Rumania: En el país de los “porfiados” las multas suman US$ 84 millones por evadir la cuarentena

El 16 de marzo, Rumania declaró estado de emergencia tras la irrupción del Covid-19. Sin embargo, el virus ya estaba presente entre los habitantes desde el 26 de febrero. Hasta ahora, la enfermedad ha provocado la muerte de 541 personas y la cifra de contagios alcanza los 10.096. Para controlar la pandemia, el Presidente Klaud Iohannis implementó fuertes medidas para restringir el movimiento de los rumanos en las calles. Así, los ciudadanos debieron asumir un confinamiento obligatorio y solo podían salir para compras o asuntos esencial. Sin embargo, en menos de un mes se han emitido alrededor de 200 mil multas contra los “porfiados”, mientras el gobierno informó que suavizarán las medidas en mayo.

Entre el 24 de marzo y el 19 de abril, la policía rumana entregó multas que ascienden a US $ 84 millones, lo que equivale “a la recaudación de impuestos corporativos del país en febrero pasado y es el doble del volumen que ingresó ese mes por impuestos de aduana”, según el portal Profit.ro. Solo en la noche de Pascua, se emitieron 3.384 multas y 234 casos penales.

Según la BBC, al igual que en Italia y Francia, los rumanos han debido completar un documento oficial para explicar los motivos de la salida acorde a las normas, por ejemplo, para ir a la farmacia o al supermercado. El papel debía ser presentado junto a la identificación de la persona sí la policía o el Ejército los detenía en la calle.

El país de Europa del Este estableció que cualquier persona que quebrara las reglas, ya sea salir sin permiso, incumplir las normas o no respetar el distanciamiento, enfrentaría castigos económicos de entre US $ 447 hasta US $ 4.472. Las altas sumas de dinero fueron vistas como una “advertencia” para que las personas pensaran varias veces antes de salir, ya que el sueldo promedio mensual en Rumania es de US$ 670.

Una mujer en su ventana durante el confinamiento en Rumania.

Los especialistas de Salud rumanos explican que respetar las restricciones es “crucial” debido a que la nación de 20 millones de habitantes tiene uno de los sistemas de salud con menos fondos de Europa, lo que volvía más vulnerables a los hospitales ante un posible colapso sanitario.

A pesar de las multas, uno de los casos más polémicos fue el del alcalde del Sector Tres de Bucarest, Robert Negoita, que fue obligado a pagar US$ 2.236 tras ser grabado andando en bicicleta junto a su novia en un parque público, los que se encuentran clausurados. En su defensa, el edil señaló que estaba “vigilando” el lugar para que no hubiera gente. De todas maneras, la justicia estableció que debía obedecer la ley y pagar la multa.

La policía denunció que el “encierro” generó múltiples situaciones “increíbles y creativas”. En conversación con el diario local Digi24, Cosmin Andreica, líder del sindicato de policías contó que como los paseos a mascotas estaban permitidos durante la cuarentena han identificado personas que “sostenían un pez en una bolsa” para salir de sus casas. En otra oportunidad, “alguien llevó al gato a dar un paseo a 30 kilómetros de su casa, en el asiento trasero del automóvil”.

Voluntarios con trajes protectores en las afueras de una iglesia durante Semana Santa en Bucarest.

También, los rumanos denunciaron un exceso de multas de la policía acusando que buscaban alcanzar un monto financiero base. Ante esto, el primer ministro rumano, Ludovic Orban, negó que se impusieran “objetivos mínimos a la policía a la hora de recaudar dinero mediante denuncias”. Orban aseguró que a medidados de mes pidieron a los agentes que primero advirtieran a los infractores antes de aplicar las multas.

A nivel europeo, en Francia y España se han emitido alrededor de 800 mil y 500 mil multas, respectivamente, mientras que en Reino Unido se han generado aproximadamente 3.500.

Levantamiento de medidas

En una conferencia de prensa ayer, Iohannis, con mascarilla quirúrgica en su rostro, emplazó a los ciudadanos a mantener las medidas sanitarias, especialmente tras informar que irán “relajando” las libertades de movimiento individual desde el 15 de mayo. Así, desde el próximo mes, los rumanos podrán salir de sus casas sin documentos, el actual estado de emergencia está decretado hasta el 14 de mayo.

Trabajadores de Rumania llegan al aeropuerto de Hamburgo, Alemania.

El regreso a clases se llevará de manera “gradual” y algunas medidas sanitarias se mantendrán “probablemente por mucho tiempo”. Este es el caso de la obligatoriedad del uso de tapa bocas en las calles y transporte público, que podría durar hasta 2021, y la prohibición de eventos masivos.

“No imagine que todo volverá a la normalidad después del 15 de mayo. Algunas restricciones seguirán vigentes. A medida que se reduzcan las medidas, aumentará la responsabilidad personal de cada uno de nosotros". Presidente de Rumania, Klaus Iohannis.

Un sondeo realizado por la encuestadora IRES y publicado por el medio rumano G4media apuntó a que la “soledad” era la principal frustración de los rumanos en cuarentena. Mientras un 41% temía por problemas financieros o médicos del Covid-19, un 76% ponía cómo preocupación la necesidad de estar con alguien cercano en confinamiento. La encuesta estableció que un 14% de los ciudadanos estaba viviendo solo este período y la proporción se eleva al 25% para las personas de 65 años o más, quienes se sentían “abandonados”.