Ola de homicidios en la RM: 10 muertos durante el fin de semana vuelven a amenazar los ajustes al Plan Calle Sin Violencia

El triple homicidio ocurrido durante la noche del domingo en Renca fue la lápida de un fin de semana marcado por crímenes, balaceras y un caso de legítima defensa en una farmacia, que dejaron a 10 personas fallecidas.

Faltaban pocos minutos para que acabara el último fin de semana de febrero cuando tres hombres que se encontraban en realizando labores de mecánica en un sector entre las calles Punta de Lobo y José Manuel Infante fueron atacados con un sinnúmero de balazos por un grupo de desconocidos. Los sujetos, movilizados en un vehículo efectuaron al menos 60 disparos para luego darse a la fuga.

Una de las hipótesis que maneja la fiscalía es que se trató de un ajuste de cuentas relacionado a drogas. El fiscal Leonardo Tapia, de la Fiscalía Ecoh, señaló que los fallecidos son tres hombres chilenos y que el caso es investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Los atacantes serían de origen extranjero, dijo el persecutor.

El violento fin de semana comenzó con hechos de sangre el viernes, cuando en la comuna de Pedro Aguirre Cerda la policía fuera alertada por lo que parecía un simple accidente de tránsito. Sin embargo, luego de las primeras pericias, los policías se percataron de que era algo más. Al interior de un vehículo que chocó contra un árbol, había tres sujetos baleados y armas de fuego. Uno de ellos murió, mientras otros dos terminaron heridos de gravedad.

Ese mismo día, un delincuente fue abatido a balazos por el dueño de una farmacia comunal en Cerrillos, en medio de un asalto frustrado. El asaltante saltó el mostrador con un cuchillo buscando llevarse la recaudación, lo cual fue frustrado por el dependiente.

También se registraron muertes violentas en la comuna de Santiago (un caso de apuñalamiento y otro de impactos de bala), en La Pintana (balacera), en El Bosque (uno a golpes y otro por arma de fuego) y en La Florida (apuñalado), materializando así el fin de semana con mayor número de fallecidos en lo que va de año.

¿Calles Sin Violencia otra vez en jaque?

Durante la primera semana de febrero, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció la tercera modificación del Plan Calles Sin Violencia. Se trató de intervenciones de dos tipos: con zonas “priorizadas” y “focalizadas”.

La idea, se dijo esa vez, era reforzarán los procedimientos policiales como controles de identidad, fiscalizaciones de armas, detenciones y búsqueda de prófugos. Así las cosas, podía haber una zona focalizada que podría estar entre dos comunas. Esa era justamente una de las diferencias con los anteriores ajustes. En esta ocasión, comentan quienes conocen del plan sería el reordenamiento “definitivo”.

Pero el violento fin de semana, con nueve homicidios y 10 muertos en la capital, vuelve a levantar los cuestionamientos al plan estrella del gobierno en materia de seguridad.

La experta en seguridad y académica de la Universidad San Sebastián, Pía Greene, dice que “la dispersión de los homicidios, o sea donde están cada uno de ellos ubicados, permite comprobar que esta nueva forma de criminalidad es mucho más aleatoria. Por lo tanto, hacer copamiento policial no va a ser efectivo”. Sobre los hechos del fin de semana comenta que se podría pensar que “están asociados a criminalidad organizada considerando las formas en que se dieron, que son con balas e imputados desconocidos”.

El exfiscal Luis Toledo afirma: “Ciertamente las cifras no son positivas y desafían los resultados buscados por el Plan Calles Sin Violencia. El uso de armas de fuego sigue siendo predominante en los homicidios en nuestro país. De acuerdo con las estadísticas oficiales el 48% de los homicidios durante el primer semestre de 2024 fueron cometidos con armas de fuego. Para abordar este problema, el gobierno ha implementado otros planes como el Plan Menos Armas, Más Seguridad, que busca reducir la cantidad de armas de fuego en circulación ilegal y disminuir las tasas de homicidios y delitos violentos. Los resultados que se buscan, sin embargo, no son los esperados”.

Por su lado, Greene pone paños fríos respecto a evaluar la tercera modificación del Plan Calles Sin Violencia: “Es muy temprano para decir que no está resultando con los nuevos ajustes. El plan tuvo pequeños cambios y hay uno que ahora puede servir, que es que ya no será por comunas y se verá integralmente, como lo hace la fiscalía Ecoh”. Respecto a las armas de fuego, la experta afirma que debería aumentar el plan de fiscalizaciones. “Es el momento de hablar de la tenencia responsable de armas. Uno no puede tener armas que se pierden o que sean heredadas, porque todas esas armas son elegibles para entrar a la criminalidad”.

Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián, dice que, “en conclusión, los recientes eventos violentos son preocupantes y contradicen los resultados que buscan las autoridades. Lo relevante para un resultado exitoso es menos retórica y más consistencia en la implementación de las políticas públicas”.

Hasta el cierre de este artículo, no hubo pronunciamiento de Interior -cartera a cargo del plan- por estos hechos.

Críticas de la oposición

El diputado Eduardo Durán (RN), parlamentario por el distrito 13, que comprende las comunas de El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Ramón, Lo Espejo, La Cisterna, cuestionó la estrategia del Ejecutivo para enfrentar la delincuencia.

“Diez muertos en un solo fin de semana, el más sangriento del año, confirman lo evidente: el plan Calles Sin Violencia es un absoluto fracaso. A tres semanas de su tercer ajuste, las balaceras siguen aterrorizando a los chilenos. Este gobierno no tiene control del crimen, solo reacciona tarde y mal mientras la gente muere. ¿Dónde está el presidente?”, dijo Durán.

Por su lado, el senador José Miguel Durana (UDI) fue más allá: “La batalla contra la delincuencia y el crimen organizado está perdida con este gobierno. Les queda un año de gestión, que además es un período electoral, y si en estos tres años su prioridad no fue este tema, menos lo será en los meses que le restan”.