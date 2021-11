¿Qué hacer en la segunda vuelta? Los días de reflexión de Sichel en Vichuquén tras la derrota electoral

“Más tranquilo”. Así describen en el círculo del ahora exabanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, su estado de ánimo. Luego de la derrota del domingo -en donde Sichel no pasó a la segunda vuelta, superado por el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast y detrás de Franco Parisi-, el exministro de Desarrollo Social se reunió ayer con su equipo más íntimo de campaña.

Cerca de las 10.00, Sichel llegó al que fue el comando de su candidatura, ubicado en El Bosque Central, Las Condes, para encontrarse con su círculo más estrecho: Victoria Paz, Juan José Santa Cruz, Pedro Browne, Hernán López, Clara Tapia, entre otros.

Ahí, según presentes, se hizo una especie de catarsis tras el fracaso electoral, el que fue más contundente de lo que esperaban. Si bien en los días previos, tras el último debate televisivo, el ambiente en el comando de Sichel era que podían revertir el escenario, estaban conscientes de que sería complejo. Sin embargo, estimaban que, si perdían, sería en un margen de máximo seis puntos de diferencia con Kast. Éste fue mucho mayor: el líder de los republicanos obtuvo 27,91%, mientras Sichel 12,79%.

En el encuentro, dicen, el exministro de Desarrollo Social -tras preguntar a su equipo cómo se encontraban tras la derrota- analizó por encima los resultados obtenidos, y también se conversó sobre qué se hará respecto a Kast. Lo último público que Sichel dijo sobre eso fue el domingo en el discurso en el que reconoció su derrota. En la oportunidad, a diferencia de lo manifestado durante la campaña, aseguró que se abría a entregar un respaldo al exUDI.

En ese sentido, Sichel comentó que ese mismo día partiría con su familia por unos días a su casa en Vichuquén, en la región del Maule, para evaluar bien los pasos a seguir. Ahí, continuará digiriendo la derrota electoral y esperan que la próxima semana vuelva a Santiago.

Algo similar a lo que hizo Joaquín Lavín (UDI) cuando perdió las primarias en julio pasado y partió rumbo a Portezuelo. A su retorno, el exalcalde se tomó un café con Sichel, le dio su apoyo, pero nunca tuvo un rol activo en la campaña. De hecho, después se fue a España y no volvió a sufragar para la primera vuelta, cuestión que la carta oficialista resintió.

En el entorno de Sichel dicen que el escenario es distinto por varias razones. Primero, porque, en el caso de Lavín compitió en las primarias del conglomerado y por eso era más “obligatorio” que se quedara a respaldar. No sería así en el caso del exministro de Desarrollo Social, ya que Kast decidió irse directo a la primera vuelta.

Con todo, en el entorno de Sichel dicen que hay otros aspectos en los que poner atención, y que involucran una mayor presión para él. Uno, que a diferencia de Lavín, es más joven y tiene años por delante para continuar con una carrera política. Y, en segundo lugar, si no apoya a Kast pueden intentar responsabilizarlo por los resultados que obtenga.

En el círculo del expresidente de Banco Estado sostienen que Sichel está atento a lo que ocurra en estos días, a las señales que han entregado los partidos oficialistas y lo que vaya diciendo Kast. Respecto a esto último, las mismas fuentes aseguran que para que Sichel entregue un apoyo, el líder de los republicanos tienen que hacer concesiones en su programa y modificar los aspectos en temas de género, medio ambiente y económicos.

Bajo ese escenario, agregan, Sichel podría dar su respaldo, pero dudan que forme parte de la primera línea de la campaña. En el círculo del exabanderado, además, lamentan que la UDI haya entregado un respaldo tan rápido a Kast, sobre todo porque a Sichel siempre le pusieron condiciones.

En ese sentido, para nadie pasó desapercibido que el timonel de ese partido, Javier Macaya, fuera a saludarlo inmediatamente la misma noche del triunfo y que, incluso, compartiera videos por sus redes sociales, lo que -recalcan- no hizo con Sichel.

Libertad de acción en lo programático

Fue ayer a las 10:47 de la mañana cuando Victoria Paz mandó un mensaje al grupo de Whatsapp “Coordinación Grupos” en el que están presentes todos los coordinadores programáticos que redactaron las propuestas de gobierno de Sichel.

