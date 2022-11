Ordenanza en suspenso: Zapallar analiza cambios propuestos por Defensora de la Niñez a norma que restringe circulación de menores

Luego que la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, señalara en Radio Universo que la ordenanza que aprobó el concejo municipal de Zapallar -que restringe la circulación nocturna a menores de 16 años- procura “hacer cosas que no tienen que ver con una restricción a la movilidad” y anunciara que pediría a la Contraloría revisar su legalidad, el alcalde Gustavo Alessandri (Ind.) la contactó para “escuchar sus planteamientos y que hiciéramos sinergia enfrentando un tema de fondo”.

Alessandri añade que la llamó para acordar un trabajo colaborativo y realizar modificaciones a la normativa, que aún no entra en vigencia, pues no se ha emitido el decreto respectivo.

Así, los equipos jurídicos de ambas instituciones, asegura el alcalde, ya se pusieron manos a la obra. Se reunieron en dos oportunidades (jueves pasado y ayer) y la Defensoría ya hizo sus primeras observaciones, que tienen que ver -asegura Alessandri- con mejorar la aplicabilidad de la norma.

“Lo que me hizo ver la Defensoría era mejorar la práctica de la ordenanza, ya no que no vulnera ningún derecho constitucional, ningún tratado internacional ni ninguna ley, sino todo lo contrario, busca que los padres tengan derechos y deberes ante los menores de edad, y proteger esos derechos y deberes”, cuenta Alessandri.

El alcalde estima concluir la “actualización” de la propuesta de la ordenanza este viernes, para que si es necesario sea votada el próximo lunes en concejo.

En relación a lo observado por la defensora Muñoz, Alessandri agrega que “compartimos el mismo fondo. La cuestión de forma la resolveremos con el trabajo que están realizando ambos equipos jurídicos. Aquí tenemos que mejorar el enfoque para reflejar de manera más adecuada el espíritu de este instrumento, que es poner énfasis en la responsabilidad que tienen los adultos respecto de la protección de los niños, por lo tanto, estamos en pleno análisis de los comentarios que nos hicieron llegar”.

Alessandri agrega que el interés de ambas instituciones es promover y resguardar la seguridad de los niños y destaca que “esta ordenanza no es un antojo, sino que una necesidad. Lo muestra la realidad de esta comuna y la del país, y también lo hacen los estudios, por lo tanto, haremos los esfuerzos que sean necesarios para terminar con un texto acordado por ambas partes, por el bien de todos los niños, niñas y jóvenes de Zapallar”.

El concejal Sebastián Chacana (UDI) valora el trabajo entre ambas entidades, sobre todo porque “se permitió que un órgano tan importante (Defensoría) esté interesado en poder hacer mejoras a la ordenanza, que apunta a evitar la vulneración de derechos de los menores y que los padres no eludan el cuidado y la responsabilidad frente al cuidado de ellos”.

La Defensoría “en definitiva nos pide que pongamos énfasis en la responsabilidad de los adultos. Yo creo que el ánimo que ha tenido este municipio por proteger a los niños nos dio una tremenda oportunidad de trabajar con una institución que es garante de la defensa y protección de ellos. Y, de salir adelante la ordenanza, será una tremenda ganancia no solo para nuestra comuna, sino que para el país”, agregó el edil.

Por otra parte, la concejala Carolina Letelier (Ind., ex DC), quien se abstuvo en la votación de la ordenanza en el concejo, pidió un pronunciamiento a la Contraloría General de la República.