“No nos corresponde a nosotras sentir vergüenza, sino a ellos”: Gisèle Pelicot reaparece en juicio por violación y revelan perfiles de atacantes

“Soy una mujer totalmente destruida”, declaró este miércoles Gisèle Pelicot ante el tribunal penal de Vaucluse, en el sur de Francia, en el marco de un interrogatorio, explicando que quería dar a conocer su caso para ayudar a otras mujeres y que “podamos cambiar esta sociedad”. La mujer, víctima de una violación masiva cuyo calvario ha conmocionado al mundo, dijo ante el tribunal que estaba destrozada por lo que le había ocurrido.

“Soy una mujer totalmente destruida y no sé cómo puedo recuperarme de esto”, dijo la exgerente de logística de 72 años, quien fue sedada y violada repetidamente sin saberlo por su entonces esposo, Dominique Pelicot, de 71 años, quien además reclutó a decenas de hombres en internet para violarla mientras estaba inconsciente. Unos 50 hombres, de entre 26 y 74 años, también están siendo juzgados en este proceso que comenzó el 2 de septiembre y que se prolongará hasta el 20 de diciembre.

Dominique Pelicot trituró somníferos y ansiolíticos en su comida y bebida e invitó a los hombres a violarla durante un período de nueve años, de 2011 a 2020, en el pueblo de Mazan, en Provenza, según consigna el diario británico The Guardian.

A pesar de las pruebas de video en su contra, al menos 35 de los acusados han negado los cargos de violación, alegando que Dominique Pelicot los engañó haciéndoles creer que participaban en un juego sexual, o que Gisèle Pelicot fingía estar dormida.

Gisèle Pelicot reacciona frente a los periodistas cuando ingresa a la sala del tribunal durante el juicio de su esposo con 50 coacusados, en el tribunal penal de Vaucluse, Francia, el 23 de octubre de 2024. Foto: Reuters

Gisèle Pelicot dijo lo “increíblemente violento” que fue para ella que muchos de los acusados en el juicio afirmaran que pensaban que estaba de acuerdo con las violaciones o que fingía dormir. “He decidido no avergonzarme, no he hecho nada malo”, declaró la mujer ante el tribunal, quien se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual.

La mujer afirmó que había insistido en que el juicio se celebrara públicamente, y no a puerta cerrada, como suele hacerse para proteger a las víctimas de violación, con la esperanza de que ayudara a otras víctimas de violación.

“Es cierto que oigo a muchas mujeres y hombres decir que soy muy valiente. Yo digo que no es valentía, es voluntad y determinación para cambiar la sociedad”, señaló Gisèle, quien aseguró que quería acabar con la vergüenza que sienten las víctimas de violación. “Quiero que todas las mujeres víctimas de violación –no sólo cuando han sido drogadas, la violación existe a todos los niveles– digan: la señora Pelicot lo ha hecho, nosotras también podemos hacerlo. Cuando te violan hay vergüenza, y no nos corresponde a nosotras sentir vergüenza, sino a ellos”.

Y agregó: “El perfil de un violador no es el de alguien a quien conoces en un estacionamiento a altas horas de la noche. Un violador también puede ser de la familia, entre nuestros amigos”. Después de escuchar a esposas, novias o amigas en el tribunal decir que los acusados no parecían capaces de violar, comentó: “Tenemos que avanzar en la cultura de la violación en la sociedad… La gente debería aprender la definición de violación”.

Dirigiéndose a su exmarido, pero diciendo que se negaba a girar la cabeza para mirarlo en el banquillo, Gisèle dijo: “¿Cómo ha podido llegar a esto el hombre perfecto? ¿Cómo has podido traicionarme hasta este punto? ¿Cómo has podido traer a estos desconocidos a mi dormitorio?”. “Para mí, esta traición es inconmensurable”, afirmó, según consigna el diario Le Monde.

