Precios más bajos y el fin de los desayunos buffet: Cómo será el turismo post pandemia

Pasada la emergencia del Covid-19, la maquinaria del comercio y el turismo volverán a reactivarse. ¿Cuándo? La apuesta es que con la llegada de la primavera, se empiece a recuperar el tráfico interno. Entonces, hoteleros, agencias de viajes, restaurantes finos y hasta locales de comida rápida reacomodarán sus operaciones a la era post pandemia. Eso sí, no sin antes haber atravesado una serie de problemas y con el temor latente a un eventual rebrote, como ha ocurrido en otras partes del mundo.

En la industria del turismo admiten que algunos no sobrevivirán a tantos meses sin ingresos y definitivamente optarán por bajar la cortina. Quienes logren avanzar en este periodo de incertidumbre y contracción de la economía, lo harán de una manera muy distinta. De hecho, algunos creen que -por ejemplo- los restaurantes no contarán con el menú impreso de sus platos, y que será frecuente ver a clientes interactuar con sus celulares y por medio de códigos tipo QR ordenar y pagar sus comidas. Todo, bajo la lógica de elevar al máximo las medidas sanitarias.

Tal es la magnitud de la debacle en el turismo producto del virus que el presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet), Guillermo Correa calificó de “gravísimas” las declaraciones del presidente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, en su sigla en inglés), Alexandre de Juniac, quien sostuvo a comienzos de abril que la devolución de los dineros por pasajes comprados “puede generar una grave crisis de liquidez” a las líneas aéreas. “Eso rompe las confianzas", sostuvo Correa.

“La reapertura será gradual, partiendo por los viajes de primera necesidad para personas y contratos de empresas. Habrá una mayor inseguridad y, por lo tanto, las personas requerirán sentirse acompañados antes, durante y posterior del viaje", acota el titular de Achet.

¿Bajarán los precios de los paquetes turísticos? “La gente dice que dado que los hoteleros y las líneas aéreas no han recibido ningún ingreso, van a tener que subir los costos y los precios. Nada que ver. El precio es consecuencia de la ley de la oferta y la demanda. Hoy hay claramente un stock de aviones y, por otro lado, hay un grupo de eventuales pasajeros. Eso claramente disminuyó", respondió Correa. "Hoy hay menos condiciones y gente que estaba dispuesta a viajar que como lo estaba antes, porque no tiene plata, miedo, perdió el trabajo. Hoy hay menos viajeros potenciales. Entonces, lo lógico es que el precio tienda a bajar, porque habrá más oferta que demanda”, complementa el ejecutivo que al mismo tiempo es gerente general de Travel Security. Esta última compañía debió la semana pasada despedir al 32% de su dotación de trabajadores debido a la grave crisis de la industria.

A mediados de marzo, la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) estimó en US$1.300 las pérdidas del sector debido a la baja en el arribo de turistas extranjeros a nuestro país. Hoy su presidente Ricardo Margulis cree que una vez que comiencen las primeras aperturas de hoteles, algunos pasajeros que estén cuatro o tres días de alojamiento pedirán que no se realice el aseo a sus habitaciones por temor al virus.

De igual manera prevé que los desayunos tipo buffet desaparecerán, al igual que los lugares de tenedor libre por la masividad. Por otro lado, el dirigente también se muestra preocupado por el rol de la banca, asegurando que asociados del gremio les han planteado una serie de dificultades para acceder a créditos.

“Hay bancos que por una política de la casa matriz prefiere no prestarle dineros al turismo. Eso es muy complicado, porque en el fondo en Chile no hay muchos bancos y nos ha costado. No conozco a ninguna empresa del sector que le hayan dado los tres meses de venta”, dice. “Esperamos que las medidas de protección del empleo las prorroguen”, acota.

El dilema de aceptar los cambios

Según Correa, el presidente de Achet, las agencias de viajes son vistas hoy como el “jamón del sándwich”. Por un lado, los clientes piden la restitución de los dineros a las empresas y éstas les responden que los fondos ya no los tienen, porque por medio de una transacción electrónica también destinaron aquellos recursos a la aerolínea y hoteles. Pero el descontento de clientes es cada vez más evidente y organizaciones de consumidores como Conadecus no se han quedado de brazos cruzados y presentaron una demanda colectiva en contra de LATAM Airlines, la cual recientemente fue acogida a tramitación.

A modo de ejemplo, una cliente de Despegar.com -que pide reserva de su nombre- y que había comprado pasajes para viajar a la ciudad de Portland, Estados Unidos, asegura sentirse perjudicada. “Te dan 2 opciones, cambiar el pasaje a otra fecha, por lo cual te cobran extra o cancelarlo y te devuelven $40.000”, cuenta la joven que asegura haber pagado por los pasajes $563.582 y hoy está en la disyuntiva de aceptar o rechazar la cancelación de la reserva.

Consultada Despegar sobre el caso en particular, respondió: “Con respecto a cambios en los vuelos, cada caso es particular porque depende de lo que contrató cada viajero: las rutas involucradas, las fechas del viaje y, en función de esto, las posturas de cada proveedor. Hemos observado que algunas aerolíneas, para ciertas fechas y destinos definidos, han flexibilizado sus políticas de cambios, en caso de que sea necesaria la modificación de un vuelo”. Además, reiteró la disposición de la compañía para colaborar con la clienta.

Auge del delivery post emergencia

Por otro lado, en el rubro de restaurantes las expectativas tienden a mejorar, luego del anuncio del gobierno de afinar protocolos para una reapertura con un plan que considera fondos por casi $7.000 millones a través de Sercotec.

En conversación con el programa Santiago Adicto de Radio Duna, Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía en Chile (Achiga) explicó que “cuando nos permitan abrir nuestros negocios todos habremos cambiado. Antes de esto, jamás había estado en una reunión de videoconferencia y hoy ya esta mañana ya he tenido cuatro. Los niños no habían tenido nunca clases por video conferencia”.

A su parecer, “el delivery será una opción mucho más difundida que hoy y tendremos que reinventar nuestras cartas”. “A lo mejor no tener la variedad que teníamos, sino que simplificarnos para poder ser viables económicamente, pero el delivery se convertirá en una industria por sí sola y los restaurantes se deberán preocupar mucho de la experiencia para quienes escojan ir a comer al restaurantes”, remató el también dueño de conocido restaurant Kika Ilmenau, ubicado al costado de avenida Tobalaba, hoy cerrado.

Sin embargo, por ahora la incertidumbre persiste en el rubro de alimentación y en los centros comerciales el drama es peor, pues ni siquiera tienen fecha de apertura.

A modo de ejemplo, hoy el mayor operador gastronómico del país -por ejemplo- solo cuenta con 80 de los 300 locales abiertos a nivel nacional. Unifood, holding de marcas de comida rápida como Pedro, Juan & Diego, Pollo Stop y Fuente Nicanor, solo opera bajo la modalidad de delivery debido a que algunos malls que están recién abriendo no permiten la operación de los patios de comida.