Quién era Daria Dugina, la hija del “ideólogo” de Putin que murió en un atentado

Las autoridades rusas culparon el lunes a Ucrania de organizar el asesinato de Daria Dugina, la hija ultranacionalista de un destacado partidario ruso de la invasión. Un hecho que se estima podría aumentar aún más las tensiones en la guerra.

El automóvil de la hija de Aleksander Dugin explotó en la región de Moscú el 21 de agosto. Dugin y Daria regresaban del festival Tradition cerca de Moscú en la finca Zakharovo. En el momento de la explosión, solo ella se encontraba estaba en el auto y murió en el lugar. Los conocidos de Dugin habían dicho previamente a los medios que se suponía que él mismo conduciría el automóvil, pero en el último momento cambió de opinión y se cambió a otro automóvil.

La agencia de inteligencia nacional de Rusia, el FSB, emitió un comunicado el lunes diciendo que el ataque “fue preparado y cometido por las agencias de inteligencia ucranianas”, informaron las agencias de noticias rusas. La agencia no publicó ninguna grabación o imagen para respaldar sus afirmaciones, que no se pudieron verificar de forma independiente. Tales afirmaciones han sido negadas por Ucrania y señaló que es el resultado de luchas internas de élite en Rusia.

El Presidente Putin señaló que era “un crimen despreciable y cruel le quitó la vida a Daria Dugina: una persona brillante y talentosa con un verdadero corazón ruso, amable, cariñosa, cálida y abierta. Ella sirvió honestamente a la gente y a la patria y mostró lo que significa ser un patriota de Rusia”.

En esta foto tomada de un video publicado por el Comité de Investigación de Rusia el domingo 21 de agosto de 2022, los investigadores trabajan en el lugar de la explosión de un coche conducido por Daria Dugina en las afueras de Moscú. Foto. AP

Algunos informes de los medios rusos habían dicho que el padre Aleksander Dugin, un escritor ultranacionalista que ayudó a construir la base ideológica para la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin, era el objetivo probable de la explosión.

Pero la declaración del FSB describió a Dugina como el objetivo previsto, diciendo que se había contratado a una mujer ucraniana para llevar a cabo el atentado. La mujer ingresó a Rusia el 23 de julio, dijo la agencia, y desde entonces se fue del país a Estonia.

Se trataría Natalya Vovk quien habría arrendado un departamento en el edificio de Dugina, la siguió, colocó el auto bomba y escapó a Estonia. Para los analistas, existen detalles que han sido calificados de “extraños” en la afirmación del FSB debido a que Vovk aparentemente llevó a cabo este atentado con auto bomba profesionalizado con su hija de 12 años a cuestas. Supuestamente siguió a Dugina en un Mini Cooper con patentes de la República Popular de Kazajistán, Ucrania y Donetsk.

El FSB publica lo que dice es un video de Vovk conduciendo su Mini Cooper hacia Rusia, ingresando al edificio de departamentos de Dugina y saliendo del país a través de Estonia.

A ello se suma que los medios vinculados al Kremlin están publicando lo que dicen es el carnet de identidad de Natalya Vovk, que la identifica como miembro del regimiento nacionalista Azov.

A juicio de la analista rusa Tatiana Stanovaya, “el asesinato de Daria Dugina tendrá graves consecuencias políticas”. “En primer lugar, provoca una radicalización del campo conservador, que ha perdido a uno de los ‘suyos’ y ansía vengarse y demostrar su propia intransigencia y dureza contra sus enemigos. No es seguro que consiga un aumento del nivel de represión, que tiene su propia lógica, pero sí aumentará la brutalidad y la frecuencia de los enfrentamientos ideológicos horizontales. En segundo lugar, el asesinato sirve para aumentar el descontento con las autoridades en los círculos conservadores que creen que el Kremlin está trazando las líneas rojas equivocadas y adoptando una postura demasiado vacilante a la hora de romperlas”, indicó en su cuenta de Telegram.

