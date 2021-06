Pymes, alcaldes y la CPC: el intenso lobby de Siches y el Colegio Médico para promover su propuesta de reforma al plan Paso a Paso

Un “cortocircuito epidémico”, por una sola vez, con una duración de tres semanas, estricto, y que implica el “cierre de toda la actividad económica no vinculada a la producción y comercialización minorista de bienes esenciales indispensables para los hogares (alimentos, medicamentos), el sector salud y los servicios básicos, como agua, electricidad, gas y telecomunicaciones”.

Esa es una de las propuestas centrales del plan “Vivos nos Necesitamos” que el Colegio Médico (Colmed) presentó este lunes para reemplazar el plan Paso a Paso del Ministerio de Salud. La estrategia del gremio consta de cinco etapas y apunta a lograr un estado epidemiológico de Covid cero, similar a lo alcanzado en países como Nueva Zelandia, Australia, China, Singapur y Bután.

Entre las prioridades definidas en el plan están las actividades al aire libre, en contraposición a las que se realizan en lugares cerrados, además del retorno a clases presenciales antes que otras actividades, como la apertura de centros comerciales.

Durante estos días, la directiva del Colmed ha desplegado una serie de contactos y reuniones, a fin de socializar el documento y tantear su recepción. Estas tratativas las ha encabezado Izkia Siches, a pesar de estar de posnatal: el 23 de marzo el vicepresidente Patricio Meza asumió como interino luego de que ella saliera para cumplir con su permiso de maternidad.

Hoy, por ejemplo, y hasta el cierre de esta edición, el Colmed sostenía una reunión con varios alcaldes para explicarles la propuesta y responder dudas.

Y para esta tarde está contemplada una cita con el gremio de profesores, encabezado por Carlos Díaz, y una segunda reunión con distintos economistas. Serían los mismos citados el año pasado por Siches para elaborar una propuesta de apoyo social en contexto de pandemia. Nómina conformada, en ese entonces, por José De Gregorio, Sebastián Edwards, Claudia Martínez, Andrea Repetto, Claudia Sanhueza y Rodrigo Valdés. El objetivo de este último encuentro es hacer el cálculo del costo económico de mantenerse con el plan Paso a Paso, versus adoptar la nueva política sanitaria sugerida por el gremio médico.

La ronda de reuniones comenzó ayer martes, y entre los invitados han estado la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

El doctor Gabriel Rada, director de la fundación Epistemonikos y uno de los expertos del Colegio Médico autores de la propuesta, explica que estas reuniones buscan “lograr que se puedan abrir los espacios de conversación, que sean convocantes y transparentes. Que no sea una propuesta de oposición al gobierno, lo que buscamos es que sea una propuesta lo más amplia posible en términos de recoger opiniones, inquietudes de los gremios, apoyos”.

Rada añade que “es una estrategia que tiene bastantes componentes, es un giro a lo que se viene haciendo hasta ahora y no es tan fácil que todo lo que se propone se entienda de buenas a primeras. Hemos estado recogiendo sentires de distintos actores y también incorporando propuestas o modificaciones que salgan de cada uno de estos grupos, buscar el ‘centro’ entre propuestas muy encontradas”.

Si bien la propuesta ya fue entregada al gobierno y al Ministerio de Salud, Siches está esperando la respuesta del Presidente Sebastián Piñera para acordar una cita en La Moneda o de forma telemática. Asimismo, ayer en la Comisión de Salud de la Cámara Alta, el senador Guido Girardi (PPD) le solicitó al ministro Enrique Paris dar discusión mañana a la iniciativa. Paris, hasta ahora, solo se limitó a dar cuenta durante la sesión que los subsecretarios estaban revisando en profundidad el documento.

Tibia acogida

Hasta hoy, la propuesta ha encontrado una tibia acogida. Mientras algunos expertos en salud aplaudieron que se hicieran más estrictas las libertades en cada una de las fases, otros -como el Colegio de Profesores- lo miraron de lejos.

Desde ese gremio, si bien valoraron lo propuesto, cuestionaron que sean los recintos educacionales uno de los primeros lugares en abrir en las primeras fases. “El Colegio Médico plantea la posibilidad de volver a la presencialidad abriendo en primer lugar los jardines infantiles y las escuelas básicas en Fase 1, cuestión que no compartimos, y se lo he señalado así a la doctora Siches, porque nos parece fundamental que estén garantizadas las condiciones, y los apoderados no enviarán los niños a la escuela mientras estas condiciones no estén garantizadas”, comentó el líder del magisterio, Carlos Díaz.

Mientras que el infectólogo Miguel O’Ryan señaló que es complejo pensar en una estrategia de contagio cero, dadas las características particulares de este virus. “Pensar que este virus se va a lograr eliminar se ve difícil, se puede avanzar a una endemia con un virus circulando por varios años”, afirmó.

A priori, el presidente de la CPC, el empresario Juan Sutil, señala que lo que propone el Colmed -con cuya directiva se reunió ayer- es una medida “muy estricta”, difícil de llevar a cabo. “Hay lugares donde esta estrategia no ha dado resultado, y hay otros lugares en que sí ha resultado, como Nueva Zelandia, pero es una isla. Lo veo muy poco probable de llevar adelante, la gente o mucha gente, especialmente la más joven, hoy no respeta las fases del plan Paso a Paso. En Fase 1, de cuarentena, estamos confinados y eso no se respeta”.

Sutil agrega que “el daño que ha causado el confinamiento en salud mental, en la situación gravísima que están viviendo las pymes y la necesidad de mantener la operación de abastecimiento de la población, lo hacen complejo de llevar adelante. Eso se lo que hicimos ver a la mesa. Quedamos de seguir conversando, ellos plantearon que estaban dispuestos a recibir sugerencias y estamos revisando en su mérito”.

El empresario agrega que sus fichas están puestas en la masividad del plan de vacunación.

Por otro lado, el vicepresidente de la Conapyme y representante de los camioneros, Juan Araya, es enfático: “No podemos seguir con este nivel de contagios. Hay que buscar una solución, ella (la doctora Izkia Siches) dijo que iba a conversar con economistas. A esto hay que darle vuelta, conversarlo”.

Si bien Araya comenta que deben socializar lo informado por el Colmed con sus asociados, cree que hasta ahora no ha habido una cuarentena efectiva.

“El tema es el siguiente: yo vivo en Puente Alto y el sábado cumplimos 90 días de cuarentena. Estamos con muchos enfermos, pero en la práctica no hay cuarentena. Nosotros escuchamos, porque todavía no podemos dar una opinión, pero vamos a conversar con nuestras bases. Y los camioneros, en particular, hemos trabajado con o sin pandemia, porque o si no estaría parado el país. Pero lo cierto es que la cuarentena, hasta ahora, no tiene nada de efecto”, explica.