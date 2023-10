Renuncias contrarreloj para ser candidatos y potenciar el FA: exconvencional y delegado presidencial marcan salidas del gobierno

El viernes pasado la ministra del Interior, Carolina Tohá, encabezó la despedida de Constanza Schönhaut de la cartera, quien llegó a inicios de octubre de 2022 para ejercer funciones como asesora del gabinete, encargada de la coordinación del ministerio con las delegaciones presidenciales regionales y provinciales.

Schönhaut desembarcó en Interior tras su paso activo por la Convención Constitucional -cuya propuesta de nueva Constitución fue rechazada el 4 de septiembre de 2022- y como una de las militantes de Convergencia Social -partido del Presidente Gabriel Boric- más cercanas al Mandatario.

Desde su entorno descartan que por ahora vaya a asumir un desafío electoral durante 2024, año clave en donde se disputarán los comicios municipales y de gobernadores. La propia Schönhaut dice a La Tercera que “por ahora voy a estar concentrada en coordinar proyectos e iniciativas para fortalecer nuestro proyecto político y hacer frente a los desafíos que tenemos. La definición de candidaturas es algo que se realiza en los espacios orgánicos del partido”.

En Convergencia Social hoy se comentan varios desafíos; entre los más próximos, el cierre del vigente proceso constitucional con mayoría del Partido Republicano y la unificación del Frente Amplio.

Pero la salida de Schönhaut no es aislada. Esta es la semana en la que figuras de los partidos con cargos de primera línea en el gobierno deben tomar la decisión de salir del Ejecutivo o no, si es que quieren asumir un desafío electoral para las municipales y de gobernadores del próximo año. El reloj está corriendo respecto de estas definiciones y vence el próximo viernes 27 de octubre.

Poco entusiasmo en el oficialismo

El término del plazo para renunciar al gobierno y competir en los comicios del próximo año ha llevado a las directivas de los partidos oficialistas a sostener intensas conversaciones durante las últimas semanas, pues el desafío municipal se prevé como la prueba de fuego en el sector con miras a las elecciones parlamentarias y la presidencial de 2025.

Algunas colectividades, de hecho, continúan las gestiones, entendiendo que están a contrarreloj. Por otra parte, hay otras tiendas que ya cerraron dicha labor. Como sea, tanto en los partidos como en el gobierno coinciden en una cosa: hubo poco entusiasmo entre las autoridades para renunciar al Ejecutivo y así asumir una aventura electoral.

De hecho, algunos en Palacio dan cuenta de que serán “menos que una docena de huevos”. Dentro del oficialismo aseguran que se trata de una jugada arriesgada, pues salen de un buen cargo un año antes de las elecciones y su elección no está asegurada.

Donde más hubo sondeos fue en Apruebo Dignidad. El Frente Amplio reconoce como uno de sus grandes pendientes un mejor rendimiento electoral en las municipales, pues hoy no tienen más de 15 alcaldes en todo el país.

En CS se sondeó en su momento la renuncia de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, única representante del FA en el comité político. La jefa de cartera habría sido pensada como una carta para asumir un desafío municipal en La Florida, en donde hoy está el alcalde Rodolfo Carter. A su vez, la colectividad también tanteó que la delegada regional de la RM, Constanza Martínez, dejara el cargo para competir con Claudio Orrego por la Gobernación de la RM, idea que no prosperó.

Para competir con el ex-DC también se pensó en el alcalde Gonzalo Durán, quien cumple con su último período en Independencia. Sin embargo, la idea tampoco flotó. La iniciativa que sí prosperó fue la de Rubén Quezada, quien renunció a su cargo de delegado presidencial regional en Coquimbo este lunes, “por motivos personales para asumir nuevos desafíos”, dictaba el comunicado, haciendo referencia a su futura candidatura como gobernador en la misma región.

En CS, al mismo tiempo, también informaron de la renuncia del seremi de Trabajo de Los Lagos, Ángel Cabrera, quien competirá por la Gobernación de Los Lagos.

Por otro lado, desde el PC hay al menos dos renuncias de consejeras regionales que competirán por una alcaldía. Se trata de dos integrantes del comité central del partido, Tania Concha y Severina de Gracia de Sánchez. La primera renunció a su cargo en Concepción para disputar el sillón municipal de Coronel, mientras que la segunda hará lo propio en La Liga.

