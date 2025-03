Pero... ¿A qué costo?: diputados emplazan al gobierno a que transparente protocolo de reconducción de migrantes con Bolivia

Las dudas de parlamentarios de distintos sectores respecto del recién suscrito protocolo de reconducción de migrantes entre Chile y Bolivia están instaladas.

Y es que al margen de los cuestionamientos que la iniciativa ha generado en cuanto a su efectividad -principalmente porque para poder reconducir a una persona se exige una foto de su ingreso por paso no regular desde el país altiplánico-, diputados integrantes de la Comisión de Seguridad aseguran que para poder ponderarlo en su totalidad deben conocer cada uno de sus detalles.

Por lo mismo, como pudo recabar La Tercera, desde el mismo oficialismo se emplaza al Ejecutivo a que se les transparente el documento que firmó el jueves pasado la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo.

La petición formal, se realizará durante la tarde de este lunes, en medio de la sesión de la Comisión de Seguridad.

Estudio de alcances y fines

Si bien en desde el oficialismo valoraron el acuerdo, por cuanto permitirá destrabar las paralizadas reconducciones a Bolivia, también reconocen que sería raro que no se les de copia íntegra del escrito.

Durante las últimas horas recibieron una minuta resumen con los principales alcances e ideas fuerzas a destacar, pero insisten en conocer la totalidad.

“El acuerdo para reconducciones podría ser la herramienta más útil para frenar una eventual oleada migratoria, y por lo tanto es indispensable que podamos conocer el texto de lo que se firmó en Bolivia, como la base de lo que debemos fiscalizar para verificar su correcto cumplimiento. Hoy día en la Comisión de Seguridad voy a solicitar que exijamos conocer el contenido del acuerdo, para poder estudiar sus alcances y fines”, manifestó al respecto el integrante de la bancada PPD, Jaime Araya.

Andrés Longton (RN), también integrante de la misma instancia, apoya dicha petición, aunque pone énfasis en el hecho de que es necesario conocer si Chile hizo o no concesiones.

“Es relevante conocer en qué consiste el protocolo, particularmente saber si es que Chile ofreció alguna concesión y conocer algo que no se detalló en el anuncio, que es la manera de acreditar el ingreso irregular al país para que sea reconducido el migrante irregular, lo que lógicamente tiene que ser simple para que sea devuelto rápidamente”, manifestó.

De igual forma, el parlamentario de oposición hizo presente que se debe tener claridad de cuándo empezará finalmente a operar, “ya que Colchane es el paso más crítico, donde cada día que pasa significa que una cantidad indeterminada de migrantes siguen ingresando ilegalmente sin mayores contratiempos”, dijo.

Efecto Venezuela

Consultada sobre la materia, la diputada Gloria Naveillán, presidenta de la Comisión de Seguridad, fue un paso más allá y deslizó que la urgencia de conocer este protocolo también radica en que nunca pudieron tener acceso completo al acuerdo que se firmó con Venezuela en enero de 2024, cuando a la cabeza de la Subsecretaría del Interior estaba Manuel Monsalve.

“Necesitamos conocer el protocolo completo del acuerdo de reconducción con Bolivia. Después de lo sucedido con el famoso protocolo que fue a firmar el exsubsecretario a Venezuela, del cual nunca supimos el contenido y después se produjo la muerte del teniente Ronald Ojeda, hoy hay una tremenda nebulosa”, sostuvo.

Complementó, en ese sentido, que justamente por esas interrogantes respecto de la información que pudo haber entregado Chile se requiere más que nunca transparentar este nuevo acuerdo con Bolivia.

Se debe recordar, a juicio de la parlamentaria, que cuando el Presidente Gabriel Boric ejercía como diputado se mostraba a favor de dar mar a Bolivia, por lo que ahora también pide que se aclare si se hicieron concesiones en esa línea.

“¿Suspicacia? Con toda razón que la tenemos. Basta con ver las declaraciones del Presidente y de la gente del Frente Amplio respecto de la posibilidad de mar para Bolivia como para que nosotros realmente tengamos muchas dudas sobre qué incluye este protocolo. Bolivia no va a aceptar gratuitamente que las personas que pasan por su territorio y llegan a Chile sean devueltas, si no se llenarían de venezolanos y no sabrían qué hacer. Todo Chile merece saber qué implica este protocolo, porque nos incluye a todos. Esta decisión implica costos para Chile y necesitamos saber qué fue lo que la ministra firmó sin nuestro acuerdo y sin nuestro conocimiento”, sentenció.