Tercera PM algunos de los consejeros, puso las cartas sobre la mesa, siendo la primera alternativa que sometió a discusión el solicitar a la policía que proceda a desalojar el inmueble. Tras un extenso debate, esta acción no contó con el respaldo del consejo y se apostó, una vez más, por la segunda propuesta del director que fue crear una comisión que tienda puentes con los ocupantes durante el fin de semana y volver a juntarse el próximo lunes 27 de diciembre.

Otras de las opciones que llevó Micco ante el consejo -y que es una idea que ronda en más de algún integrante de la instancia- es desocupar la casona tomada, ubicada en calle Eleodoro Yáñez, y buscar el arriendo de otra.

Quienes comentaron pasajes de la reunión, sostienen que Micco está en una situación compleja, pues no logra alinear al consejo ante la gravedad de lo que está ocurriendo frente a la toma de los secundarios. Ahora es la primera vez, según fuentes del INDH, que el abogado plantea como una posibilidad cierta el pedir el desalojo por la fuerza debido al nulo avance que han tenido los acercamientos con los manifestantes. Esto pese, dicen cercanos al director, a que él mismo no está tan convencido de esta alternativa.

En lo que sí hay un consenso unánime es que hay que buscar medidas para resguardar la información que hay allá adentro, sobre todo procurar la información confidencial del Informe Valech y la identidad de las víctimas de estos vejámenes.

Otra de las cosas que se sometieron a debate fue “salir a condenar” el anuncio de los ocupantes de que la toma será permanente. Esta propuesta tampoco contó con el respaldo total del consejo, ya que algunos de sus miembros, de hecho, consideran esta acción como “legítima”. Esto, pese al ultimátum de 24 horas que dieron los manifestantes esta semana para que personal del INDH retire los documentos ahí alojados. Debido a ello, ayer la institución anunció la elaboración de un inventario a fin de resguardar todo el material.

“Esto ya no es una toma, nos robaron la casa y no hay unanimidad para el rechazo de la ocupación. Tengo igual la sensación de que todos los consejeros de izquierda y derecha saben que esto terminará en un desalojo”, indicó un integrante del Consejo del INDH. Otra fuente explicó que “legalmente Micco puede solicitar el desalojo del recinto, pero no lo quiere hacer porque una vez decretada la acción, pueden aparecer los consejeros criticándolo públicamente”.

Los reproches internos

La sesión de ayer tuvo momentos de alta tensión, como cuando la consejera Margarita Romero lanzó una serie de cuestionamientos al director del INDH, reprochando su gestión frente a la ocupación del inmueble. Conocedores del encuentro comentaron que las críticas formuladas fueron compartidas por la ex directora, Consuelo Contreras.

Uno de los más duros en su posición es el consejero Carlos Frontaura quien desde el inicio, y más ahora, se ha manifestado partidario del desalojo. Por medio de un correo electrónico hace unos días explicó sus razones. En la misiva acusó una “grave intransigencia” por parte de los jóvenes que ocuparon las oficinas. “Los que dirigen la toma han exigido que sus demandas sean aceptadas, lisa y llanamente, y han rechazado, en diferentes ocasiones, reunirse con una delegación de consejeros, lo que se les ofreció en diversos momentos”, señaló en el documento al que tuvo acceso La Tercera PM.

Si bien el petitorio de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular ha sido modificado desde que comenzó la toma, entre los consejeros del INDH cuentan que ambas agrupaciones han hecho llegar una propuesta para poner fin a la ocupación que incluye tres puntos fundamentales: la renuncia de todos los miembros del consejo del instituto, el reconocimiento de que en Chile existen presos políticos y que en el contexto del “estallido social” agentes del Estado violaron de manera masiva y sistemáticamente los derechos humanos. También, que se avance en una reparación de las víctimas.

¿En peligro los documentos?

El martes, los ocupantes de la toma dieron un ultimátum para la institución, donde tenía 24 horas para retirar documentos. Dicho plazo se cumplió el miércoles a las 13:30 horas sin el retiro de los archivos.

Víctor Chanfreau, miembro de la Coordinadora Libertad, Justicia y Reparación, contó que “estamos gestionando con distintas organizaciones de DD.HH. que vengan y retiren los documentos. Esto considerando la logística del traslado, que considera la custodia, mantención y conservación”, explicó el vocero.

Ante la posibilidad de que terceros tengan acceso a documentación sensible, la exvicepresidenta de la Comisión Valech María Luisa Sepúlveda dijo que “sería de una extrema gravedad que terceros conocieran el contenido de documentos reservados en caso que los haya en la institución”. Agregó que las personas que participan de la toma “no son responsables jurídica ni administrativamente respecto de esos documentos. Es una situación extremadamente seria, grave. Creo que tiene que buscarse una solución muy pronto para que esos archivos estén en resguardo”, dijo Sepúlveda.

Por su parte, la exdirectora del INDH Lorena Fries, explicó que deben ser pocos los documentos relacionados con la Comisión Valech que están en el lugar. “Estos se sacan del Museo de la Memoria cuando necesitan ser consultados, luego de saca copia y vuelven a su lugar de origen”, sostuvo. Además, indicó que la situación más grave es el manejo que ha tenido la institución sobre una ocupación que ya lleva casi seis meses. “Acá hay un director que no ha sabido dialogar y entender cuál es el rol del instituto. El rol del instituto no es mediar frente al gobierno, es representar a las víctimas”, dijo Fries.