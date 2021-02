Quiénes son los evángelicos de derecha y de izquierda que buscan ser constituyentes

Un 18% de la población de Chile declara ser feligrés evangélico, según la última Encuesta Nacional Bicentenario de la Universidad Católica (2019). Desde distintas colectividades que abarcan a todo el espectro político, los constituyentes de este credo postulan una diversidad de posturas que pretenden llevar a la Convención Constituyente tras las elecciones de abril.

Justicia social, el rol de la familia en el Estado y la libertad de culto son algunos de los ejes que buscan abordar desde distintas concepciones los candidatos que pertenecen a diferentes ramas de la Iglesia Evangélica como la Metodista, Pentecostal, la Viña, entre otras.

La principal competencia se dará en los distritos 19 (Chillán-Chillán Viejo) y 20 (Concepción-Talcahuano), donde se concentran la mayor cantidad de candidatos que se declaran evangélicos. Son siete los postulantes que buscan alcanzar un escaño en el primero y, de estos,seis son del Partido Conservador Cristiano. Por otro lado, en el D20 se presentan cuatro nombres, mismo lugar del que forman parte dos diputados de la denominada “bancada evangélica”: Leonidas Romero y Francesca Muñoz, ambos de Renovación Nacional.

Partido Conservador Cristiano

El Partido Conservador Cristiano (PCC) vino a formalizar la presencia evangélica en la política partidista nacional. El 30 de octubre de 2020, el Servel legalizó a la colectividad que hoy presenta en cuatro distritos a un total de 18 candidatos. De estos, 16 fueron aceptados y 2 rechazados, los cuales se encuentran en proceso de apelación ante el órgano electoral.

El nacimiento del partido se dio al alero de RN: Antaris Varela es una de las fundadoras y es la actual presidenta del PCC. La exmilitante de RN y asesora parlamentaria de la diputada de esa tienda Francesca Muñoz hasta el 31 de julio de 2020, hizo ruido entre las filas del partido de Chile Vamos cuando se conformó esta colectividad proveniente del movimiento político Águilas de Jesús de la Universidad de Concepción. Hoy, todos su candidatos a la convención están jugados por plantear los valores evangélicos en la Constitución.

Elizabeth San Martín es una de las candidatas que va por un cupo del PCC. La abogada y Máster en Derechos Humanos y Relaciones Internacionales aspira a alcanzar un cupo en el distrito 19 (Chillán-Chillán Viejo). Es “la oportunidad de reconstruir una sociedad fragmentada y dolida por las desigualdades”, dice. La panelista de foros internacionales defenderá “principios y valores”, haciendo énfasis en “la igualdad, la libertad de culto, el respetar el derecho a la vida, defender la unión del pilar fundamental de la sociedad que es la familia y promover la vida del que está por nacer” y agrega que “el Estado debe responder respecto al medio ambiente, la educación de calidad para todos y los adultos mayores”.

Luis Cofré, Juan Carlos Pino, Héctor Muñoz, Sara Concha y Cristina González, -todas cartas de la misma tienda- también buscan obtener un escaño por la misma zona.

Desde la Araucanía, Karen Cona busca representar al distrito 22 (Angol-Ercilla). La mujer mapuche y profesora de Educación Física en Padre Las Casas comenta que “me motiva ser candidata a constituyente el poder resguardar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el derecho de los padres a educar a sus hijos sin ideologías políticas, resguardo de la familia, libertad de creencia y culto, e igualdad en todos los ámbitos sociales y personales del más vulnerable y de nuestras etnias”. Por la misma zona electoral también se postulan Estrella Meza y Felipe Martínez.

Otros candidatos que van por la tienda política son Carolina Gárate, Joel González, Carlos Martínez y Tamara González, todos por el distrito 21 (Alto Biobío-Arauco). Más al sur en el distrito 24 (Los Lagos-Valdivia), perteneciente a Los Ríos, compiten Cristián Arévalo, Tamara Avendaño y Vicente Jara.

Unidad Constituyente

También hay candidatos evangélicos en la lista de Unidad Constituyente. Por el distrito 9 (Recoleta-Renca) postula Alejandra Acevedo (37), quien es independiente, pero va en el cupo del Partido Progresista. La abogada y vocera del Apruebo Evangélico destaca que “el conocimiento de lo que se debe mejorar, de las desigualdades e injusticias, está en nosotros, el pueblo”. Asimismo, la pentecostalista agrega que enfatizará en intentar “establecer la libertad religiosa como una nueva libertad expresamente consagrada. Y también, buscaré terminar con todo tipo de discriminación estructural hacia la mujer, hasta lograr una plena reivindicación de los derechos femeninos”.

Por su parte, Rita Soto es candidata independiente con un cupo de la DC y va por el distrito 24.

Ex asesora de primer gobierno de Piñera I prueba suerte

Para el distrito 8 (Estación Central-Maipú) se postula Andrea Ojeda, candidata de RN. La ingeniera Comercial y Máster en Gerencia y Políticas Públicas ya intentó obtener un escaño en la Cámara de Diputados por esa misma zona en 2017, pero no tuvo éxito.

No sólo por eso Ojeda no es una desconocida para las filas oficialistas. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, terminó abruptamente su cargo en noviembre de 2011 como directora de la Dirección de Gestión Ciudadana en La Moneda: fue responsable de la respuesta a un correo que invitaba al mandatario a un homenaje al ex agente de la Dina Miguel Krassnoff, condenado a más de 400 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.

