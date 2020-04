“Necesitamos un pasaje de salida de este infierno”: El relato de un chileno atrapado en India

Discriminación, xenofobia, comentarios sexuales inapropiados y “un desamparo total” por parte de las autoridades chilenas. Eso es parte de lo que cuenta el abogado Nicolás Vargas (30) que ha vivido en India, país en el que se encuentra desde el 25 de enero y desde donde hoy, junto a otros 84 chilenos, está solicitando ayuda para regresar a Santiago.

El 2017, Nicolás comenzó un viaje por Asia y luego de “mochilear” por varios países estuvo un año y medio trabajando en Vietnam como profesor de inglés. En diciembre del año pasado terminó ese trabajo y decidió ir a India junto a su pareja de Colombia. Sin embargo, lo que era un viaje de dos meses para trabajar como voluntario en granjas y resorts se convirtió en una pesadilla.

Vargas comenta a La Tercera PM que desde el 15 de marzo, cuando empezaron a aparecer los primeros casos de Covid-19 en ese país, recibieron malos tratos en las calles y hoteles ya que se comenzó a esparcir el rumor de que los extranjeros eran quienes portaban y llevaban el virus. Agrega que, por esa discriminación, a él junto a su pareja los han echado de tres lugares en distintos estados del país.

“Esta discriminación llegaba al punto de que nos gritaban en la calle ‘Corona out, Corona out!’. Miradas de odio y miedo abundan. De verdad que no queremos salir ni a la esquina, nadie nos quiere acá (...) Necesitamos un pasaje de salida de este infierno”, se lee en una declaración que Nicolás escribió y que ayer difundió por redes sociales.

En ese mismo texto, Vargas agrega que la discriminación se profundizó cuando el gobierno indio emitió un comunicado donde señaló que los extranjeros no podían ser hospedados en hoteles y alojamientos, sino que irse a las embajadas correspondientes. En la ciudad de Jaisalmer y luego de haberse hecho un test solo a través de preguntas y tomándoles la temperatura, que posiblemente no estaban contagiados con Covid-19, Nicolás junto a su pareja llegaron al hotel donde iban a trabajar a cambio de comida y alojamiento. Sin embargo, fueron expulsados al poco tiempo a raíz de la orden emanada desde el gobierno.

Lograron viajar a Ahmedabad, ciudad ubicada al noroeste de India, donde consiguieron que un granjero les diera hospedaje y trabajo. No llevaban ni un día ahí y hubo problemas con el dueño ya que los trabajadores de la granja no querían seguir trabajando con extranjeros. Luego de amenazas de los habitantes de la villa donde está la granja, y de que el dueño realizara comentarios sexuales tanto a la novia de Nicolás como a una mujer de Estados Unidos, se fueron.

Llegaron entonces a un hotel donde les exigieron otro examen para descartar que tenían el virus. Luego de que dieron negativo, los aceptaron y hasta el lunes estuvieron ahí pero los expulsaron. Sin embargo, Nicolás relata que con la intervención de la policía, que obligó al hotel a mantenerlos ahí, evitaron que los trasladaran a un albergue donde la posibilidad de contagio habría sido muy alta.

“Nuestro consulado sabe todo esto, la Cónsul sabe que no hay nadie que nos reciba y, aún si quisieran recibirnos, no les darían autorización. No ha sido capaz de conseguirnos alojamiento como señala el señor (Teodoro) Ribera en las noticias, ni mucho menos alimentación. Hemos tenido que comer un plato de comida dividido entre dos por 12 días ya, al almuerzo y cena”, agrega Vargas.

La respuesta de la Cancillería

El lunes, el canciller Teodoro Ribera señaló que el gran problema que actualmente está intentando resolver su repartición es la situación de los chilenos en Asia, y específicamente en India. "Cuando uno tiene 100 personas desperdigadas en India es difícil. En la India está suspendida la circulación de trenes, de buses, de aviones. Estamos en contacto con algunos de ellos y seguiremos tratando de o bien sacarlos, o darles ayuda humanitaria en albergues, alimentación y asistencia médica”, comentó Ribera a radio Pauta.

Sin embargo, Vargas comenta a La Tercera PM que esa ayuda ha sido insuficiente, y que varios chilenos varados allá han señalado que esas medidas “no se están haciendo”. Agrega que el consulado chileno en India está intentando transportar a la mayoría de los chilenos a Nueva Delhi para de ahí intentar una repatriación de todos los chilenos, lo que no se ha producido.

“El canciller se llena la boca con que hay ayuda de alojamiento, comida y transporte y eso es una mentira. De los 85 que hay acá se debe poder contar con los dedos de una mano a quienes han recibido ayuda de algún tipo. Hay gente con hijos acá que sigue llenando formularios en espera de una ayuda que parece no llegar nunca”, agrega Nicolás.

Frente a eso, junto a un grupo de argentinos que están en la misma condición que ellos, y en coordinación con chilenos atrapados en Tailandia, se está gestionando un avión privado, un charter, para poder regresar a Chile. Sin embargo, Vargas comenta que el costo de eso es de $699 millones de pesos aproximadamente y que están tratando que la Cámara de Comercio de Asia Pacífico financie el 60%. Por eso, hoy difundirán una campaña para recibir aportes y costear el resto.

Consultados por La Tercera PM desde la Cancillería señalaron que están haciendo “todo lo posible” para responder a la situación de los chilenos que se encuentran en Asia y que en total serían cerca de 200 personas.

Sobre India, agregan que sí están dando ayuda en alimento y transporte pero que debido al cierre total que implementó el país y a la dispersión de las personas en distintas ciudades, ha sido muy difícil entregar la ayuda. Señalan que reservaron un hotel en Nueva Delhi para la emergencia pero que solo cuatro chilenos han podido llegar ahí.

Gracias a la difusión que tuvo su comunicado ayer por redes sociales, hoy Nicolás y su pareja recibieron ayuda de parte del gobierno de India y están en la residencia de una funcionaria de gobierno, a la espera de que un auto los lleve a Nueva Delhi.