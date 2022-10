“Puso en tela de juicio su proba trayectoria”: director de la PDI gana batalla judicial a “tiktoker” que lo trató de corrupto

El aterrizaje en suelo chileno de un vuelo de la aerolínea venezolana Conviasa correspondiente a un Airbus 340-642, en junio pasado, generó una serie de repercusiones a nivel nacional. No sólo ha sido objeto de análisis de parlamentarios en el Congreso, dado que existían sospechas de que entre la tripulación y pasajeros podrían haber viajado ciudadanos iraníes vinculados a actos de terrorismo, sino que también provocó el surgimiento de una serie de teorías conspirativas, sobre todo en redes sociales. De hecho, un usuario de TikTok intentó instalar que funcionarios de la PDI -que son los encargados de visar los ingresos al país en el aeropuerto- se habían prestado para hacer vista gorda y no verificar a quienes acababan de aterrizar, por orden del director nacional de la institución, Sergio Muñoz.

Pero pese a que la mayoría de los comentarios quedaron en publicaciones que no generaron repercusiones, las declaraciones del mencionado tiktoker, identificado como Rodrigo Palma, llegaron hasta los oídos del propio Muñoz, quien evidentemente molesto con la situación, no dejó pasar los dichos y decidió estampar una querella contra el sujeto en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, por su presunta responsabilidad como autor del delito de injurias y calumnias en grado de consumado.

“Director general de la PDI, Sergio Muñoz. Oye cuánto te pagaron los hueones de los comunistas por hacerte el huéon con el avión. Cuántas maletas, cuatrocientas y tantas, y cada tripulante traía cinco maletas, y no revisaste ni una sola, ni una sola, te hiciste el hueón. Las Naciones Unidas dio la alerta que era un avión terrorista hueón, y tu no. Está todo tranquilo, todo tranquilo. Cuánto te pagaron? Oye, cuando andai por la Plaza de Armas, las palomas no te dicen nada? No te gritan corrupto corrupto? Tamos cagaos viejo (sic)”, dijo en ese momento el usuario.

Por lo mismo, como se desprende de la acción judicial a la cual tuvo acceso La Tercera PM, los abogados del director sostuvieron que las aseveraciones vertidas por Palma, “realizadas públicamente a través de la red social, y vista por cientos de personas, le imputan a nuestro representado conductas constitutivas de delito y su participación en hechos irregulares que, desde luego, son completamente falsos y no guardan ninguna relación con la realidad, todo lo que, ciertamente, enloda y pone en tela de juicio su vasta, proba e intachable trayectoria profesional”.

Según aseguraron, esas declaraciones “se han efectuado con publicidad, pues el modo de visualización del perfil del querellado en dicha red social, a la fecha de los hechos, era público”. Asimismo, advirtieron que la conducta del querellado fue reiterada, “toda vez que, luego de haber desaparecido el video durante unos días, procedió nuevamente a subirlo, con fecha 22 de julio de 2022″, complementaron.

Expuestos los antecedentes, el 11 de agosto el juzgado resolvió declarar admisible la querella y citó a los intervinientes para el pasado 18 de septiembre, para un audiencia de procedimiento de acción penal privada. Así, finalmente, Muñoz consiguió que Palma se retractara de su pronunciamiento y emitiera disculpas públicas por lo ocurrido.

“Fui manipulado”

Tal como se estableció en medio de la causa, todo terminó en un acuerdo reparatorio que implicó que Palma publicara en la misma red social un video donde aclaró lo ocurrido. El registro se expuso en la audiencia y posterior a ello se decretó por parte del tribunal el sobreseimiento definitivo del imputado.

En el video, el tiktoker manifestó: “Hola amigos, quiero pedir disculpas públicas al señor Sergio Muñoz, director general de la PDI, ya que fui manipulado por la prensa y todo eso, cometí el gran error de hacer el video del avión”.

“Por eso pido disculpas públicas de corazón, a la institución y sobre todo a los muchachos que están en el norte, que se está viendo bien duro por lo que está pasando en el norte, todos saben. Por eso les pido disculpas de corazón, no fue mi intención insultarlos y menos hacer este video”, agregó.