En el resto de colectividades del bloque hubo poco movimiento. En Revolución Democrática, por ejemplo, descartaron la salida de la delegada presidencial en el Biobío, Daniela Dresdner, quien se vio emplazada por la oposición durante el inicio de la crisis por el lío de platas.

Comunes, en tanto, aún estudia la renuncia de la delegada presidencial provincial de Talagante, Stephanie Duarte. De salir del cargo, la dirigente del partido que hoy encabeza Marco Velarde asumiría una candidatura para competir por la alcaldía de Peñaflor.

¿Y Socialismo Democrático?

En la otra coalición del gobierno, Socialismo Democrático, el panorama es aun más inmóvil. A diferencia de los personeros de Apruebo Dignidad, en SD no ostentan a gran parte de sus dirigentes dentro del gobierno.

De hecho, cuando son consultados por eventuales renuncias para asumir desafíos electorales en 2024, dirigentes de los cuatro partidos que integran la coalición -PS, PPD, PR y PL- ironizan con el tema, respondiendo que no poseen tantos cuadros.

No obstante, las presiones o ideas que surgieron desde las bases de los partidos para que algunas autoridades renuncien al gobierno y potencien las listas municipales y de gobernadores, no estuvieron presentes. Así ocurrió, por ejemplo, en el PS, en donde algunos intentaron levantar sin éxito el nombre del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para que asuma una candidatura por el Gobierno Regional del Biobío, en donde fue parlamentario. La idea no terminó de gustar en la dirigencia.

De todos modos, desde el gobierno no han descartado aprovechar el momento de salidas para reajustar el tablero a nivel de delegados regionales y provinciales que no han tenido un buen desempeño. Así, el PPD tendrá que estar atento a la evaluación de la gestión que realicen en La Moneda sobre el delegado de O’Higgins, Fabio López. Junto a este último, también se está calculando el devenir de Gabriel Pradenas (RD, delegado en Ñuble) y Carla Peña (PC, en Los Ríos).

En el Ejecutivo, en todo caso, quieren que esas salidas por evaluación de autoridades no coincidan con aquellos que dejan sus puestos para competir en próximas elecciones.

Las complicaciones de la DC

Las municipalidades de La Granja y Peñalolén concentran cerca del 5% del electorado en la Región Metropolitana, territorios que la Democracia Cristiana (DC) ha asegurado por más de 10 años. Sin embargo, hoy la colectividad mira con preocupación estas comunas, ya que Felipe Delpín y Carolina Leitao cumplieron su tercera reelección y hasta ahora la búsqueda de opciones para sus reemplazos se ha tornado compleja, más todavía considerando que, según conocedores de las conversaciones, el PS y el FA ya posicionan a sus candidatos.

Remitiéndose a las elecciones del Consejo Constitucional, los cálculos de la DC están cuesta arriba. En el desglose, el PC y el Partido Republicano se impusieron como grandes mayorías en las dos comunas, obteniendo cerca de 30% de los votos cada uno. Mientras que la lista “Todo por Chile”, que incluía al partido liderado por Alberto Undurraga, solo obtuvo 9,5% de los votos del territorio.

En La Granja, en tanto, el PS se posiciona como la gran amenaza para la DC. El concejal por la comuna y otrora vicepresidente del PS, Juan Valdés, es la opción que busca conseguir el sillón municipal, y desde el partido aseguran que se pondrán todos los esfuerzos en su elección. De hecho, al ser consultado por La Tercera, el edil asegura que “el ciclo de la DC en la comuna ya se acabó”.

En Peñalolén hay mayor optimismo por la elección municipal, con la proyección de que sea la concejala democratacristiana Ximena Llamín la opción más viable para continuar el legado de Leitao. Aun así, el FA, según entendidos en el proceso, no abandonará la carrera fácilmente: el jefe de gabinete de la delegada presidencial Constanza Martínez y excandidato a la comuna, Miguel Concha, confirmó que se postulará nuevamente como edil, mirando de reojo que en la última elección obtuvo la segunda mayoría detrás de la actual alcaldesa. En ese mismo espacio, Convergencia Social también buscará instalar a un aspirante.