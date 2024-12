¿Revival de Beatriz Sánchez? Uno de los nombres que surgieron como opción presidencial en el comité central del Frente Amplio

“De cara al nuevo ciclo presidencial, el comité central acordó un mandato claro para la dirección del partido: competir en las primarias del sector”. Con esa declaración del Frente Amplio, quedó formalmente definido algo que ya se daba por hecho, que el partido del Presidente Gabriel Boric presentará un candidato.

Más clara fue la presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, tras encabezar la sesión del comité que se realizó entre el pasado sábado y domingo. “Necesitamos una carta presidencial que esté en sintonía con los movimientos sociales, con las luchas que nacen desde los barrios, desde las comunidades”, dijo.

Aunque públicamente no se habló de nombres, durante la sesión del domingo y a medida que iba avanzando la jornada fueron surgiendo algunas cartas. Entre las figuras que se mencionaron (y que ya había estado sobre la mesa anteriormente) está la del diputado Gonzalo Winter.

18/10/2024 GONZALO WINTER MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Eso sí, el 4 de noviembre de este año Winter aseguró en Estado Nacional que “yo no soy candidato presidencial. No lo voy a ser, lo veo muy difícil. No veo que esté eso ocurriendo en ningún lado”. De todas maneras en el partido hay quienes creen que esa declaración no es un portazo, no como ya lo dio el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien nuevamente fue sugerido.

2 DICIEMBRE 2024 PARLAMENTARIOS DEL FRENTE AMPLIO, LIDERADOS POR GAEL YEOMANS DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE

Pero el parlamentario no fue el único nombre que apareció, también fueron mencionadas la diputada Gael Yeomans y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. La secretaria de Estado se encontraba en la instancia porque es comisionada, y según su entorno habría transmitido que la mención se lo tomó solo como un reconocimiento a su trabajo. Aunque en su círculo transmiten que la titular de la Mujer quiere concluir en el Ejecutivo la agenda que ha impulsado con fuerza, lo cierto es que algunos en el partido dicen que -de ser necesario- es un cuadro que debería estar disponible.

29 Noviembre 2024 Entrevista a Antonia Orellana, Ministra de la Mujer Foto: Andres Perez

Finalmente, otra carta mencionada fue una persona que conoce la arena presidencial, la actual embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez, lo que podría significar su revival.

“Podría ser Beatriz Sánchez”

Aunque fue la candidata presidencial del Frente Amplio en 2017, en la sede nacional del partido quedan vestigios de esa experiencia. Un pendón con su retrato y la leyenda “Beatriz Presidenta” está en uno de los ambientes de la recepción de Esmeralda 759.

Una escena que no es extraña considerando lo que significó ese primer apronte para el bloque. Durante esas elecciones Sánchez, en primera vuelta, quedó en tercer lugar con 1.338.037 votos (20,27%), por debajo de Alejandro Guillier y Sebastián Piñera. Todo un hito para los partidos que la apoyaron.

Y aunque su nombre sonó para representarlos nuevamente en las pasadas presidenciales, ella misma lo descartó y el abanderado terminó siendo el actual Mandatario, Gabriel Boric.

La última aventura electoral de Beatriz Sánchez fue en 2021, cuando resultó electa como constituyente. De hecho, fue segunda mayoría del distrito 12 (La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto, San José de Maipo) con 28.265 votos.

Actualmente es embajadora de Chile en México, cargo en el que la designó el Presidente Gabriel Boric el 9 de noviembre de 2022. Un nombramiento que se hizo previo a la primera visita que hizo Boric a ese país y por el cual recibió críticas en la oposición, que calificaron la decisión como “premio de consuelo” y “amiguismo”.

La propia Sánchez respondió en esa oportunidad: “Entiendo las críticas a los distintos nombramientos en esta materia pueden existir, pero tengo una trayectoria, el Presidente lo dijo”.

En esta oportunidad, si bien el eventual revival no está confirmado, tampoco tendría consenso. Hay quienes dentro del comité central creen que actualmente la periodista no se ve como un liderazgo tan fuerte en el partido debido a su actual cargo, algo que podría cambiar si decidiera regresar a Chile. De todas maneras hay quienes no se cierran a esta posibilidad.

“Dentro de nuestro partido tenemos grandes liderazgos, que en su debido momento elegiremos cuál será la mejor alternativa para el país. Una de ellas podría ser Beatriz Sánchez, gran lideresa, con experiencia y excandidata presidencial que sacó un alto porcentaje cuando nuestro partido recién nacía. Sin embargo, estas decisiones se tienen que tomar en colectivo una vez llegado el momento”, señaló a La Tercera PM el diputado Jorge Brito.

3 JULIO 2024 DIPUTADO JORGE BRITO DURANTE COMISION DE PESCA FOTO: DEDVI MISSENE

En una línea similar, la diputada Gael Yeomans -quien también fue mencionada como potencial presidenciable- sostuvo que “por cierto que en el Frente Amplio hay muchos liderazgos con la capacidad de asumir ese desafío. Beatriz Sánchez es uno de ellos, que incluso ya asumió una vez esa responsabilidad en sus hombros, por lo que me parece bien que se pongan la mayor cantidad de cartas sobre la mesa”.

Respecto al perfil de quien asuma la precandidatura, Yeomans detalló que “debe ser una persona que encarne el carácter transformador que dio origen a nuestro partido, porque nuestro país necesita cambios estructurales y los partidos de izquierda tenemos un deber con ello. Es importante que todos los liderazgos se pongan a disposición, sobre todo pensando en el proyecto que tenemos la responsabilidad de empujar, en eso siempre estaré trabajando”.

Definición en desarrollo

En todo caso, según otro de los presentes en la instancia del fin de semana, Beatriz Sánchez estaría considerada dentro del diseño electoral del próximo año, aunque no necesariamente como presidenciable, ya que hay quienes también piensan en ella como candidata a senadora.

Más allá de esto, en la dirección del Frente Amplio aclaran que la discusión en el comité central no se basó en nombres, más bien en objetivos para el siguiente ciclo electoral. De todas formas, en el FA recalcan que deben tener sí o sí un abanderado, ya que aseguran que hay una “consolidación” del proyecto político del partido y que tienen una agenda que deben mantener vigente.

Consultado al respecto, el secretario general de la tienda, Andrés Couble, sostuvo a La Tercera PM que en la instancia partidaria “profundizamos la discusión respecto a las prioridades para el último año de gobierno, así como en los objetivos de nuestro partido para el siguiente ciclo electoral. En esa línea, acordamos que nos parece importante tener una candidatura propia para las primarias del sector”.

Y añadió: “También conversamos sobre la importancia de tener un rol activo en la construcción de unidad política y social en torno a impulsar cambios que permitan profundizar las transformaciones iniciadas en este gobierno. La discusión sobre nombres es algo que aún no iniciamos, más allá de que algunos consejeros hayan planteado una lista larga de nuestros liderazgos que cuentan con las cualidades y experiencia necesarias para representar de buena manera nuestras ideas”.

Otra fuente del comité central explica que con el mandato a la dirección nacional para que trabajen en la definición de un candidato se espera que a principios del próximo año, en una nueva sesión de la instancia, exista mayor claridad del mecanismo para seleccionar al presidenciable.

Ahora deberían abrirse espacios de discusión de base y que en paralelo la directiva pueda comenzar formalmente con las conversaciones con quienes eventualmente podrían asumir como la carta.