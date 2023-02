Ministro Jackson y críticas al gobierno por gestión ante los incendios: “Hoy tenemos que concentrarnos en el combate, ya va haber tiempo para ese debate”

A una semana de la emergencia en la zona centro-sur del país producto de los incendios que afectan principalmente a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, situación que mantiene a dichas regiones bajo estado de excepción constitucional de catástrofe, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló este mediodía que hay 323 incendios en el país, de los cuales 90 se encuentran en combate. Y que de acuerdo a información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el focos de fuego más relevante en La Araucanía se desarrolla en el sector de Aillinco, en la comuna de Purén, con 20.878 hectáreas consumidas.

Monsalve explicó que la alarma que emitió la Dirección Meteorológica por las altas temperaturas dejaría de estar vigente a fines de esta jornada, volviendo el fin de semana a las que normalmente se registran en verano.

El subsecretario destacó en su balance que no se han emitido este jueves alertas de evacuación por el avance de incendios, sin embargo alertó que la situación de peligrosidad se ampliará a regiones de la zona central.

“Durante el transcurso de hoy y de mañana las situaciones de riesgo se van a trasladar o ampliar a las regiones de Maule, O’Higgins y la Metropolitana, donde, además, la humedad es menor”, advirtió la autoridad de gobierno, haciendo hincapié en la necesidad de mantener todas las medidas preventivas en la zona.

Y en ese contexto, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien desde el sábado ha cumplido la labor de enlace en la región de La Araucanía, zona donde hasta la fecha las llamas han consumido más de 71 mil hectáreas, resume que hay más de 800 personas damnificadas.

Después de tantos días, ¿cuál es el panorama actual?

Según el último reporte que tenemos de Senapred, hay casi 300 viviendas destruidas por el incendio, hay cerca 800 personas damnificas y los incendios de Purén y de Lumaco son los que hoy más preocupan. En otras zonas hay un poco más de control, pero siempre hay rebrote y tenemos que estar muy alerta. En la región hay una superficie afectada de más de 70 mil hectáreas, es una cifra muy significativa.

Desde que llegamos el sábado a la región partimos en la comuna de Los Sauces y nos dirigimos después a la comuna de Purén para participar en un Cogrid. La situación estaba crítica. Luego de eso nos dirigimos a la comuna de Los Albergues y lo que nos ha tocado ver es que la comunidad está desplegada. Diría que durante los últimos días Purén está muy golpeada. Las personas están cansadas, son demasiados días combatiendo los multifocos. Por lo tanto, hay un agotamiento fisico y psicológico que hace que la situación esté mucho más sensible. Estamos ahora con acciones de combate del fuego y viendo cómo volver a rehabilitar los espacios para llegar con ayuda a las familias y también nos hemos centrado en facilitar las relaciones políticas con alcaldes, comunidades y autoridades tanto militares, policiales y civiles.

Hay alcaldes que han dicho que la ayuda desde el gobierno hacia las regiones llegó muy tarde y se pudieron haber aplicado antes...

Hoy tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos en la unidad y en el combate contra los incendios. Por supuesto que las autoridades políticas tienen todo el derecho a que posterior a la emergencia veamos cuáles son los espacios de mejora, ya va haber tiempo para ese debate. Ahora creo que lo que más vale la pena es que nos pongamos a la disposición en la unidad en el combate contra los incendios, porque siguen ocurriendo, después no hay ningún problema que tengamos debates respecto a los medios con los que Chile cuenta para poder enfrentar este tipo emergencia.

¿Cómo recibió la comunidad la aplicación de toque de queda?

Es algo que se acaba de anunciar. Por lo tanto, la restricción de la comunidad es algo que se tiene que preguntar a otras personas. Pero lo que sí sabemos es que hay una demanda por seguridad sobre todo cuando le pedimos a una persona que abandone su casa para poder ir a un albergue o sacarlo de una situación de riesgo y tienen que evacuar. La gente lo que quiere es que haya seguridad, que no vengan personas a robar o a generar nuevos focos de incendio.

La idea es tener puntos de control, hay un montón de formas para poder abordar la emergencia. Pero durante la noche se reduce el campo de visibilidad, hay un montón de dificultades en las personas; por los distintos turnos circulan menos efectivos. Por lo tanto, el toque de queda ha venido a reforzar el horario nocturno para que no existan ocurrencias de distintos delitos que pueden ser incendiarios o contra la propiedad de las personas.

El alcalde de Lumaco dijo que en su zona habían sorprendido a personas en moto y vehículos iniciando focos de incendio.

He estado dos veces con el alcalde en Lumaco. Hemos establecido una buena forma de trabajo con alcaldes, llevando y atendiendo la emergencia que según los datos oficiales de Sidco de Conaf, acá en la región tenemos un índice de intencionalidad cerca del 30%. En otras regiones es más alto, es muy grave que haya intencionalidad. Por eso, se va a buscar entregar toda la información que esté disponible, a pesar de que no es mucha, para que así los responsables tengan las sanciones que corresponden a estos crímenes gravísimos en materia humana, social y ambiental. Esto tiene que perseguirse con todas las fuerzas que establece nuestro ordenamiento jurídico. Pero la verdad es que los datos que se tienen de esta temporada no hay antecedentes que nos permitan decir que hoy hay niveles de intencionalidad en La Araucanía mayores que otros años. Eso no exime la gravedad de la situación que está ocurriendo. Se deben perseguir cada una de estas denuncias y poner a disposición del Ministerio Público toda la información que tengamos, tal como lo ha hecho el Delegado Presidencial. Según los datos, la mayoría de la extensión y propagación de los incendios están dados principalmente por condiciones climáticas, como falta de humedad, altas temperaturas y ráfagas de viento.

¿Se han entregado antecedentes al Ministerio Público por las denuncias de intencionalidad en los incendios?

Eso lo ha hecho el Delegado y efectivamente está coordinado con el Fiscal Regional para entregar todos los antecedentes que han sido puestos a disposición. Y también se han iniciado las querellas respectivas sobre las personas que han sido detenidas en la región y que han pasado a control de detención.

¿Cuántas querellas hay ingresadas hasta el momento?

Hasta ayer (miércoles) habían 5 personas detenidas por incendio intencional en la región.