“Buenos días! Estimados son los partidos los que tienen que ver qué ‘libertad de acción’ dar a sus militantes. Nosotros somos independientes a mucha honra así que básicamente siéntanse libres y tranquilos de hacer lo que quieran”, escribió en un mensaje.

Luego de ello, agregó: “Espero que nadie juzgue a nadie por hacer lo que determine correcto. También que por favor lo hagan a nombre personal y no a nombre del equipo de programa completo. De esa forma todos pueden respetuosamente dar el paso que estimen. Somos un tremendo equipo y cada uno tiene que pensar y ver dónde se siente más tranquilo aportando al país que no tengo duda es lo que todos quieren”.

Ya desde el domingo -cuando Kast venció a Sichel- distintos encargados programáticos comenzaron a realizar gestiones para apoyar la candidatura del candidato del Partido Republicano.

Particularmente fueron dos las razones que los motivaron: la necesidad de que el trabajo que realizaron perdure y no se pierda, y la molestia que hubo por las palabras del senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, quien llamó a Kast a hacer un “gran acuerdo programático”, en el que se pudieran hacer cambios en el documento, incorporando las ideas de Sichel.

La molestia radicaba en que algunos encargados programáticos de Sichel sintieron que Chahuán se quería “apropiar” de su programa de gobierno para negociarlo con Kast, en circunstancias que ese programa fue realizado por independientes que no están sujetos a un partido político.

El abogado Ronald von der Weth, quien participaba de las comisiones de seguridad y relaciones internacionales, fue uno de los que coordinó el paso de encargados programáticos de Sichel hacia la candidatura de Kast.

“Un grupo importante de independientes que aportamos en las comisiones programáticas de Sichel nos hemos puesto a disposición, sin condiciones, para apoyar en la modernización del programa de José Antonio Kast. Nuestras ideas no le pertenecen a ningún candidato, ni tampoco a ningún partido político, por lo tanto no son parte de la negociación. Las ideas están disponibles y Kast las puede utilizar si las estima convenientes”, dice a La Tercera PM.

Dentro de este grupo, Von der Weth identifica a “especialistas en distintas materias. Estamos los que tenemos enfoque en seguridad, destaca Óscar Aranda, contraalmirante que estuvo cuatro años a cargo de la inteligencia de la Marina, destaca Alfonso Silva Cubillos destacado jurista, Francisca Ortega, especialista en relaciones económicas internacionales, Rodrigo Saavedra, especialista en temas internacionales”.

En tanto, Francisca Ortega, del área de relaciones económicas internacionales, agrega que “las ideas referentes a comercial internacional por mi parte, quedan a plena disposición de José Antonio Kast”.

Según conocedores de los diálogos, de parte del entorno de Kast han entablado conversaciones el secretario general del Partido Republicano, Antonio Barchiesi; el encargado programático, Cristián Valenzuela; y el coordinador político, Arturo Squella.

De hecho, en el comando de Kast transmiten que están recibiendo propuestas “de todos lados” y a la espera de las resoluciones oficiales de los partidos de Chile Podemos Más. Y que, en paralelo, ya iniciaron el trabajo para elaborar un “plan de gobierno”.

Pese a esto, en el comando de Sichel reconocen que existe un debate interno sobre si entregar o no apoyo a Kast. De hecho, a algunos encargados programáticos les podría costar más acercarse, por ejemplo, a las áreas de diversidad sexual y género. Patricio Nawrath, quien fue el encargado del área de diversidad sexual, dice que “como mesa de diversidad no tendremos ningún acercamiento programático con la candidatura de José Antonio Kast. Al escuchar a parlamentarios cercanos a esa candidatura en la discusión del matrimonio igualitario en el Congreso, queda claro que no hay, ni habrá coincidencias”.

En el que era el comando de Sichel, además, transmiten que, en el tema programático, hasta ahora, Kast no ha dado señales claras y que tampoco ayuda que, en temas de género, por ejemplo, estén queriendo aportar con ideas la exministra de la Mujer Isabel Plá -quien fue vocera de la campaña del exministro- y la actual secretaria de Estado, Mónica Zalaquett. “Son más de lo mismo y se necesita renovación”, sostienen.