Programa de Kast, el próximo blanco: el diseño de Sichel para recuperar terreno

Había recién iniciado la ronda de las primeras preguntas en el segundo debate televisivo de este lunes cuando el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, emplazó -sin que nadie le preguntara- al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast. Lo hizo a raíz de una propuesta de Kast sobre salirse del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Una cosa que no voy a dejar pasar, y quiero decirlo abiertamente: tenemos que cuidar nuestras instituciones y decir que nos vamos a salir del consejo de la ONU no es solo una tragedia, es no reconocer los avances desde la Segunda Guerra Mundial para proteger los derechos humanos”, dijo Sichel.

Las declaraciones del abanderado oficialista, dicen en su comando, no fueron al azar: responden a parte de su nuevo diseño para enfrentar la primera vuelta presidencial del próximo 21 de noviembre. Si bien en un inicio el foco no estaba puesto en Kast y decían que no era un factor de riesgo, en el equipo de Sichel ahora reconocen que el paso a la segunda vuelta “no está asegurado” y que dejó “de ser un trámite”, como en privado reconocían algunos después de las primarias de julio pasado.

El escenario, admiten las mismas fuentes, cambió luego de que Kast apareciera al alza en diversos sondeos, desplazando a Sichel de las preferencias presidenciales. Y después de que, tras el primer debate televisivo, donde el ex UDI tuvo una performance que fue destacada por el bloque oficialista, generó duras críticas de algunos parlamentarios del sector hacia el exministro de Desarrollo Social.

Así, en el comando de Sichel admiten que parte del nuevo diseño para ir recuperando terreno de cara a la primera vuelta -luego de un par de semanas que han reconocido como negativas y en las que admitieron que se cometieron errores, como, por ejemplo, el tema del cuarto retiro previsional-, es marcar diferencias claras con Kast en lo programático, sobre todo en dos áreas: medioambiente y agenda mujer.

En esa línea, su jefa programática, Victoria Paz, el domingo en Estado Nacional -previo al debate- discutió fuertemente con su par del comando de Kast, Cristián Valenzuela. Paz le enrostró que querían acabar con el Ministerio de la Mujer, mientras que Valenzuela aclaró que se trata de un reordenamiento de carteras dentro de lo cual se fusionarán varias.

Sichel, en tanto, hoy también reforzó esos argumentos. Aunque señaló que “tenemos acuerdos con José Antonio Kast” como su prioridad en “el control del orden público”, “perseguir al narcotraficante” y “detener la violencia en La Araucanía”, recalcó que “tenemos diferencias”.

“Somos distintos. Una, jamás diría que Chile tiene que salirse de las Naciones Unidas. Sería una cosa increíble en el mundo occidental que un país como Chile dijera que ya no quiere estar. Tenemos diferencias respecto de nuestra mirada sobre el medioambiente. Su programa dice que no está probado fehacientemente el cambio climático o la aceleración del cambio climático producto de la acción humana (...). Tenemos otras diferencias. Somos súper distintos. Yo quiero mantener el Ministerio de la Mujer, él dice en la página 70 que quiere cerrarlo. Tenemos diferencias. Somos un proyecto distinto. Nosotros participamos en una primaria amplia”, detalló.

Paz, por otro lado, insistió hoy en que “de Kast, como de cualquier otro, hay que marcar las diferencias de programa. Eso no es atacar a nadie. Si es tu programa tienes que estar feliz y defenderlo”, agregando que “con el programa de Kast tenemos diferencias súper claras: ellos no creen en el cambio climático , quieren cerrar el Ministerio de la Mujer, ponen incentivos tipo mejor herencia o mejores planes de salud solo para personas casadas legalmente”.

En el comando de Sichel dicen que también quieren marcar distancia respecto de lo que ha dicho Kast sobre el aborto en tres causales. En el programa de Kast, en la página 171, se señala que “derogaremos la ley que posibilita el aborto, dictada durante el gobierno de la expresidenta Bachelet”.

Todo esto apunta, dicen al interior del comando oficialista, a asegurar el paso de Sichel a la segunda vuelta, lo que se complementa con el refuerzo de la denominada estrategia del “voto útil”, es decir, llamar a votar por él argumentando que es el único que puede ganar en un eventual balotaje ante Gabriel Boric. Este punto se conversó en la reunión del domingo pasado entre el coordinador de campaña, Cristóbal Acevedo, y los principales dirigentes de Chile Podemos Más.

