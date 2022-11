“Pensábamos que iba a venir en bicicleta, no pasado a pólvora como Pinochet”: comunidades mapuche reprochan visita presidencial

En agosto de 2016, cuando Gabriel Boric cumplía su primer periodo como diputado, fue recibido por el lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul. Según el comunero -que hasta el día de hoy encabeza esta comunidad, que la policía la califica como radical-, en aquel encuentro compartieron experiencias y le relataron al entonces parlamentario sus demandas y las razones que tenían para mantenerse movilizados y “en rebeldía”. Sin embargo, a más de seis años de aquello, las puertas de esos predios están cerradas para el hoy Mandatario, quien esta jornada llegó a la región por primera vez durante su mandato.

Para Queipul, como da cuenta en conversación con La Tercera PM, el jefe de Estado ha retrocedido un 100% respecto de las convicciones que les transmitió en el pasado, y por lo mismo, dice estar seguro de que su viaje a la zona no tendrá efectos para las comunidades. “Trata de hacer creer que acá no se puede vivir. No se conforma con tener la región militarizada, sino que viene con todos esos efectivos, con olor a pólvora. Pensábamos que iba a venir a recorrer la región en bicicleta, no pasado a pólvora como Pinochet. Todo esto nos parece un chiste, no están viendo ni escuchando lo que decimos los mapuche”, comentó.

A diferencia de viajes anteriores que hizo Boric a la zona, en sus anteriores cargos, esta vez -según Queipul- no se ha puesto en contacto para visitar la comunidad ubicada en la comuna de Ercilla o reunirse con los dirigentes en algún otro punto.

“Nosotros somos víctimas desde hace 500 años, se nos ha despojado de nuestro territorio. A este Gobierno le falta visión, el Presidente se quedó con los buenos discursos de cuando era candidato, basta con ver con todo el resguardo que vino, es absurdo, no creemos que puedan ejercer acciones que vayan a significar un cambio. Nos queda esperar que cumplan los cuatro años y se vaya”, sostuvo.

El presidente Gabriel Boric arribó la mañana de este jueves a la región de La Araucanía. FOTO: PRENSA PRESIDENCIA VIA AGENCIAUNO

En el mismo tono, Galvarino Reiman, Werken Territorio Nag Che, comentó a La Tercera PM que no se sienten considerados en los planes que está emprendiendo la actual administración. “Al parecer el Presidente no está abordando el tema de fondo, no se plantea el tema de la restitución de las tierras de manera real. Nos hemos transformado en meros espectadores. Sabemos que si no se aborda lo referente a avanzar en una comisión de esclarecimiento y si no se fija un nuevo tratado, ya no tiene mucho sentido hablar, porque el resto son puras políticas sociales”, comentó.

Asimismo, planteó que si bien ellos no tienen atribuciones para decirle al Mandatario cómo tiene que resguardar su visita, consideran que el amplio contingente se puede leer como un desafío a los residentes de la región.

“Si el gobierno actúa de una manera desafiante como lo está haciendo, no se puede esperar mucho. Una cosa es la estabilidad que pueda haber en la región, pero otro tema es demostrar un grado de militarización no siendo necesario. Eso genera inquietudes, y algunos sectores generan expresiones. Se siente que el Presidente está impulsando una nueva cruzada de sometimiento, de invasión política y de no querer avanzar en un acuerdo de diálogos”, indicó Reiman.

Cuatro años del asesinato de Camilo Catrillanca

La fecha del viaje de Boric calzó con la proximidad del cuarto aniversario del asesinato de Camilo Catrillanca, quien murió el 14 de noviembre de 2018 tras recibir un disparo en la cabeza por parte de efectivos de Carabineros.

Por lo mismo, en las semanas previas al viaje, tanto el delegado presidencial José Montalva como otras autoridades de la zona realizaron gestiones para que el Presidente pudiera visitar a la viuda del comunero y a su hija, para así entregarles detalles de una ayuda económica para ambas.

Sin embargo, como confirmó Marcelo Catrillanca a La Tercera PM, su nuera no accedió a ello. “La nuera decidió no ir, porque hicieron un trabajo muy mal hecho. Habíamos hecho trámites con el anterior delegado (Raúl Alard), eso estaba en curso, pero ahora vinieron a tomarse atribuciones. Había una intención del Presidente de entregar personalmente una pensión y una beca para la niña, pero no se aceptó, porque aparte me querían sacar a mí de las conversaciones”, reveló.

Además, complementó, su nuera habría decidido declinar asistir al encuentro, porque sienten que esos beneficios -que entienden como derecho- deberían entregárselos a todas las víctimas mapuche. “No sólo ella es la afectada, hay muchas familias que no han alcanzado justicia. Nosotros no queremos ser los primeros, esto es un derecho y creemos que debería entregarse esto luego para todos”, comentó el padre del fallecido comunero.

“No eres bienvenido en el Wallmapu”

Desde un inicio, la visita del Mandatario a la Región de La Araucanía no se preveía fácil y en materia de seguridad se evidenciaron focos de tensión en la Macrozona.

En la previa al arribo de la comitiva presidencial a Temuco, se registraron varios incidentes, entre ellos, el ataque incendiario a maquinarias en Concepción, capital de la Región del Biobío, durante la madrugada del miércoles. Ahí, como pudo confirmar Carabineros, se encontró un lienzo de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que reivindicaba el hecho.

Asimismo, cerca de las 4 de la madrugada de este jueves, un grupo de delincuentes incendió la escuela de Rariruka en Curacautín, la que resultó destruida, además de daños en una sede colindante. En el lugar, se encontró un lienzo reivindicatorio del grupo Resistencia Mapuche Malleco (RMM), donde se podía leer: “Gabriel Boric no eres bienvenido en el Wallmapu”.

De acuerdo con registros policiales, a 20 kilómetros de ese lugar, además, una camioneta fue incendiada, en la ruta que une Lautaro con Curacautín, y se informaron cortes en esta carretera producto de árboles que fueron derribados para impedir el tránsito de vehículos. Igualmente, a la altura del kilómetro 637 de la Ruta 5 Sur, en el sector de Quillem, entre Lautaro y Perquenco, dos camiones chocaron contra árboles que estaban botados en el lugar.

Los cortes se replicaron en la ruta que une Angol y Collipulli, en el sector de Santa Elena, donde también se reportaron barricadas. Y durante la madrugada, también, se registró un ataque incendiario a la iglesia de Villa Cautín, en el sector de Selva Oscura en la comuna de Victoria.

Ayer se había conocido, además, un duro comunicado de la CAM en que acusaron que la visita del Mandatario a la zona “obedece a los intereses de la oligarquía, al poder de los grupos económicos que confrontan directamente con la causa mapuche, toda vez que bajo su gobierno se han agudizado las estructuras de dominación que históricamente hemos combatido”. La ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió que “eso no va a impedir la presencia del Presidente”.