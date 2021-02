RD unge candidatura presidencial de Boric: “Sería la mejor carta frenteamplista”

Que RD cierre filas detrás de la candidatura presidencial de Gabriel Boric. Ese es el objetivo del diseño que por estos días ha estado conversando la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, y el senador Juan Ignacio Latorre y que le han transmitido a la timonel de Convergencia Social, Alondra Arellano y al propio diputado por Magallanes.

Los diálogos al interior de RD y del Frente Amplio se aceleraron luego de que se conociera que el parlamentario y fundador del conglomerado -quien hasta hoy ha guardado absoluto silencio- estaría “disponible” para asumir una candidatura presidencial. Irrupción que fue vista con buenos ojos por la mayoría de las orgánicas de esa colectividad.

De hecho, el tema se ha abordado en distintas ocasiones al interior del consejo político de RD y en la directiva, desde donde están respaldando la alternativa de Boric. Tanto es así, que la mesa de esa colectividad definió incluir en el proceso de consulta presidencial y de reforma de estatutos -que harán en no más de dos semanas- una pregunta respecto de si el partido debiera apoyar una candidatura presidencial de Gabriel Boric.

Sobre este proceso -en el que se evaluará también sobre contenidos para un programa de gobierno y el mecanismo de definición del candidato-, confirman distintas fuentes de RD, Boric ya está al tanto. “Gabriel sabe todo el proceso, lo hemos diseñado todo con él y con la dirección de Convergencia Social”, reconoce un dirigente de RD.

Tanto consenso hay en RD al respecto, que el senador Latorre, la carta presidencial que miraban en ese partido, ha estado liderando los diálogos para que su colectividad respalde institucionalmente a Boric e incluso ponga a sus equipos programáticos de la fundación Rumbo Colectivo y de las comisiones temáticas de RD detrás de esa posible candidatura. Por ejemplo, desde el partido sostienen que esta semana lanzarán la primera propuesta de esos grupos, sobre reactivación económica.

“Tengo la convicción de que el FA tiene que levantar una candidatura propia que represente y defienda el proyecto frenteamplista y que, al mismo tiempo, el bloque muestre la disponibilidad para integrar un gobierno de coalición. Dicho eso, Gabriel Boric sería la mejor carta frenteamplista y lo que he estado manifestando en distintos espacios del partido es que RD debiera apoyar esa candidatura, si es que él finalmente manifiesta su compromiso a la presidencial”, sostiene Latorre.

Para el senador por Valparaíso, “Gabriel es un liderazgo que tiene muchos atributos positivos, un nivel de conocimiento popular en Chile muy alto, muy superior al mío. Es una candidatura probada, competitiva y además es un liderazgo propio frenteamplista. Es una figura que convoca y sé que lo que estoy diciendo también es compartido por muchos compañeros y compañeras de RD”.

Con todo, en la colectividad fundada por Giorgio Jackson -amigo y cofundador del conglomerado junto con el puntarenense- aseguran que todas las acciones que se tomen en esa línea dependen de la definición de Boric y del resultado del proceso de consulta que lleva adelante su partido y que culminaría en el comité central del 6 de marzo.

El eventual respaldo de RD al parlamentario por Magallanes, sin embargo, genera inquietud en otros sectores del conglomerado. “RD está más preocupado de salvar al Frente Amplio que de derrotar a la derecha”, dice un dirigente del sector.

Desde Comunes, por ejemplo, han advertido que no se debe caer en el error de levantar un candidato para afianzar la identidad del bloque -en medio de la crisis que atraviesa- por sobre la necesidad de un proyecto articulador de mayorías y que permita ganarle a la derecha.

“Nosotros tenemos una diferencia con eso. El FA tiene que llevar un candidato único, que vaya a una primaria con toda la oposición. Sería irresponsable levantar una candidatura que vaya a primera vuelta y no tenga la capacidad de articular un espacio mucho más amplio, que nos permita ganar en primera vuelta. Al menos desde Comunes no estamos disponibles a sostener la identidad por sobre un proyecto de mayorías”, afirma el presidente de ese partido, Jorge Ramírez.

El mecanismo de definición presidencial será una de las primeras decisiones que deberá adoptar el FA durante los próximos meses. Sobre ese punto, en el bloque existiría un consenso de que deben impulsar una primaria legal con toda la centroizquierda y que sería “imposible” ver al FA en unos comicios solo con el candidato presidencial del PC, Daniel Jadue.

Sin embargo, en el conglomerado no son pocos quienes creen que lo más probable es que terminen yendo directo a primera vuelta, en caso de que no logren tener un acuerdo de mínimos programáticos con las distintas fuerzas de la oposición.

Otro punto que deberán despejar, dicen en RD, es qué pasará con la candidatura del diputado y líder de Unir, Marcelo Díaz. El parlamentario -cuyo nombre no genera consenso en el FA- ha impulsado que el bloque tenga un proceso de primarias internas, alternativa que no convence a quienes promueven la opción de Boric. Desde el círculo del exsocialista, no obstante, aseguran que por ahora no han evaluado que Díaz deje la carrera presidencial.