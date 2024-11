¿Qué hablaron Hermosilla, Chadwick y Valencia? Revelan que fiscal nacional en esa cita se comprometió a “informarles diligencias” que afectaran a Sebastián Piñera

En medio de una semana que podría resultar clave para el denominado caso Audio, producto de las revelaciones que haría la defensa de Luis Hermosilla respecto de los contactos sostenidos con jueces y fiscales, surgen nuevos antecedentes sobre las materias que trató el penalista en el encuentro que sostuvo con el fiscal nacional Ángel Valencia y el exministro del Interior Andrés Chadwick.

Y es que si bien el propio persecutor nacional fue quien informó de esa reunión, que tuvo lugar -según sus palabras- a “pocas semanas” de haber asumido, hasta ahora los temas abordados no han sido desclasificados completamente. Y es más, podrían complicar bastante a la actual autoridad del Ministerio Público.

Según comentó Valencia en ese momento, el encuentro habría tenido como objetivo “limar asperezas”. “Yo tuve una conversación, me junté con Hermosilla a tomar un café, y también con Andrés Chadwick, esto fue pocas semanas después de yo haber entrado a la Fiscalía, también solamente por un tema personal”, indicó en conversación con Tele13 Radio.

Más tarde, consultado al respecto en el Congreso, agregó que al término de la cita Hermosilla le había planteado que se podría buscar una salida alternativa para el caso del exdirector de la PDI Héctor Espinosa. Ante eso, de acuerdo con lo expuesto por el persecutor, se habría negado. “Fue incómodo, pero sí lo planteé. Le dije directamente ‘esto no va a ocurrir, en lo que a mí corresponde, esto no va a ocurrir. Hacer un abreviado con Espinosa, en todo lo que a mí corresponda, eso no va a ocurrir’”, manifestó.

Sin embargo, la versión de Hermosilla dista totalmente de aquello. La defensa del penalista, liderada por su hermano Juan Pablo Hermosilla, no solo descarta que se abordara el caso de Espinosa -como recientemente aseguró a CHV-, sino que también han advertido que en ese encuentro uno de los temas relevantes fueron las causas que se seguían en contra del ahora fallecido ex presidente Sebastián Piñera.

De acuerdo con la versión de la defensa, como puedo conocer La Tercera, la cita fue solicitada por el propio Valencia y ahí les habría asegurado que les haría saber de cualquier diligencia que se pudiera realizar en torno al otrora Mandatario.

“La información dada por el Sr. Ángel Valencia Vásquez en la entrevista indicada no es verídica, porque no se trató de ‘limar asperezas’ en su relación personal con mi representado, esos problemas no existían. La verdad es que esa reunión fue solicitada por el propio fiscal nacional y en ella les aseguró que cualquier diligencia que pudiese afectar al presidente Sebastián Piñera Echeñique sería informada primero a los asistentes del café, antes de que se hiciera pública”, afirmaron.

El problema, dicen conocedores del caso, es que Valencia en el pasado perteneció al estudio del abogado de cabecera del ex Presidente, el penalista Juan Domingo Acosta, y pudo haber tenido delegaciones de poder en investigaciones contra el exmilitante RN.

La Tercera consultó sobre esta declaración en la Fiscalía Nacional, aunque hasta el cierre de esta edición no hicieron comentarios.

“Problemas de objetividad”

La revelación de la defensa del penalista, cabe hacer presente, se da en medio de un nuevo recurso que presentaron en tribunales. En esta ocasión ingresaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que no se inhabilitara a la fiscal regional Lorena Parra para seguir conociendo de la causa, haciendo presente que no solo ella carecería de imparcialidad, sino que Valencia también.

Lo anterior, de acuerdo con el escrito de 17 carillas al que tuvo acceso este medio, dados los contactos que mantuvo en varias oportunidades con el hoy imputado y en prisión preventiva.

“El superior jerárquico de la fiscal Parra, el Sr. Ángel Valencia Vásquez, también tuvo contactos telefónicos y reuniones con Luis Hermosilla. Sin embargo, con fecha 9 de septiembre de 2024 primero señaló no mantener ningún tipo de comunicaciones con mi representado, fuera de unas relativas a un doctorado. Luego, en una entrevista de fecha 9 de octubre de 2024, recordó que se juntó en un café con él y con Andrés Chadwick, exministro del interior y cliente de Luis Hermosilla en diversas causas, incluso una que en ese momento se encontraba abierta”, mencionan.

Así las cosas, plantean que “si bien el Sr. Ángel Valencia no está a cargo de las decisiones concretas en la investigación del caso Audios, las versiones que ha dado sobre su vínculo con mi representado Luis Hermosilla no son efectivas, por lo que afectan también su imparcialidad para supervisar el desarrollo de estas investigaciones y tomar decisiones como, por ejemplo, decidir sobre inhabilitar o no a la Fiscal Regional Lorena Parra Parra”.

El fondo del recurso

En medio del documento, igualmente, la defensa de Hermosilla evidencia lo que consideran una serie de vulneraciones durante el proceso, especialmente lo referente a las filtraciones del contenido del celular que le fue incautado en medio de la indagación.

Esas filtraciones, de hecho, las atribuyen directamente a la fiscal Parra, quien sostienen tiene la responsabilidad de resguardar los antecedentes. “A pesar de que la investigación es secreta, no solo por las reglas generales, sino también por cuanto se investiga un presunto delito de lavado de activos, en marzo de 2024 comienzan a hacerse públicas las primeras filtraciones del contenido del celular de Luis Hermosilla, filtraciones que son constitutivas de delito”, advierten, junto con hacer presente que la persecutora también mantuvo contactos con el penalista antes de llegar a su cargo actual.

Por lo mismo, también explicitan el cambio de versiones que ha tenido: “En un primer momento la fiscal Parra señaló que tomó contacto con Luis para “disponibilizar” su currículum vitae. Luego, sale a la luz que le solicitó a mi representado hablar con ministros específicos de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y finalmente fueron filtrados mensajes donde comentaban sobre la postulación de doña Marta Herrera al cargo de Fiscal Nacional del Ministerio Público, así como de casos específicos a cargo de la Fiscalía Oriente”.

Y agregaron que “la fiscal regional Lorena Parra ha dado múltiples, consecutivas e incompletas explicaciones respecto a esta relación, cambiando su versión en el tiempo y acomodándola a los ritmos de los hechos que se ventilan los medios de comunicación”.

En síntesis, la defensa hace presente que Luis Hermosilla “está siendo investigado por una fiscal que no ha cumplido con el principio de objetividad y cuya imparcialidad se ve comprometida debido a vínculos previos con él, los cuales ha ido reconociendo de forma gradual. Esta misma situación afecta también al Fiscal Nacional. Además, en el transcurso de esta investigación, se han filtrado repetidamente informaciones y mensajes protegidos por el secreto establecido en la ley de lavado de activos, configurándose así la comisión de delitos de manera reiterada”.

Así, afirman que el oficio firmado por el fiscal Héctor Barros, quien descartó que la fiscal Parra esté inhabilitada para seguir conociendo de la causa, es ilegal y arbitraria, y que se han vulnerado las garantías constitucionales de Hermosilla producto de las filtraciones. “Las acciones y omisiones descritas afectan el derecho de Luis Hermosilla a la igualdad ante la ley, su derecho a la protección y respeto de su vida privada, así como su derecho a la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas”, recalca la defensa.