Una mujer sostiene un cartel que dice "No más Gisèle violadas, no más mujeres violadas en Francia" durante una marcha silenciosa para apoyar a Gisèle Pelicot y otras mujeres víctimas de violencia, en Mazan, Francia, el 5 de octubre de 2024. Foto: Reuters

En casi dos meses de testimonios, el tribunal ha escuchado a decenas de acusados. La mayoría ha negado haber cometido violación. Algunos dijeron que pensaban que Pelicot estaba fingiendo estar dormida o que estaba jugando a un juego, o que el hecho de que su marido hubiera dado su consentimiento era suficiente.

La policía identificó a 50 hombres a partir de películas meticulosamente etiquetadas y almacenadas por Dominique Pelicot. Los hombres que están siendo juzgados junto con él podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión si son declarados culpables, indicó The Guardian.

En total, 49 hombres están acusados de violación, uno de intento de violación y otro de agresión sexual. Otros cinco están acusados también de posesión de imágenes de abusos a menores. Entre los acusados, se encuentran un enfermero, un periodista, un funcionario de prisiones, un concejal local, un soldado, conductores de camiones y trabajadores agrícolas.

Enfermeros, soldados y camioneros

Redouan E, de 55 años y antiguo enfermero de anestesia en quirófanos de hospitales de Marruecos, vivía en Aviñón, donde trabajaba como enfermero comunitario. Estaba casado por segunda vez y estaba en proceso de adoptar a una niña de Marruecos. Estaba decepcionado porque el proceso de adopción se detuvo después de que lo arrestaran por presuntamente violar a Gisèle Pelicot en su casa un sábado por la noche en junio de 2019, detalla The Guardian.

El lema "Gisèle, las mujeres te agradecen" se ve en un muro durante el juicio a Dominique Pelicot, en Aviñón, Francia, el 23 de octubre de 2024. Foto: Reuters

En declaraciones ante el tribunal, Redouan E afirmó: “Me declaro inocente”. Negó la violación, dijo que fue “víctima de una trampa” y que Dominique Pelicot lo había “aterrorizado” demasiado como para decir que no. Cuando le mostraron pruebas en video de varias supuestas violaciones de Gisèle Pelicot, indicó: “Tenía miedo, pero no se puede ver”. Declaró que no se fue porque temía que eso arruinara la noche del sábado de Pelicot.

Joan K, soldado del Ejército francés, es el hombre más joven en ser juzgado. Tenía 22 años cuando presuntamente violó a Gisèle Pelicot en dos visitas separadas a su casa en 2019 y 2020. Declaró ante el tribunal: “Soy un violador porque la ley lo dice”, pero afirmó que no había tenido intención de violar y que “en ese momento no sabía qué era el consentimiento”. Perdió su trabajo en el Ejército cuando fue arrestado. Un psicólogo lo describió como un consumidor crónico de alcohol y cannabis, “depresivo, impulsivo y solitario”.

Dominique Pelicot, de 71 años, reclutó a decenas de hombres en internet para violar a su esposa mientras estaba inconsciente.

Jean-Marc L, de 74 años y abuelo divorciado, se describe a sí mismo como un antiguo “camionero internacional entre París y Bagdad”. Es el mayor de los acusados. En mayo de 2017, negó haber violado a Gisèle Pelicot. Dijo que siempre había pensado que la violación era “algo violento… hecho por un loco, algo brutal”, pero que en realidad se trataba de un “juego sexual”. Declaró ante el tribunal que solo había “obedecido órdenes” de Dominique Pelicot. “Ella iba a despertarse porque era un juego”, afirmó.

Jean-Pierre M., excamionero de una cooperativa agrícola del sur de Francia, no está acusado de violar a Gisèle Pelicot, sino de utilizar la misma técnica para drogar y violar a su propia esposa y de y organizar que Pelicot la violara con él. Descrito ante el tribunal como un “discípulo” de Pelicot, el hombre de 63 años admitió haber sedado a su esposa, con quien tuvo cinco hijos, y haber reclutado a Pelicot para violarla. Los dos hombres se pusieron en contacto en la sala de chat online llamada “sin que ella lo supiera”. Se alega que Pelicot proporcionó sedantes para drogar a la esposa del hombre, le explicó el método y viajó para violar a la mujer él mismo.