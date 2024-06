Oficialismo vuelve a posponer negociación por gobernadores y el PC amenaza con posibilidad de llevar candidatos en todas las regiones

Por más de dos horas se reunieron los nueve partidos del oficialismo más la Democracia Cristiana (DC) en la sede del Partido Socialista (PS). Si bien fueron varios los temas en la tabla, lo cierto es que hubo uno que solo se pudo deslizar y sobre el que, nuevamente, se pospuso su conversación: la negociación de gobernadores.

Y es que, a diferencia de las tratativas por las elecciones municipales -en donde ya se tiene la cartilla completa de candidatos-, en gobernadores regionales aún no hay nada zanjado. De hecho, las colectividades que integran el pacto “Contigo Chile Mejor” ni siquiera han presentado sus aspiraciones por cada zona.

Durante el encuentro de este lunes, algunas colectividades -como el PS, PPD, RD y la DC- preguntaron abiertamente cuándo se hablará del tema, lo que finalmente se pospuso para el próximo lunes, cuando, desde las 9.00 horas, las tiendas vuelvan a reunirse.

La negociación de gobernadores es algo que los timoneles del oficialismo anhelan concluir pronto. De hecho, el domingo por la mañana, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, reconoció en conversación con la Radio Nuevo Mundo que “se ha exagerado un poquito el tiempo de parte del ritmo que llevamos, espero que se destrabe el lunes por la tarde, esa es mi expectativa”. Ello, finalmente, no ocurrió.

17/06/2024 LAUTARO CARMONA, PRESIDENTE PARTIDO COMUNISTA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En esa misma instancia, Carmona hizo una advertencia: “Si no (se destraba), mientras tanto el partido debe seguir trabajando para tener y levantar, en el curso de esta semana, nombres completos en cada región del país”. Si bien el mensaje del timonel comunista ya había sido mencionado -en medio del cierre de las negociaciones municipales-, esta vez los dirigentes del oficialismo entienden que hoy se dan en un contexto distinto.

“Uno no logra acuerdos si en un punto exacto tiene cero, se inhibe, ¿qué acuerdo va a haber? No, tiene que tener propuesta propia que permita ayudar a construir la mejor candidatura”, explicó Carmona.

Sobre sus palabras, el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, dijo que “nosotros tenemos plazo hasta julio para poder llegar a un acuerdo en materia de gobiernos regionales (...). Esas conversaciones van avanzando, la próxima semana vamos a seguir con ellas. Esperamos que lo que prime sean los intereses de la ciudadanía”.

04/03/2024 DIEGO VELA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En tanto, el secretario general del PS, Camilo Escalona, enfatizó que su colectividad es partidaria de un acuerdo y, en esa línea, afirmó que “nos vamos a esforzar porque ocurra, hemos evitado entrar a la negociación porque eso conlleva a una descalificación de las personas que no nos parece pertinente. Una negociación no se ha iniciado todavía, no está el ánimo. Es difícil, ingrato”.

En todo caso, el PC no está solo en esto. Voces de la Democracia Cristiana también han sugerido que la colectividad debe presentar candidatos en las 16 regiones del país. O, al menos, en las seis regiones donde presentaron cartas en la elección pasada, lo que, según estiman, les permitiría recibir $1.300 millones por aportes, de acuerdo a la ley electoral.

El ejemplo más claro de que la DC está dispuesta a desafiar el criterio de “el que tiene, mantiene” está en O’Higgins, donde incluso el presidente del partido, el diputado Alberto Undurraga, participó de una gira con Juan Carlos Latorre, la carta del partido en esa circunscripción, que hoy es gobernada por el socialista Pablo Silva.

La alerta por inscripción de candidatos

La reunión de este lunes fue “intensa”, como dijo el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, en el punto de prensa posencuentro oficialista.

Si bien no hubo peleas, Cubillos hizo referencia a los distintos temas que debieron abordar durante la cita. Este domingo, el oficialismo debe cerrar su cartilla de candidatos municipales mediante tres primarias no convencionales: El Carmen, Maullín y Corral.

Además, el timonel del PR hizo pública otra preocupación en los partidos del gobierno, ya que el Servel aún no autoriza el sitio web para la inscripción de candidaturas, que debería cerrarse a finales de julio. Esto, porque dicho proceso está supeditado a la aprobación de la ley de votación en dos días que han impulsado el gobierno del Presidente Gabriel Boric y el ente dirigido por Andrés Tagle. Este tema también fue mencionado en el comité político ampliado que se realizó en La Moneda con la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Nos preocupa transversalmente, y de manera consensuada, es que ese proyecto involucra al sistema de declaración de candidaturas y el Servel no ha abierto el portal para declararlas, lo que hace retrasar el proceso”, dijo Cubillos tras la reunión.

Sobre ese punto, también en Radio Nuevo Mundo, Carmona advirtió que “el 29 de julio cierra, sin reversa, todo el proceso de inscripción de candidaturas (...). Ya queda un mes. Está todavía en veremos si va a ser un sistema de inscripción de las candidaturas, a través de clave única en la plataforma del Servel. Eso es muy peligroso, porque, si tienen mil candidaturas por partido, puede que no se alcancen a meter las mil, porque colapsa el sistema”.

Al mismo tiempo, dentro del encuentro también hubo espacio para que la secretaria general de RD, Tatiana Urrutia, pudiera exponer el sistema con el que va a trabajar el equipo de la campaña municipal del pacto “Contigo Chile Mejor”: En tanto, Cubillos hizo lo propio con el grupo que está encabezando para proponer reformas al sistema político, que volverá a juntarse el próximo viernes.