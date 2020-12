Qué le espera a Camila Vallejo tras sacar más votos que Jadue en el comité central del PC

En un proceso de votación electrónica, los comunistas ayer determinaron quiénes serán los 96 militantes que conformarán el comité central.

Con 5923 votos, la diputada Camila Vallejo se convirtió en la figura más votada en las elecciones, superando así a presidenciable del partido Daniel Jadue, que obtuvo 5.822 preferencias, y más lejos aun del presidente de la colectividad Guilliermo Teillier que fue elegido con 4.893 votos.

¿Cambia en algo la configuración de fuerzas del PC tras la votación de ayer? Al interior de la colectividad no hay dos opiniones, en el sentido de que la votación de ayer no alterará el hecho de que en la próxima elección de la mesa directiva del PC Teillier y Lautaro Carmona serán nominados para un nuevo periodo. Un cercano al timonel comunista recalca “Gladys Marín, siendo dirigente comunista, nunca estuvo entre las más votadas, por lo tanto, no es raro que las mayores votaciones no estén con la directiva”.

La diputada Karol Cariola, quien también fue electa con 5596 votos, refrenda el punto señalando que “como partido usamos otros criterios para definir a nuestras autoridades. Es decir, es muy importante que el comité central se reúna, y evalúe qué es lo más conveniente para el colectivo en este periodo. Y eso está cruzado por varios elementos, no sólo los resultados electorales de una votación universal”.

“Es decir, creo que (la votación) es un elemento más, que debe ser considerado en su mérito. Por eso actuamos como colectivo, más allá de los resultados individuales. Hay muchos compañeros y compañeras que quizás obtuvieron menos votación porque son menos conocidos en términos públicos, pero que, sin embargo, son de gran valor para el trabajo interno del partido”, insiste Cariola.

En el entorno de Vallejo se apuran en plantear que la votación de ayer sí trae aparejada una mayor responsabilidad de la cara al proceso de elecciones que se avecina y en el cual la diputada por La Florida tendrá que desplegarse para potenciar la plantilla PC.

Ese proceso ya está en marcha. De hecho el lunes estuvo en una pauta con las candidatas del PC a concejalas, alcaldesas y constituyentes. Y la semana pasada participó en un desayuno con Irací Hassler, candidata por Santiago, en el que estuvieron también las diputadas Karol Cariola y Marisela Santibañez.

¿A la comisión política?

Aunque quienes conocen a Vallejo al interior del PC, señalan que nunca ha tenido interés por ocupar cargos altos dentro del partido. Y que incluso ha dicho que dos periodos como parlamentaria debería ser suficiente.

Sin embargo, no se descarta que tras la votación de ayer la parlamentaria se integre a la comisión política.

Esta mañana, de hecho, la diputada resaltó la importancia de sumar mujeres a la instancias de decisión partidaria.

“(El comité central) es un colectivo que se va a tener que constituir prontamente en el central y vamos a ver como definir la comisión política, la secretaria general y la presidencia del partido. Pero con una incorporación sustantiva de mujeres y eso se tiene que reflejar no solo en el comité central, sino también en dirección que es la comisión política”, dijo.

Vallejo y Cariola esta mañana resaltaron la alta votación de mujeres en las elecciones de ayer.

“Nos dispusimos en todas nuestras instancias de discusión -desde la célula a nivel nacional- a ser un partido que no solo luche contra la desigualdad que produce el capitalismo, sino también contra la injusticia que produce el patriarcado. Se habló de ser un partido antipatriarcal de trabajar decididamente por eso y de aspirar a ser un partido feminista. Y, obviamente al votar la militancia quiso, ser consecuente. Y por eso la alta votación de las mujeres candidatas. Habla muy bien del partido”, dijo Vallejo esta mañana.

Frente al punto Cariola añadió: “Creo que el partido actúa en coherencia con la necesidad de abrir mayores espacios políticos para las mujeres en el país y también en el partido. La conformación de una dirección nacional (comité central) paritaria, y la declaración de ser un partido Feminista y Antipatriarcal son muy relevantes para la construcción del partido”.