De todas maneras, de cara a los comicios de noviembre, la estrategia de Sichel será, en paralelo, continuar arremetiendo contra Boric, remarcando que es un proyecto de izquierda y que tiene diferencias con él.

Balance del debate

Para nadie en el sector de la derecha era un misterio que el debate de anoche era clave para Sichel para mostrar un mejor desempeño, mientras que Kast buscó consolidar su “buena perfomance” anterior. Sin embargo, según la lectura del oficialismo, ninguno consiguió 100% su objetivo. Eso sí, todos coinciden que el formato del debate “fue malo” y no permitió a ninguno lucirse, y algunos al interior del comando de Sichel creen que a Kast se le vio más apagado, en comparación al primer debate televisivo.

En Chile Podemos Más algunas voces transmiten que la actuación de Sichel fue mejor que la vez anterior, un diagnóstico que también comparten en el comando, ya que creen que pudo plantear mejor sus ideas y enfrentar mejor a Boric. Otros creen que sigue “enredándose”.

El exministro Segpres y senador UDI Claudio Alvarado -quien fue uno de los más críticos tras el debate anterior- aseguró a este medio que “el formato fue muy desordenado, pero Sichel sigue enredado y al final se van perfilando de manera más clara los candidatos más firmes: Boric y Kast”, agregando que “la manera de desmarcarse del gobierno de Sichel en tema migraciones me pareció patética. Todo vale para alcanzar sus objetivos”.

También hay varios diputados que transmiten el mismo diagnóstico, pero en privado, porque quieren evitar seguir cuestionando al abanderado oficialista. Como sea, Sichel aseguró hoy que se sintió “súper cómodo. Los analistas analizan la política para ellos y eso es parte del problema. Estoy muy contento de haberles hablado a los ciudadanos”.

El momento más complejo que reconocen en el sector es cuando la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, lo emplazó a decir si es que hizo lobby en favor de empresas de gas, a lo que Sichel se demoró en contestar que no. “Eso pudo haberse despejado más rápido”, reconoce un integrante del comando.

Como sea, en el comando había molestia con Provoste al respecto y salieron a defender a Sichel, quien también hoy insistió en que no había hecho lobby en esa materia. Su mano derecha, Juan José Santa Cruz, también hizo lo propio y aseguró que “la senadora Provoste es una mentirosa profesional, como lo dijo su partido cuando mintió en que se había sacado 600 puntos en PAA y muchos otros casos más”.

El vocero Francisco Undurraga atribuyó este emplazamiento a que “existe una obsesión de Provoste por el rendimiento de Sichel y la adhesión que tiene en el centro (político)”.

Como sea, para el comando de Sichel reconocen que fue “un alivio” que Kast no tuviera “tan buen desempeño” anoche y que se haya complicado en temas como los orígenes de su familia y sobre su patrimonio en paraísos fiscales. Esto, cuando Boric lo acusó de no pagar impuestos al Fisco nacional.

En el comando de Kast, de hecho, reconocen que fue un debate más complejo para su candidato, que se molestó con esos emplazamientos de Boric, porque aseguran “corresponden a una mentira”. Y también admiten que se intentó mostrar a un Kast “más calmado en la conversación” y manteniendo emplazamientos al candidato de Apruebo Dignidad.

Las mismas fuentes admiten que el debate también fue más complejo, porque tuvieron que lidiar con “más emplazamientos”, lo que, dicen, responde a que Kast ha ido subiendo en los sondeos de opinión, un escenario que -admiten- ni ellos mismos esperaban, lo que los ha obligado a profundizar en otras áreas temáticas y también a “moderar” el discurso para abarcar un electorado más grande.

Otro de los puntos débiles que admiten en el círculo de Kast fue respecto del tema de la ONU. De hecho, el mismo líder del Partido Republicano salió hoy a precisar la información y dijo que lo que proponen “no es salirnos de la ONU, lo que planteamos en nuestro programa es que mientras Cuba y Venezuela estén en el Consejo de los Derechos Humanos, no corresponde que nosotros participemos en esa instancia”.