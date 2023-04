Para contrarrestar a los republicanos: RN incluye a Codina en la franja y enfoca la estrategia apostando a rostros

“Elección apagada. Cartuchos al cierre son claves. La franja traerá algunas sorpresas”. Ese fue parte del mensaje que ayer el secretario general de RN, Diego Schalper, escribió en el grupo de WhatsApp de la comisión política del partido ante las presiones que existían de la disidencia a la directiva por incluir al alcalde de Puente Alto, Germán Codina, en la franja televisiva.

En el escenario en que la UDI incorporó a las figuras que se posicionan como cartas presidenciales con los alcaldes Evelyn Matthei (Providencia) y Rodolfo Carter (La Florida), el Partido Republicano lo hizo con José Antonio Kast y el PDG con Franco Parisi, en RN el presidente del partido, el senador Francisco Chahuán, había afirmado que parte de la estrategia era no “presidencializar” la franja ni tampoco llenarla de figuras políticas.

Sin embargo, el incipiente temor que existe ante la arremetida de los republicanos -que según sondeos internos de RN podrían obtener más escaños en el Consejo Constitucional que cada uno de los partidos de Chile Vamos- despertó la preocupación en la tienda de Antonio Varas y motivó a que la disidencia presionara por la inclusión de Codina. “Debemos sumar rostros nacionales”, escribió la senadora Paulina Núñez en un duro mensaje interno dirigido a Chahuán.

Mientras que ayer el comisionado Marcelo Brunet, acompañando los resultados de la encuesta Cadem del domingo -en que Codina aparece como el cuarto personaje político mejor evaluado con una aprobación de un 53% y un rechazo del 37%-, escribió en el grupo de WhatsApp: “No entiendo por qué a Germán Codina no lo tienen en la franja día y noche. En serio no me cabe en la cabeza. ¿Queremos perder la elección acaso?”. A lo que Schalper respondió: “Viene. Tranquilidad en el horizonte”.

Así, la mesa de RN finalmente confirmó que Codina aparecerá en la franja. No obstante, lo hará en el tiempo perteneciente a Chile Vamos -bajo el nombre del pacto Chile Seguro- y no en el espacio particular que tiene RN como partido político. La idea es que Codina aparezca junto a los otros alcaldes presidenciables: Matthei y Carter.

En la directiva descartan que ello represente un cambio de estrategia y afirman que siempre estuvo planeado así, mientras que en la disidencia lo ven como un ajuste necesario en el diseño de campaña.

RN además durante el último tramo de contienda electoral apelará a otros rostros del partido. De hecho, se dispuso que se pondrán avisos en pantallas led a lo largo de los territorios donde los candidatos aparecerán acompañados de parlamentarios con arrastre en las zonas.

Por ejemplo en Ñuñoa aparecerá un afiche de los candidatos de la Región Metropolitana, Bruno Baranda y Eleonora Espinoza, acompañados del senador por esa zona, Manuel José Ossandón, y la exdiputada Marcela Sabat, quien fue legisladora por esa comuna e hija del exalcalde de Ñuñoa.

En un afiche en Puente Alto aparecerán Codina y Ossandón, y también la diputada que representa esa comuna, Ximena Ossandón.

Mientras que para La Reina aparecen Ossandón, la diputada representante Catalina del Real, y el propio Schalper, de quien se comenta que se podría cambiar de distrito desde Rancagua.

Otro factor de cambio que transmiten en RN es que el partido podría “derechizarse”, con la intención de apelar al nicho duro que tienen los republicanos.

En esa línea es que se espera que el partido comience una línea más dura contra el gobierno para marcar este tipo de puntos.

Hasta ahora, en la colectividad existe preocupación respecto del trabajo territorial que se ha dado. En la directiva estiman que tiendas como el Partido Republicano han apelado a figuras “nacionales” como Kast, mientras que RN espera apostar a figuras “locales”, como los parlamentarios.

La semana pasada -en un almuerzo de bancada de los senadores y diputados del partido-, Chahuán y Schalper incentivaron a los legisladores para que hagan un último esfuerzo acompañando a los candidatos en terreno.