Scott Atlas, el polémico asesor de Trump para la pandemia: A favor de la inmunidad de rebaño y la apertura de las escuelas

Uno de los principales asesores médicos del Presidente Donald Trump está instando a la Casa Blanca a adoptar una controvertida estrategia de “inmunidad de rebaño” para combatir la pandemia, lo que implicaría permitir que el coronavirus se propague a la mayoría de la población para desarrollar rápidamente la resistencia al virus, mientras se toman medidas para proteger a los que viven en hogares de ancianos y otras poblaciones vulnerables, según comentaron a The Washington Post cinco personas familiarizadas con las discusiones.

El principal impulsor de este enfoque es Scott Atlas, quien se unió a la Casa Blanca en agosto como asesor de pandemias. Según los funcionarios citados por el Post, Atlas ha abogado por que Estados Unidos adopte el modelo que Suecia ha utilizado para responder al brote del virus, que no impuso órdenes de confinamiento ni cerró la mayoría de escuelas y negocios. En cambio, el país europeo recomendó medidas de distanciamiento social y mascarillas, mientras mantenía abiertos los bares y restaurantes con restricciones.

“En ausencia de inmunización, la sociedad necesita la circulación del virus, asumiendo que las personas de alto riesgo pueden ser aisladas”, escribió en un artículo de opinión para The Hill en abril. “Es muy posible que el aislamiento de toda la población impidiera el desarrollo de la inmunidad colectiva natural”, comentó. En una entrevista con Fox News en julio, Atlas volvió al ataque: “Cuando las personas más jóvenes y saludables contraen la enfermedad, no tienen ningún problema con la enfermedad. No estoy seguro de por qué es tan difícil de reconocer para todos”. “Cuando aíslas a todos, incluidas todas las personas sanas, estás prolongando el problema porque estás impidiendo la inmunidad de la población”, insistió.

(Foto: Reuters) Trump escucha como Atlas habla durante una conferencia sobre el coronavirus en la Casa Blanca, el 12 de agosto.

Al margen de su polémica propuesta, The New York Times destaca que Atlas no es ni un epidemiólogo ni un experto en enfermedades infecciosas, “los dos trabajos generalmente asociados con la respuesta a una pandemia”. “Pero sus frecuentes apariciones en Fox News Channel y su seguridad ideológica llamaron la atención del presidente”, apuntó el periódico sobre este neuroradiólogo y miembro de la conservadora Institución Hoover de Stanford.

Antes de unirse a la Institución Hoover, Atlas fue el jefe de neuroradiología en el centro médico de la universidad de 1998 a 2012, según su perfil en el sitio web de Stanford. Los neuroradiólogos analizan radiografías, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas. Según la revista Forbes, Atlas se unió a la campaña de Mitt Romney para presidente en 2012 como asesor de atención médica. Había criticado a Romney en 2007 por su plan de atención médica mientras apoyaba la candidatura presidencial del alcalde de Nueva York Rudy Giuliani.

“Tiene muchas ideas geniales”, dijo Trump a los periodistas en una sesión informativa en la Casa Blanca el mes pasado con Atlas sentado a unos metros de distancia. “Y él piensa que lo que hemos hecho es realmente bueno, y ahora lo llevaremos a un nuevo nivel”.

Disputa con Fauci

Según el Times, Trump ha abrazado a Atlas, al igual que Mark Meadows, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, incluso cuando altera el equilibrio de poder dentro del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca. Sus ideas chocan con los principales médicos y científicos del gobierno como Anthony Fauci, Deborah Birx y Jerome Adams. De hecho, señala el periódico, su llegada a la Casa Blanca ha coincidido con papeles menos visibles para Birx y Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

“Creo que a Trump claramente no le gustan los consejos que estaba recibiendo de las personas que son los expertos -Fauci, Birx, etc.- por lo que poco a poco ha pasado de sus consejos a alguien que le diga lo que quiere escuchar”, dijo al Times el Dr. Carlos del Río, un experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Emory, cercano a la Dra. Birx, la coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca.

En una entrevista de junio con la Institución Hoover, Atlas calificó de “literalmente irracional” cerrar escuelas. “En todo el mundo, Suiza, Islandia, Australia, Reino Unido, Irlanda, los países asiáticos, existe un riesgo mínimo, si es que existe, de que los niños t

(Foto: AFP) Trump y Anthony Fauci durante una conferencia de la fuerza de tarea contra el Covid-19 en la Casa Blanca, en abril.

ransmitan la enfermedad, incluso a sus padres”, dijo.

Atlas, que ha sido un invitado frecuente en Fox News en los últimos meses, se refirió a la reapertura total de las escuelas en el otoño (boreal) en una entrevista esta semana con la cadena de televisión conservadora. En ella afirmó que algunos estadounidenses están “especialmente entrando en pánico por la apertura de nuestras escuelas”. Aseguró que, aunque la administración Trump apoya cualquier opción que los padres o las escuelas puedan querer con la educación a distancia, “nosotros estamos diciendo que los objetivos deberían estar en escuelas presenciales”. “No podemos estar sentados aquí sacrificando el futuro de nuestros hijos por miedo a nosotros mismos. Eso no es apropiado. Eso no es aceptable”, dijo Atlas.

Atlas también ha argumentado que Estados Unidos debería realizar pruebas solo a personas con síntomas, a pesar de que los portadores asintomáticos transmiten el virus. También ha abogado por que se reanuden los deportes universitarios. El asesor de la Casa Blanca ha dicho, sin pruebas, que los niños no transmiten el virus y no tienen ningún riesgo real de Covid-19, y dijo que más niños mueren de influenza, un argumento que ha presentado en entrevistas de radio y televisión, según destaca el Post.