Presidenciales en Estados Unidos: los disímiles pronósticos de los gurús electorales

Hasta ahora parece haber solo una certeza: la definición de las elecciones presidenciales de este martes en Estados Unidos será muy reñida. Prueba de ello es que la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump están separados por márgenes muy estrechos en los estados clave.

Pese a este incierto escenario, algunos expertos están más seguros del resultado que otros. A continuación, destacados pronosticadores electorales ofrecen sus opiniones sobre quién ganará las elecciones presidenciales de 2024.

Allan Lichtman, un historiador y profesor de la American University conocido por predecir con precisión las elecciones presidenciales, ha dicho que cree que la vicepresidenta Kamala Harris ganará. Hizo su predicción por primera vez en septiembre y la semana pasada dijo que se mantiene firme en su predicción.

“No cambio mi predicción sobre la marcha en respuesta a las encuestas o la sabiduría convencional”, dijo Lichtman a FOX 5 DC. “Si lo hiciera, sería inútil como pronosticador. Bien podría simplemente basarme en las encuestas”.

“Mantuve mi predicción en 2016 cuando los encuestadores estaban prácticamente unánimemente en contra”, agregó Lichtman, quien predijo correctamente la victoria de Trump contra Hillary Clinton.

Lichtman utiliza un sistema de 13 afirmaciones verdaderas o falsas para determinar quién cree que ganará la presidencia. Este modelo, conocido como “Las llaves de la Casa Blanca”, evalúa la posición del partido en el poder en función de diversos factores, entre ellos la economía, la política interna y la política exterior.

En declaraciones a Newsweek, el profesor de la American University dijo que la política exterior era el área más difícil de evaluar, debido a las guerras en curso en Ucrania y Medio Oriente. “Estamos lidiando con dos guerras, dos guerras inciertas que son muy fluidas, lo que hace que sea extremadamente difícil predecir esas dos claves”, señaló.

El veterano estratega demócrata James Carville dijo que está “seguro” de que Kamala Harris ganará.

En un artículo de opinión publicado en The New York Times a fines de octubre, el veterano estratega demócrata James Carville también dijo que está “seguro” de que Harris ganará. “Hoy me acerco a la mesa de póquer político para apostar todo: Estados Unidos, todo estará bien. La señora Harris será elegida la próxima presidenta de los Estados Unidos”, escribió Carville.

Nate Silver, estadístico y fundador de FiveThirtyEight, escribió en otro artículo de opinión para el New York Times que su “intuición le dice” que Trump ganará. Sin embargo, Silver también advirtió que “un pronóstico 50-50 realmente significa 50-50″, y que los datos de las encuestas indican que la carrera realmente podría ir en cualquier dirección.

“No se sorprendan si una victoria relativamente decisiva para uno de los candidatos está en juego, o si hay cambios más grandes a partir de 2020 de lo que la intuición de la mayoría de las personas podría decirles”, agregó Silver.

El francés Christophe Barraud, economista jefe y estratega de Market Securities Monaco, ha sido calificado como el economista más preciso del mundo. Bloomberg lo ha nombrado el mejor pronosticador de la economía estadounidense en 11 de los últimos 12 años, según su sitio web.

Según Barraud, su modelo, que se basa principalmente en datos económicos y financieros, sugiere que el resultado más probable de las elecciones es una victoria de Trump. Espera que el Partido Republicano gane el Senado, pero la Cámara de Representantes podría ir en cualquier dirección.

Para sus previsiones el propio Barraud ha explicado en su página web que se basa en el impulso en las encuestas, los mercados financieros y los mercados de apuestas más grandes como RealClear Politics (RCP), que agrega cotizaciones de varios sitios (BetOnline, Betfair, Betsson, Bovada, Bwin, Points Bet, Polymarket y Smarket). En promedio estos indican que Donald Trump tiene un 63,9% de posibilidades de ganar las elecciones.

El analista escribió que “se supone que una victoria de Trump está asociada a una inflación mucho mayor que una victoria de Harris. Esta diferencia puede explicarse en parte por sus amenazas de implementar aranceles, reducir la inmigración y ofrecer recortes de impuestos tanto para las empresas como para los hogares”.

Thomas Miller es un científico de datos de la Universidad Northwestern que utiliza los mercados de apuestas para hacer sus predicciones en lugar de las encuestas tradicionales, que, según él, no captan con precisión los sentimientos cambiantes de los votantes.

“No confío en las encuestas. Confío en los mercados de predicción”, dijo Miller a Newsweek. “Un mercado de predicción política es un indicador principal de lo que sucederá en una elección. La gente está apostando su dinero, lo que significa que cree que algo va a suceder en el futuro”.

Miller, que predijo con precisión las elecciones presidenciales de 2020, también considera las tendencias históricas de elecciones anteriores para equilibrar los datos con lo que él llama “fundamentos”, una práctica común para los modeladores electorales.

En septiembre, su modelo apuntó a una victoria aplastante de Harris, pero más recientemente ha cambiado a favor de Trump, proyectando una posible victoria de 345 votos del Colegio Electoral para el republicano.

Larry Sabato es un politólogo, analista y editor jefe estadounidense de Sabato's Crystal Ball, un sitio político que pronostica y sigue numerosas contiendas políticas, incluidas las presidenciales. Las calificaciones del sitio tienen en cuenta el historial electoral, las encuestas, la calidad de los candidatos, los modelos y los informes.

El jueves pasado, las calificaciones del Colegio Electoral de 2024 de la Crystal Ball de Sabato no apuntaban a un claro vencedor. Sus proyecciones sugerían 226 votos para Harris y 219 para Trump, con 93 votos considerados indecisos. Se necesitan 270 votos del Colegio Electoral para asegurar la Casa Blanca.

En tanto, el principal pronosticador electoral de Nevada, Jon Ralston, predijo el lunes que la vicepresidenta demócrata Kamala Harris ganaría estrechamente en el estado clave. Ralston es el director ejecutivo y editor del Nevada Independent y escribió que cree que la maquinaria política demócrata construida por el difunto senador Harry Reid dará sus frutos.

“Será suficiente para superar la ventaja republicana, junto con las mujeres motivadas por el aborto y los votos cruzados que esa cuestión también provocará”, dijo Ralston.

“Tengo la sensación de que ella se pondrá al día aquí, pero también creo -y por favor recuerden esto- que no estará claro quién ganó la noche de las elecciones aquí, así que ignoren a los magnates parlanchines del negacionismo electoral”, continuó Ralston.

“Va a ser muy, muy ajustado. Predicción: Harris, 48,5%; Trump, 48,2%; otros y ninguno de estos candidatos, 3,3%”, escribió.

Nevada es uno de los siete campos de batalla críticos para que cualquiera de los candidatos obtenga la victoria en las elecciones presidenciales de este martes.