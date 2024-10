“Nada que celebrar”: Funcionarios rechazan invitación de Valencia al aniversario de la Fiscalía de Chile en medio de crisis por chats de Hermosilla

Este martes la fiscalía “estará de fiesta”. A las 16.30, en el edificio de la Fiscalía Nacional, ubicado en calle Catedral, en la comuna de Santiago, los funcionarios del Ministerio Público celebrarán el 25° Aniversario del organismo en una ceremonia, que incluye la entrega de premios por antigüedad, exposición de fotos históricas, premios para un concurso de cuentos y, por supuesto, un esperado cóctel.

Sin embargo, no todos los funcionarios están en ánimo de fiesta y hay quienes sostienen, “¿qué vamos a celebrar?”.

Se trata de los dirigentes sindicales que conforman el Directorio de la Federación Nacional del Ministerio Público (FENAMIP), quienes decidieron restarse de la cita, argumentando que la fiscalía se encuentra bajo “graves cuestionamientos” debido a los hechos que se han desprendido del caso Audio.

Mediante un comunicado, firmado por la la presidenta de la Federación, Paulina Ruiz, los funcionarios señalaron: “Hemos decidido rechazar de manera unánime la invitación que se nos cursó con motivo de la ceremonia de Aniversario de la Institución. Si bien, valoramos que la institución quiera celebrar a sus funcionarios/as y fiscales/as que están comprometidos con su institución y ejecutan sus roles desde la probidad, creemos que la ceremonia a la que se nos convoca en esta oportunidad, se encuentra inserta en un contexto en el que emergen graves cuestionamientos del mundo civil y político a las altas autoridades de la institución respecto a la transparencia con que ejecutan su trabajo, lo que nos obliga a restarnos de esta instancia, a la espera de que se esclarezca”.

“Como representantes de los trabajadores/as creemos que las confianzas en las instituciones y en quienes las dirigen, es esencial para la existencia de una sana democracia, por lo que la aparición de irregularidades de cualquier tipo pone en riesgo no solo la imagen de la Fiscalía, sino también, el acceso a la justicia para los ciudadanos”, se agrega en el texto.

En conversación con La Tercera, Ruiz profundiza en los motivos para restarse de la cita. Según dice, parte de esos cuestionamientos vienen el caso de se está llevando adelante contra el exfiscal regional Oriente Manuel Guerra, quien está siendo investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secreto en una arista del caso Audio. También enfatiza en los comentarios de Guerra publicados hace algunos días, en un diálogo con Luis Hermosilla, los que afectaron al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y de Providencia, Evelyn Matthei.

Ruiz señaló que ya tienen acordada una reunión con el fiscal Valencia para esta semana, en la que expondrán sus reparos al funcionamiento actual de la fiscalía. “Como trabajadores de la fiscalía nos tiene altamente preocupados esta situación (caso Audio) vaya a opacar nuestra labor. Los funcionarios estamos muy lejos de estos temas de audios y del accionar del grupo de poder. Lo que queremos es conversar con el fiscal nacional”.

“El 99% del Ministerio Público no tiene el pensamiento del fiscal Guerra. La forma en que él se refiere a las personas. A nosotros no nos representa esa forma de referirse a los humanos, especialmente a las mujeres y las personas gay. No corresponde”, comenta. Lo segundo, dice, es pedir que se investigue a todos quienes tengan que ser indagados, independiente de sus cargos.

Consejo de fiscales

Este lunes, a partir de las 9.00, se realizó un Consejo General de Fiscales en el edificio del Ministerio Público. Allí tratarían la agenda legislativa que contempla temas relacionadas a la fiscalía, como el progreso de los proyectos sobre fortalecimiento del Ministerio Público y la creación de la Fiscalía Supraterritorial.

Eso sí, era otro el tema que tensionaba los ánimos de los fiscales. Esta es la primera cita en que los fiscales se ven las caras luego de que el fiscal nacional revelara que, una vez que asumió en ese cargo, sostuvo un encuentro con Luis Hermosilla, hoy imputado por delitos de corrupción, y con el exministro del Interior, Andrés Chadwick.

Así las cosas, se esperaba que Valencia aclarara por qué no había manifestado antes que ocurrió dicho encuentro, siendo que había negado tener algún contacto con el abogado imputado.

Asimismo, había expectación entre los persecutores por las acciones que podría emprender Valencia frente a la arremetida de Luis Hermosilla por las filtraciones en el marco del caso Audio.