Rodrigo Salinas ataja la polémica: “Oneto sí tiene que estar, es el mejor de todos los tiempos”

Rodrigo Salinas, 31 años, forma parte de la generación dorada del balonmano chileno. Uno de los siete titulares para los que no se encuentran recambio, como apunta Mateo Garralda, el seleccionador. El lateral derecho ahora del Bidasoa español, después de toda una carrera en Europa, está a punto de liderar el estreno de la selección en el Mundial. Contra Egipto, ni más ni menos que el anfitrión (14.00 horas, Direct TV). Suecia y Macedonia del Norte, que reemplazó a República Checa, que se bajó por contagios de Covid-19, completan el grupo. Un desafío complicado para un equipo que no sabe aún si ha tocado techo.

Hablan maravillas de usted en la liga española. ¿Exageran o es real?

No soy yo quien puede responder a eso. Solo puedo demostrar en cada balón y en cada partido mi forma de juego y luego así cada persona tendrá su opinión con respecto a mi calidad de juego.

¿Están los jóvenes para darles relevo o Chile va a tener que seguir tirando de lo que aguante la generación dorada?

Creo que la generación dorada, como la has llamado, sigue teniendo jugadores en su máximo nivel, por lo que es muy difícil que otro tome su lugar. Pero tal y como pasa en todos los deportes, y que nos pasó a nosotros en su momento, el cambio es inevitable. Hay jóvenes que tendrán minutos y otros no, pero el contacto y el ritmo de juego en un Mundial es completamente diferente a cualquier otro. Y ahí es donde los chicos tienen que crecer, porque es la única forma. Ojalá que dentro de unos años sean ellos los que tomen el peso de la selección y nos lleven un paso más adelante.

¿Qué eso del trabajo oculto, y también mental, que usted decía que era la clave de esta selección?

El trabajo oculto es lo que no se ve, lo que no se pregunta, y lo que uno hace por amor propio fuera de los horarios de entrenamiento establecidos. Es el extra que sale de cada uno para ser mejor, y eso incluye también el trabajo mental para lo positivo, pero sobre todo para levantarse una y otra vez ante la adversidad.

¿Con dos años más que en Dinamarca, está personalmente peor o mejor?

Personalmente, creo que me encuentro igual, pero con un grado de madurez superior a lo que venía mostrando anteriormente. La visión de juego se me extendió y las tomas de decisión las tengo mucho más claras que antes.

¿Sus fintas y sus amagos seguirán siendo efectivos o la sorpresa se pierde?

Esperemos que sí, que sigan siendo efectivas, aunque mientras más juegas y mientras más te conoce el rival, menos es la sorpresa. Te estudian y te analizan mucho más, y al detalle, por eso hay que reinventarse dentro de las posibilidades de cada uno.

No habla muy bien de ustedes o del balonmano chileno que todavía haya que convocar a Oneto, que lleva dos años retirado. ¿Qué opinas?

Es el mejor jugador de todos los tiempos, con títulos que todos soñamos obtener algún día, y con una experiencia que nadie ha podido adquirir. ¿Crees tú que es un jugador que no tendría que entrar en nómina? Yo creo que sí. Todavía tiene para aportar y él cree lo mismo. Si no no estaría aquí. Oneto es un referente para todos, y es un jugador que nos sigue dando muchísimo tanto dentro como fuera de la pista. Su recambio llegará cuando tenga que llegar, y cuando llegue nos lamentaremos de que ya no esté.

Su hermano Esteban también se ha llenado de reconocimientos en España. ¿Viene tan fuerte?

Esteban es un jugador top y muy completo que, si no fuese por su altura, estaría jugando en los equipos más poderosos del mundo sin lugar a dudas. Este año le están llegando reconocimientos en Europa, pero lleva años trabajando sin parar, y también lleva años aportando un altísimo nivel, tanto en la selección como en todos los equipos en los que ha estado.