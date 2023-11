“No es un modelo únicamente creado por la derecha”: la defensa de Paz Anastasiadis al texto constitucional que disgustó a la DC

La noche del martes, luego de una larga y compleja etapa de acreditación con carnet en mano, la Democracia Cristiana (DC) desarrolló una sesión extraordinaria de su junta nacional, su máxima instancia partidaria. Si bien los puntos en tabla eran varios, todos tenían en mente uno solo: resolver cuál sería la postura de la colectividad de cara al plebiscito del 17 de diciembre, en que se resolverá si se aprueba o rechaza el proyecto de nueva Carta Magna emanado desde el Consejo Constitucional.

A la reunión, que se desarrolló a través de Zoom, se conectaron los tres militantes DC que participaron del proceso constituyente: el árbitro Tomás Jordán y las expertas Alejandra Krauss y Paz Anastasiadis, quienes tuvieron unos minutos para exponer su visión sobre el texto ante los casi 300 integrantes de la junta que se conectaron.

Aunque no explicitó su postura, la intervención de Anastasiadis se caracterizó por incluir un balance positivo del texto constitucional. Por esa razón, sus palabras sacaron ronchas entre los democratacristianos, que mayoritariamente se inclinan por votar en “En contra”. Tanto así, que al final de la sesión se zanjó que esa sería la posición institucional de la colectividad, con el respaldo del 92% de la junta.

En concreto, ella explicó que en el ya concluido proceso constituyente “en ningún caso podríamos estar definiendo que no tuvo instancia alguna de transversalidad”. Para ejemplificar, señaló que “participé de la comisión de función jurisdiccional y órganos autónomos, donde seis de los capítulos que acá están contemplados cuentan absolutamente con la transversalidad de cada una de sus normas (...)”.

Pese a que el órgano constituyente tuvo una mayoría de derecha -entre el Partido Republicano y Chile Vamos ocuparon 33 de los 50 escaños-, Anastasiadis sostuvo que el texto “no consolida normas únicamente para un solo sector político”.

Según ella, “cuando hablamos precisamente de justicia social, de bien común, de solidaridad, hablamos también de la construcción de un Estado social y democrático de derecho (...). En esta ocasión, no existen derechos de primera y segunda categoría como existen en la Constitución vigente, sino que se establece que todos y cada uno de ellos son susceptibles de un recurso de protección, demanda anhelada, histórica, por parte de aquellos que comprometemos nuestro humanismo cristiano en la dignidad de las personas”.

Y no solo eso, sino que también destacó avances en otros derechos. “Cuando hablamos de derechos de mujeres, acá (en la propuesta) tenemos derechos que van vinculados a la consagración de espacios en partidos políticos, al acceso en las cuotas de cargos políticos (...). Hay una serie de medidas que van vinculadas a prácticas contra la corrupción, un capítulo en materia de Defensa, un desarrollo en relación al Ministerio Público y la creación de una fiscalía supraterritorial, un servicio de acceso a la justicia, la defensoría de las víctimas. Hay reconocimiento a las familias (...), finalmente proscribe la diferenciación de salarios entre hombres y mujeres a igual trabajo (...)”, agregó.

Con estos estos antecedentes sobre la mesa, Anastasiadis concluyó que “no podemos decir que esta Constitución es un modelo únicamente creado por un sector de derecha. Hay muchas normas que fueron aprobadas por esta, pero, no obstante, en aquellas comisiones donde existía la centroizquierda, las normas, todas y cada una de ellas, fueron aprobadas con transversalidad (...). Es un anhelo que escapa de los pretende la derecha y también de lo que pretende una izquierda más radicalizada, que finalmente no colaboró en normas sensibles para la ciudadanía, como el derecho a la vida del que está por nacer (...)”, argumentó.

Como la mayor parte de los militantes decé que participaron de la junta estaban por el “En contra”, sus palabras fueron cuestionadas durante la sesión. En el chat del Zoom, algunos reclamaron que la transversalidad a la que ella hacía referencia era inexistente. La participación de Anastasiadis en la Comisión Experta, en todo caso, ya había levantado reparos al interior del partido, particularmente debido su cercanía con el senador Matías Walker, quien renunció a la DC el año pasado para fundar el Partido Demócratas.

En esa línea, la abogada Elisa Walker, quien tomó la palabra luego de Anastasiadis, señaló que “debo decir responsablemente que lo que señaló la camarada de la presencia de elementos de solidaridad no están en los derechos sociales. Es una de las principales críticas que hacemos y contradicen lo que es el espíritu de la DC”.

“El texto es partisano, programático, tiene graves contradicciones, es populista en cuanto a su contenido y es ineficiente y también ineficaz”, agregó Walker.

En ese mismo sentido, el exministro Andrés Zaldívar, quien también participó de la junta, lamentó que “tuvimos nuevamente una Convención en que estuvieron los dos extremos y desapareció el centro político (...) más pensante, que es capaz muchas veces de llegar a acuerdos (...)”.

Y agregó: “Yo he llegado a la conclusión de que lo que hay que hacer es rechazar, porque es lo mejor para Chile. No para mí, a mí me queda poco tiempo, pero para las generaciones que vienen”.

Para calmar las aguas, el diputado Héctor Barría, quien además es vicepresidente del partido, escribió en el chat de Zoom: “Bien por la diversidad de opiniones al interior de nuestra junta. Luego de la votación, debemos ser una sola voz”.

Por su parte, el presidente de la colectividad, el diputado Alberto Undurraga, enfatizó que “si gana el ‘El contra’, se debería cerrar este proceso constituyente. Cualquier modificación, al menos en el mediano plazo, debería hacerse mediante reformas constitucionales”. Este punto finalmente quedó plasmado en los puntos acordados de la junta. También adelantó que “debemos cuidar de tener un perfil propio durante la campaña”, en referencia a la distancia que el partido pretende tomar del oficialismo, que también respalda el “En contra”.