Nuevo libro sobre Donald Trump le acusa de lanzar documentos y papeles oficiales a los inodoros de la Casa Blanca

Kim Jong Un sería el único líder mundial con el que Donald Trump aún mantiene contacto, se reveló al anunciarse la salida de Confidence Man (Hombre de Confianza, en inglés), uno más de los muchos libros que se han escrito sobre el exmandatario desde que comenzara su carrera por la presidencia, que terminó tomando en enero 2017. El libro también menciona que se había vuelto costumbre para los funcionarios de la Casa Blanca ver en los inodoros papeles arrugados, que se cree, habría tirado el mismo Trump. La revelación de Maggie Haberman, periodista del New York Times que cubrió asiduamente el gobierno del magnate, no solo añade otra curiosidad sobre el mandatario, sino que le da una nueva dimensión a la negligencia con la cual se ocupaba de los documentos oficiales.

Esta revelación llega justo en el momento en que Archivo Nacional le solicitó al Departamento de Justicia la examinación de los registros de Trump en la Casa Blanca, estando entre éstos los emitidos con relación al asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio. Según The Washington Post, se sospecha que Trump habría violado leyes relativas a la gestión de documentos gubernamentales. El Archivo Nacional recuperó recientemente 15 cajas de documentación desde Mar-A-Lago, el inmueble en el que ha estado viviendo el expresidente en Palm Beach, estado de Florida, desde que se fue de Washington.

Mientras estaba en el cargo, el expresidente se saltó sin ningún problema y en reiteradas ocasiones la Ley de Registros Presidenciales, que lo obligaba a mantener una comunicación escrita referente a sus deberes oficiales.

CNN reportó recientemente la poca ortodoxa manera que tenía Trump de comunicarse por teléfono: según fuentes al interior del gobierno, el expresidente evitaba usar el teléfono oficial, y solía solicitar a funcionarios sus móviles para comunicarse con partidarios y familia. Así mismo, usó varios teléfonos propios que salían y entraban de uso indistintamente.

Expresidente Trump mostrando papeles en una conferencia de prensa relativa al coronavirus. Foto: AP.

Respecto al líder norcoreano, algunos cercanos a Donald Trump le comentaron a Haberman que se mantenían en contacto aún después de que el último abandonara el cargo. Entre los documentos recuperados por Archivo Nacional en Mar-A-Lago, se encuentran las que Trump llegó a llamar “sus cartas de amor” con el líder asiático.

Frente a estos informes, el expresidente respondió este domingo diciendo que los detalles que expone el libro serían falsos. “Y así, otro libro falso, por una periodista que no sabe nada sobre mí, Margot Haberman del New York Times, que inventa historias sobre mi relación con los líderes extranjeros”, publicó Trump en un comunicado. “Ella asegura que hablo solo con Kim Jong Un de Corea del Norte, pero no con otros líderes mundiales. ¡Falso!”, continuaba el documento.

Respecto a estas comunicaciones, la autora del libro señaló que no es raro que existan comunicaciones entre un expresidente y otro líder mundial. “Cabría preguntarse qué es lo que se dicen, si sus conversaciones aún están ocurriendo”. Temprano durante su presidencia, Trump y Kim se insultaban y amenazaban mutuamente, llegando a levantar preocupaciones por una posibilidad de guerra nuclear. Esta dinámica cambio drásticamente cuando el presidente norteamericano fue a Corea del Norte, en lo que sería un diálogo sobre la desnuclearización de la península, pero que muchos vieron como una excusa para el encuentro entre ambos líderes.

En el mismo comunicado de este viernes, Trump negó que arrojase documentos y papeles en los inodoros de la Casa Blanca, asegurando que “eso es categóricamente falso, e inventado por una reportera en miras a conseguir publicidad para su libro, mayoritariamente ficticio”.

Donald Trump y Kim Jong Un cerca de la zona desmilitarizada en la frontera entre las dos Coreas. Foto: AP.

Trump ha estado lejos de jubilarse luego de la transmisión del mando en enero de 2021, y una de sus ocupaciones ha sido la de dar entrevistas a quienes estén escribiendo libros sobre él: ya en junio se reportaba que había dado al menos 22 entrevistas para 17 libros en Mar-A-Lago, en lo que se vio como un trabajo para preparar otro “tsunami de libros sobre Trump”.

Los publicistas del expresidente aseguran que el interés por libros sobre el “POTUS 45″ (President of the United States 45) nunca habían sido tan altas. Los reportes apuntan a que en general, cada autor habló 90 minutos con el exmandatario, y que se llegó a invitar a algunos a que se quedasen a cenar en el inmueble. El plan de Trump sería que de a poco se vayan liberando revelaciones sobre él, con el fin de hacer noticia a lo largo del año.

“Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America” saldrá a la venta recién el 4 de octubre. Desde Penguin Press, la editorial a cargo del volumen, señalan que el libro traza los primeros años de Trump en Nueva York, siguiéndolo luego por sus cuatro años en la Casa Blanca, y retratando un poco de su vida post presidencial en Palm Beach.

Entre los libros sobre Donald Trump, que parecen haberse convertido en un género literario aparte, Confidence Man ha sido publicitado como aquel “que el expresidente más teme”. La exdirectora de comunicaciones del neoyorquino, Alyssa Farah, se refirió al volumen en ABC: “Sigo hablando con algunos cercanos a Trump, aquellos que no están involucrados en cosas criminales. El expresidente está aterrado por el libro de Haberman, y estas son las primeras grandes anécdotas, pero hay un tanto más por venir”.