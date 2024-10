¿Quiénes en La Moneda se enteraron de la acusación por violación contra Monsalve antes de la denuncia?

Fue al mediodía del viernes 18 de octubre que el Presidente Gabriel Boric ofreció un punto de presa que se extendió por 53 minutos y tras el cual se llenó de críticas de distintos sectores.

Es que en medio de su elocución, abordó una serie de aspectos relacionados con la denuncia estampada en contra del otrora subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por eventual delito de violación. Entre otras cosas, reconoció que el suspendido militante socialista le había reconocido que él “había revisado las cámaras del hotel” en que se habrían producido los hechos, el pasado 22 de septiembre.

Esa situación -develada por La Tercera- ya había derivado en que a Monsalve no sólo se le indagara por violación, sino que también por posible obstrucción a la investigación e infracción a la Ley de Inteligencia. Sin embargo, lo sostenido por el Mandatario también generó que la oposición señalara que a él mismo se le debía indagar por eventual omisión de denuncia.

Y si bien se anunciaron acciones en ese sentido, hasta ahora, según ha podido recabar este medio, no se han iniciado líneas investigativas en ese sentido. Eso sí, hay una hebra del caso que encabeza la Fiscalía Regional Centro Norte tendiente a esclarecer si hubo o no funcionarios de gobierno que supieron de la situación de la víctima antes de que estampara la denuncia y no alertaron del caso.

Lo anterior, porque de acuerdo con la propia denuncia, formalizada el lunes 14 de octubre, la funcionaria conversó con otros tres profesionales que se desempeñaban en la repartición de gobierno y les relató lo que había enfrentado.

Eso ocurrió, de acuerdo con su relato, al día siguiente de haber despertado en el Hotel Paramericano junto al ex subsecretario, el 24 de septiembre, cuando se presentó a trabajar. “Me alentaron a dar a conocer los hechos de los cuales fui víctima”, dijo.

Junto con eso, también se evalúa qué y a quiénes le entregó información la ahora ex autoridad de gobierno.

Exterior del Hotel Panamericano, ubicado en el centro de Santiago (Sebastian Cisternas/ Aton Chile)

Los funcionarios

Más allá de que la hubiesen instado a dar a conocer los hechos, como explican conocedores de la materia, lo cierto es que, como funcionarios públicos que conocieron de presuntos hechos constitutivos de delitos, le correspondía encender las alarmas de manera formal.

Un abogado experto en materias administrativas lo explica así: “Aquí procedía la denuncia al tenor de las letras k) y l) del Estatuto Administrativo, correspondientes a ilícitos penales y administrativos, respectivamente. Ambas reglas exigían actuar con la ‘debida prontitud’. En este caso, procedía la letra k) porque los hechos serían constitutivos del delito de violación. Pero incluso si no hubiera existido tal delito, hay infracciones manifiestas a la Ley Karin, por lo que se configuraría de todos modos una infracción disciplinaria grave, a lo menos, siendo procedente entonces la letra l)”.

Por lo mismo, y aunque el foco principal está puesto en dilucidar el hecho principal denunciado, en el Ministerio Público también se han abocado a despejar cuál fue el rol que cumplieron esos personeros de gobierno, entre que supieron del relato de la denunciante y el momento en que esta denunció.

Así, de acuerdo con antecedentes recabados por este medio, se pesquisa la actuación de la periodista Ilse Sepúlveda, quien hasta el 30 de agosto se desempeñó en la Subsecretaria del Interior y ahora como asesora de comunicaciones en la Coordinación Nacional de Ciberseguridad.

De igual forma, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por la denunciante, contó lo ocurrido al cientista político Ricardo Lillo, quien de acuerdo con el portal de Transparencia Activa, realiza “seguimiento y control de la gestión estratégica y planificación de la Subsecretaría del Interior”.

En el mismo sentido, ella menciona a Catalina Arrey, ingeniera civil industrial que se desempeña en División De Gestión Y Modernización de las Policías.

La Tercera intentó recabar la versión de los tres funcionarios, pese a ello, optaron por no entregar comentarios.

Manuel Monsalve fue denunciado por violación. (Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile)

¿Y los que hablaron con Monsalve?

Las pesquisas, de todas maneras, no se limitan al entorno de la víctima, sino que también se evalúa a quién el propio Monsalve le compartió lo ocurrido.

Ahí aparece el nombre del ahora ex jefe de gabinete del otrora subsecretario, el abogado Gabriel de la Fuente, a quien de acuerdo con antecedentes conocidos por este medio el suspendido militante socialista le develó la situación que enfrentaba.

De la Fuente, como confirmó el subsecretario Luis Cordero, dejó el cargo una vez que Monsalve presentó su renuncia. “Su último día laboral fue ayer (viernes 18 de octubre)”, sostuvo.

Igualmente, habría compartido parte de los antecedentes con Gustavo Herrera, cientista político que de acuerdo con el portal de Transparencia Activa cumple funciones de coordinación, planificación, análisis y control de gestión en el gabinete de la Subsecretaría del Interior.

Él, de hecho, sería el jefe directo de la denunciante, por lo que Monsalve -según fuentes consultadas por este medio- le comentó parte de su versión de lo sucedido con la joven. Ayer le presentó su renuncia al subsecretario Luis Cordero.