“En tercer lugar, algunos esperan que la postura de Putin se endurezca, o más bien se haga más feroz, lo cual no creo realmente. Los motivos del asesinato aún no están claros, y por muy evidente que parezca la versión principal, habrá que esperar a los resultados de la investigación, que pueden ser una sorpresa. Pero en cualquier caso, lo que importa en la situación actual es que las futuras decisiones de Putin pueden parecer débiles y menos legítimas para una parte conservadora de la élite y de la sociedad que está conmocionada. El asesinato de Dugina crea las condiciones para que se forme una demanda política de un liderazgo político más radicalizado que el propio Putin. Y el Kremlin no podrá satisfacerla”, añadió.

¿Quién es Daria Dugina?

Dugin, un crítico mordaz de Estados Unidos que ha estado en su lista de sanciones desde 2015, a menudo se le atribuye haber influido en el pensamiento del Kremlin sobre la expansión rusa y Ucrania, aunque a veces se han exagerado sus vínculos con Putin y el alcance de su relación directa no está claro. Dugin no ocupa un cargo oficial en el gobierno.

Dugin, quien ha teorizado sobre una guerra perpetua entre Rusia y Occidente durante décadas, ha pedido durante mucho tiempo la reabsorción de Ucrania en Rusia. Los expertos dicen que su lenguaje y puntos de vista expansionistas sobre el lugar de Rusia en el mundo han tenido eco en el Kremlin y en discursos recientes de Putin.

Estuvo activo en regiones disidentes en la guerra Rusia-Georgia de 2008 y en Ucrania en 2014, donde funcionarios estadounidenses dicen que reclutó a personas con experiencia militar y de combate para luchar en nombre de la autoproclamada República Popular de Donetsk. El enclave separatista en el este de Ucrania ha jugado un papel central en la justificación de la guerra por parte de Putin.

El politólogo ruso Alexander Dugin gesticula mientras se dirige a la manifestación "Batalla por el Donbás" en apoyo de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk, en Moscú, Rusia 18 de octubre de 2014. Foto: Reuters

El filósofo-propagandista hizo sus primeras declaraciones tras el asesinato de su hija Daria. Afirmó que el ataque fue llevado a cabo por el “régimen nazi ucraniano” y que el pueblo ruso no podía ser derrotado ni siquiera por “golpes tan insoportables”. Sus palabras son citadas por

“Lo que sucedió es un intento de quebrantar la voluntad con el “terror sangriento”, pero los enemigos de Rusia no podrán lograr su objetivo”, dice Dugin, citadas por el portal de Tsargrad Tv.

“Nuestros corazones anhelan algo más que venganza o retribución. Es demasiado pequeño, no en ruso. Sólo necesitamos nuestra Victoria. Mi hija puso su vida de doncella en su altar. ¡Así que gana, por favor!”, indicó.

Dugina era comentarista política rusa y editora en jefe de un sitio web de desinformación llamado United World International, también habló públicamente en apoyo de la guerra en Ucrania y la expansión rusa. El sitio sugirió que Ucrania “perecería” si fuera admitida en la OTAN. En marzo, fue agregada a una lista de élites rusas y medios de desinformación dirigidos por la inteligencia rusa sancionados por Estados Unidos. El gobierno británico también impuso sanciones a Dugina este año.

En una entrevista con un YouTuber ruso en marzo , Dugina dijo que la identidad ucraniana se localiza principalmente en el oeste de Ucrania, y que era probable que el este de Ucrania, incluida la región de Donbas, aceptara un “Imperio euroasiático” sobre la base de la fe religiosa y la nacionalidad.

En abril, argumentó que la masacre de civiles en el suburbio de Bucha en Kiev, que provocó llamados a una investigación por crímenes de guerra, fue una escenificación y la describió como una campaña de desprestigio contra Rusia.