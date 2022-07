¿Micco no se va? Frustrado arribo de historiador mapuche al consejo INDH deja en minoría a quienes pidieron su renuncia

“Perdí la confianza del consejo”.

Esa fue la frase que sostuvo el director del INDH, Sergio Micco el martes pasado, para explicar por qué decidía renunciar a su cargo en el organismo a 17 días de que expirara su mandato.

El día anterior, por medio de una carta, cinco de los integrantes del consejo -tres de los cuales debutaban ese día- solicitaron su salida anticipada criticando su gestión tras el estallido social del 18 de octubre de 2019. Se trató de Constanza Valdés, Francisco Ugás y Lieta Vivaldi, todos cercanos al oficialismo, los que junto a Yerko Ljubetic y Consuelo Contreras -quienes son miembros de la instancia desde 2019 y 2013, respectivamente- instaron a Micco a salir de su cargo, asegurando que contaban con un sexto voto que les daría la mayoría: la del historiador mapuche Fernando Pairican.

Habiendo mayoría, sostuvo el abogado democratacristiano, decidió dar un paso al costado, pero hoy dicha decisión podría revertirse, ya que Pairican -tras un error del Ejecutivo- definitivamente no podrá asumir sus funciones porque no cumple uno de los requisitos que impone la ley.

En medio de este convulsionado panorama se prevé una intensa sesión del consejo del INDH hoy, que está citada para las 15:00 horas.

Al interior del organismo existe molestia, ya que quienes lideraron “el golpe blanco” aseguraron en esa instancia que contaban con todos los votos, mostrando incluso las firmas en un papel. Sin embargo, fue el propio Pairican que se comunicó el viernes con el director del INDH para informarle que no asumiría. En efecto, el impedimento que tiene el académico de la UC es que tiene residencia en la Región Metropolitana, al igual que el consejero Sebastián Donoso, también nombrado por mandato presidencial, y la ley exige que ambos cupos del Ejecutivo no vivan en la misma zona.

Consultado por este tema el historiador, egresado de la USACH, confirmó a La Tercera PM: “Decliné porque no podía asumir”. Desde la dirección del INDH han expresado su molestia al Ministerio de Justicia por lo que califican un “error inexcusable” y que sólo refleja desprolijidad.

Alta tensión

Con todo, las tensiones se trasladarán ahora en lo que hagan los consejeros detractores del rol de Micco. Fuentes cercanas a este último sostienen que no está descartado que revierta su decisión de renuncia anticipada en la sesión de este lunes, debido a que ya no hay mayoría que la sustente, pero que antes de eso está esperando un gesto de sus compañeros y que retiren la carta en que solicitaron su dimisión.

Quienes piden la salida de Micco en privado comentan que aquí no se trata de cuántos integrantes del consejo piden su salida, sino que lo que importa es el fondo del por qué se exige como un acto político que abandone su cargo. “La crisis ha sido consecuencia de su administración negligente”, se lee en su misiva entregada la semana pasada.

¿Qué es lo que pasará hoy en el INDH? Ninguno de los integrantes del consejo se atreve a adelantar escenarios. Lo que sí se sabe es que hay molestia desde la dirección porque aseguran que la arremetida de los nuevos y dos viejos conocidos de Micco -Contreras y Ljubetic- no habría sido honesta, pues habrían ocupado una mayoría artificial a sabiendas que el decreto que nominaba a Pairican aún no se visaba y ya a esa altura existía ruido de que pudiera hacerlo por el problema de no cumplir con el requisito del domicilio.

De lo único que sí hay certezas, en el edificio ubicado en Eliodoro Yáñez, en Providencia, es que la sesión no estará ajena a recriminaciones cruzadas, como ha sido la tónica desde 2019.