En el texto, junto con excusar a Piñera por no poder asistir al evento, se añadió una frase que generó una gran controversia: “(El Presidente) nos ha solicitado expresamente manifestarle sus felicitaciones y sus mejores deseos de éxito, como también su saludo afectuoso a quienes asistan a este homenaje”.

Diez años después, Ojeda sostiene que buscará llevar sus principios a la nueva Carta Magna, que se basan en “una sociedad más articulada e inclusiva que es clave para dialogar y llegar a acuerdos que permitan construir un país con un Estado al servicio de las personas, donde el centro sea el ciudadano, con la familia como pilar fundamental de la sociedad y la defensa de la vida”. Ojeda, además, considera que debería existir “un Estado descentralizado (...), educación de calidad, pero con libertad de elección, salud de calidad para todos y también debemos propender a que cada chileno cuente con una primera vivienda digna (...)”.

Por cupos del mismo partido, se presentan Carol Espinoza en el distrito 12 (La Florida-Puente Alto), Matías Poblete y Eleonor Espinoza en el 13 (Pedro Aguirre Cerda-San Miguel), entre otros. En la UDI postulan a Ronald Brandt por la Región de Coquimbo para el distrito 5 (Coquimbo-La Serena).

Jairo Quinteros (60), en tanto, busca un cupo en la zona sur del país en el distrito 26 (Ancud-Puerto Montt) por el Partido Republicano. El ingeniero y pastor durante 20 años de la Iglesia Cristiana La Viña de Puerto Montt afirma que sus ejes centrales serán “los temas valóricos, tales como la vida, desde su nacimiento hasta su muerte natural, la familia en su desarrollo integral por sobre lo que el Estado determine, el matrimonio entre un hombre y una mujer, la dignidad, honestidad y la equidad. Junto a lo anterior, contemplamos indispensable abordar temas de uso del agua, medio ambiente, y la administración de los recursos naturales”.

Quien también aspira a un cupo en la zona sur es Natalia Reyes, candidata independiente en un cupo de RN al distrito 19. Por el 20 (Concepción-Talcahuano) van Luciano Silva (RN), Yanina Contreras (RN) y Elías Ramos (Independiente-UDI). Ruth Hurtado, independiente por RN, busca la representación del distrito 22, Marina Maipallán (RN) va por el 24 en la Región de Los Ríos y Marisol Bañares (Partido Republicano) por el 25 (Frutillar-Osorno).

Apruebo Dignidad

En el pacto compuesto por el Frente Amplio y el Partido Comunista también hay candidatos del mundo evangélico. Claudio Quiroga es metodista, profesor de Castellano y Filosofía, consejero político nacional de Comunes y candidato al distrito 5. Hoy, aspira a ser parte de quienes redactarán la nueva Constitución para promover la concreción de un sistema de protección social “que proteja a las personas desde su nacimiento hasta su muerte”. Además, agrega que “como evangélico siento que es un imperativo ético ponerse del lado del pueblo de Chile y sus demandas. Desde una óptica cristiana, creo que nos toca colaborar con la justicia social, la radicalidad democrática y los DD.HH”.

En la Región de Valparaíso, perteneciente al distrito 6 (Los Andes-Petorca), se presenta el independiente Roberto Parra por el cupo de RD.

Independientes

Cristóbal Andrade, activista social, es reconocido por asistir a las manifestaciones del estallido social en la Región de Valparaíso con un disfraz azul de dinosaurio. El candidato por el distrito 6 es parte de la Lista del Pueblo, pertenece a la Iglesia Evangélica Pentecostal y es coordinador de Somos el Pueblo Quilpué. “Jesús luchó siempre contra las injusticias, contra los fariseos y sobresalió por sus consejos, parábolas y milagros. Ahora nos toca a nosotros luchar por esas injusticias”, comenta el activista social, quien asegura promoverá la desconcentración del poder y derechos sociales.

Daniel Martínez también va por la Lista del Pueblo, pero por el distrito 10 (Providencia-Santiago), al igual que Sung Young, coreano, evangélico bautista, proaborto y matrimonio igualitario, quien es candidato de Independientes Como Tú.

Creó un blog a finales de 2017 para publicar reflexiones políticas y sociales desde la perspectiva evangélica, con lo que se hizo conocido con el sobrenombre de “El Otro Canuto”. Hoy, Esteban Quiroz, perteneciente a la Iglesia Metodista, aspira a llevar su conocimiento a la Convención y romper con el prejuicio que, según él, se asocia a los evangélicos.

“Los ciudadanos deben escribir la Constitución, no los poderosos. Represento una mirada tanto ciudadana como evangélica por la justicia social, contraria a la intolerancia religiosa que se asocia a nosotros. Propongo ser puente entre la gente y la convención, apoyar la igualdad y libertad religiosa, la separación Iglesia/Estado, y la real agenda valórica: la justicia al oprimido, el medioambiente, la salud, la educación, las pensiones y la no discriminación”, afirma el abogado que va por un cupo en el distrito 8 por la lista Independientes y Movimientos Sociales del Apruebo.

Keyla Zabaleta, candidata al distrito 13 en la lista Por la Justicia Social, Benjamín Lorca (D6), José Cisternas (D20) y Stephan Schubert (D23; Pucón-Temuco), son también algunos de los candidatos evangélicos independientes a la CC.