“Por oponerse a la acción de la autoridad pública”: la desconocida detención y posterior condena del nuevo delegado presidencial de Magallanes

El miércoles 3 de mayo el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dio a conocer que José Antonio Ruiz Pivcevic asumiría como nuevo delegado presidencial regional de Magallanes, en reemplazo de Luz Bermúdez Sandoval (CS). En esa calidad fue que hoy acompañó al Presidente Gabriel Boric a votar al Liceo Industrial Armando Quezada, de Punta Arenas.

“Ruiz es Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Valparaíso, donde se destacó como dirigente estudiantil de esa casa de estudios. Cuenta con una amplia experiencia en el sector público como asesor sindical, funcionario municipal en la Municipalidad de Valparaíso (durante la administración de Jorge Sharp) y como Subgerente del Parque del Estrecho de Magallanes”, señalaba el breve texto.

Con el correr de las horas, comenzaron a surgir algunos cuestionamientos por la designación del profesional de 34 años, sobre todo considerando que en 2015 fue condenado a pagar una multa por su responsabilidad como autor de la falta de oponerse a la acción de la autoridad pública o sus agentes.

Pero, ¿qué pasó en ese entonces?

Según se lee en el parte policial detallado en la causa penal llevada a cabo en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, “el día 22 de abril de 2015, alrededor de las 13:45 horas mientras el personal aprehensor efectuaba servicios como patrulla virtual con motivo de la marcha ‘derechos del agua’, los cuales se desarrollaban en avenida Pedro Montt frente al parque Italia de esta ciudad y debido a desórdenes consistentes en lanzamientos de objetos contundentes tales como piedras y palos, por parte de individuos jóvenes que participaban de dicha manifestación, se procedió a la detención de un menor de edad, saliendo en su defensa el requerido Ruiz Pivcevic, tratando de impedir la detención del menor de edad antes señalado, motivo por el cual procedió a su detención”.

Esto llevó a que el fiscal adjunto de la Fiscalía de Valparaíso, Osvaldo Ossandon, citara como disposición legal infringida que “los hechos precedentemente descritos, en concepto del Ministerio Público, constituyen el delito de oponerse a la acción de la autoridad, previsto y sancionado en el artículo 496 N° 1, del Código Penal”, que “a los imputados les cupo participación en calidad de autores, según lo previsto en el artículo 15 del Código Penal”, y que “el ilícito mencionado se desarrolló hasta el grado de consumado”.

Así, el Ministerio Público solicitó que se aplicara a cada uno de los imputados una multa de 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM).

El 15 de mayo, Jeanette Oliva, jueza de Garantía de Valparaíso acogió el requerimiento en contra de Ruiz. “Se le condena a pagar una multa a beneficio fiscal de una UTM, por su responsabilidad como autor de la falta de oponerse a la acción de la autoridad pública o sus agentes, cometida en esta ciudad el 22 de abril de 2015, prevista y sancionada en el artículo 496 N° 1, del Código Penal”.

“El pago deberá hacerse -dentro del plazo de 30 días de notificado- mediante depósito en la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, ubicada en Av. Argentina N° 864, en cajas ubicadas en el 1° Piso, debiendo el sentenciado hacer entrega en el juzgado de la copia del comprobante de pago”, agregaba el escrito, que detallaba además que si la multa era pagada dentro de quince días contados desde la fecha de la notificación, “ella será rebajada en un 25% y; asimismo, en el evento de no reclamarse de la presente resolución, se exime al sentenciado del pago de las costas de la causa”.

Así, según se ve en el comprobante de pago, el 8 de junio de 2015 Ruiz cumplió y canceló la suma de $ 32.820 en efectivo a dicho municipio, lo que luego fue oficializado mediante oficio. “Con el mérito del documento que antecede y, teniendo presente que el sentenciado José Antonio Ruiz Pivcevic ha pagado la multa impuesta, acogiéndose al descuento del 25% de la multa, por sentencia de fecha 15 de mayo de 2015 de una UTM, téngase por cumplida la pena pecuniaria y ofíciese al Registro Nacional de Condenas dando cuenta del pago”.

Consultado por La Tercera PM al respecto, el nuevo delegado de Magallanes señala que “esto se produjo luego de una marcha pacífica por los derechos del agua, no hubo enfrentamientos, no hubo agresiones. Nos llevaron detenidos, fuimos a constatar lesiones y luego se pagó la multa”.

Y, sobre la posibilidad de que esta situación le pudiese traer inconvenientes en el desempeño del cargo, asegura tajante: “No, para nada. Ya me he reunido con las Fuerzas Armadas, con Carabineros y la PDI, y no hay mala disposición. Eso no reviste ningún impedimento en el trabajo o en la relación que voy a mantener con las policías o Fuerzas Armadas”.