Sanders 2.0: Cambio de estrategia y nueva imagen tras el Super Martes

Cuando entró en carrera, el senador por Vermont, Bernie Sanders, prometió construir una coalición lo suficientemente amplia para provocar nada menos que una suerte de revolución política. Sin embargo, los resultados de las primarias del Partido Demócratas del martes, en las que se quedó con cuatro de los 14 estados en juego, entre ellos el premio mayor, California, han demostrado que se ha quedado corto en su conquista del electorado demócrata.

El político de 78 años, ha ganado en seis estados y tiene 528 delegados, mientras que el exvicepresidente Joe Biden se ha anotado un triunfo en 11 estados y lidera con 595 delegados. Un promedio de sondeos de intención de voto realizado por Real Clear Politics le entrega a Biden el liderazgo con 27,5% y Sanders le sigue con 26%.

Joe Biden junto a su esposa Jill y su hermana Valerie, en Los Angeles. FOTO: AFP

La derrota de Sanders en Texas, un estado diverso, de gran población hispana y de rápido crecimiento en el que esperaba ganar, puso de manifiesto algunos de sus desafíos más grandes. El senador obtuvo alrededor de dos tercios de los votos de personas menores de 30 años allí y superó a Biden con el electorado de menos de 45 años, de acuerdo con las encuestas de la agencia The Associated Press VoteCast. Pero eso no le reporta grandes resultados, ya que la mayoría de los votantes tienen 45 años o más.

Es en este contexto que la campaña de Sanders ha tenido que cambiar su estrategia. La vicejefa de campaña, la representante Ro Khanna, señaló que el precandidato trabajará para atraer a los votantes demócratas más viejos y convencionales. “Tenemos que presentar un argumento de que el sistema ‘single payer’ (sistema financiado por los impuestos y organizado por el gobierno) entregará cobertura dental y de vista para las personas mayores”, dijo Khanna al portal Politico.

“Varios de los estados grandes de la región centro norte cuyas primarias se aproximan _Missouri, Michigan, Illinois y Ohio_ tienden a ser estados con un electorado de mayor edad”, dijo William Frey, demógrafo e investigador de la Institución Brookings a la agencia The Associated Press. “El problema con la coalición de Bernie es que son de participación incierta”, añadió.

A ello se suma que tras décadas de negarse a tener propaganda televisiva ahora lo aceptó. La televisión estadounidense tiene spots en los que se destaca al exPresidente Barack Obama alabando a Sanders. En las imágenes se ve al exmandatario diciendo que el senador “tiene una gran autenticidad, gran pasión y que es temerario”. Los spots se están transmitiendo, según Politico, en Arizona, Florida Idaho, Illinois, Michigan, , Mississippi, Missouri, Ohio y Washington, todos estados donde se realizarán primarias el 10 y 17 de marzo. En ellos, también, se critica el registro de Biden de cortar la seguridad social y respaldar los acuerdos de libre comercio.

Bernie Sanders y Barack Obama en uno de los spots televisivos.

Muchos se preguntan si este cambio llega un poco tarde. Esto, luego que Biden recibiera ayer el respaldo del exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg y que ahora el exvicepresidente posee el respaldo del ala moderada del partido. “También hay que ver si la campaña de Sanders y el mismo candidato van a apegarse a este cambio. El rechazo de Sanders al cambio es tanto su activo político como su potencial falla fatal”, escribió Politico.

Uno de los problemas que tiene Sanders es su dificultad de ampliar su base de votantes y a eso apunta esta nueva estrategia. Una serie de encuestas de la agencia The Assciated Press VoteCast mostraron que no ha logrado ganarse el voto de los negros, mujeres, habitantes de los suburbios, y votantes de edad avanzada con estudios universitarios en cifras suficientes para asegurar su nominación. Y con todo y sus planes para atraer a nuevos demócratas a las urnas, hubo pocos indicios el martes de que su movimiento esté detrás del aumento en la participación.

“No es fácil”, comentó Sanders ayer, mientras reconocía que no ha atraído suficientes votantes de su coalición principal -jóvenes, latinos y liberales- a las urnas. “Lo que tratamos de hacer no tiene precedentes. Hablamos de una revolución política”, añadió.