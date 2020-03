Sepúlveda y Mulet, los ex DC que reabrieron el debate sobre acortar el mandato de Piñera

A comienzos de 2008 -y solo 13 días después de que el fallecido exsenador Adolfo Zaldívar fuera expulsado de la DC- los diputados Jaime Mulet, Alejandra Sepúlveda, Pedro Araya, Eduardo Díaz y Carlos Olivares anunciaban ante la prensa su renuncia a la colectividad que entonces presidía la senadora Soledad Alvear.

Los llamados “colorines” de la DC empezaban así un camino propio a través del Partido Regionalista Independiente (PRI). Un camino propio, pero plagado de recovecos. En 2010, Mulet fue expulsado del PRI porque apoyó a Eduardo Frei en la elección presidencial contra Sebastián Piñera. Zaldívar, en cambio, apoyó al candidato de la centroderecha, y terminó siendo su embajador en Buenos Aires. Murió en febrero de 2013, estando en ese cargo. A 7 años de esos hechos, de ese grupo solo queda la dupla Sepúlveda y Mulet, quienes hoy comparten militancia en la Federación Regionalista Verde Social, nacida en 2017 de la fusión de cuatro colectividades regionales de centroizquierda y que hoy tiene cuatro representantes en el Congreso.

Después de varios intentos fallidos, esta semana el FRVS logró instalar la discusión sobre la permanencia del Presidente Sebastián Piñera en La Moneda y la posibilidad de llamar anticipadamente a elecciones.

Desde el inicio del estallido social, la incipiente colectividad venía intentando sin éxito apuntar al Presidente Sebastián Piñera. Primero lo intentaron el 28 de octubre a través de la presentación de una reforma constitucional que establecía la renuncia del Presidente en conjunto con la renuncia de los integrantes de las dos cámaras del Congreso.

Los parlamentarios de la colectividad estuvieron también por apoyar la idea de respaldar la fallida acusación constitucional con el presidente Piñera impulsada en noviembre por el Partido Comunista.

Mulet, Sepúlveda y el diputado Esteban Velásquez consiguieron un tiro al blanco a través del informe que enviaron al Senado solicitando esclarecer el mecanismo que establece la Constitución para inhabilitar al Mandatario por impedimento físico o mental tuvo un efecto no esperado.

Una medida que se complementa a los esfuerzos de Mulet para llevar a cabo una sesión especial para discutir en el Parlamento cómo acortar el periodo presidencial de Piñera. “Llevamos 50 firmas”, dice el parlamentario y presidente del FRVS. quien dice estar convencido de que la única forma de salir de la crisis es la salida del mandatario y la renovación del Congreso.

Sepúlveda: “La complicación es el Presidente”

La diputada Sepúlveda explica que el informe que emplaza al Senado a explicar el rayado de cancha para la inhabilidad presidencial es necesario dado que Piñera ha reiterado que no tiene facultades para dimitir de su cargo. “El ha reiterado que no tiene la facultad para renunciar a su cargo y eso no es así”, asegura.

La parlamentaria insiste en que “para nosotros hoy el común denominador de las complicaciones del país es el Presidente Sebastián Piñera que no ha dado el ancho. El debería renunciar”.

Hoy la responsabilidad es ver cómo volvemos a la normalidad del país para que tenga los grados suficientes de estabilidad social y seguridad pública para enfrentar los desafíos"

La idea de apuntar a Piñera generó inquietud en La Moneda y sigue sin convencer al resto de la oposición.

"No comparto la postura de quienes buscan adelantar las elecciones. Me parece que lo fundamental ahora es el proceso constituyente porque es la Constitución el obstáculo principal para construir un mejor país. El debate sobre un cambio anticipado de gobierno puede ser usado para poner en duda el plebiscito y esta es oportunidad histórica que costó mucho lograr”, dijo hoy el diputado Marcelo Díaz (ind).

Desde la DC, Matías Walker dijo en redes sociales que “es de la esencia de la democracia que las autoridades elegidas democráticamente cumplan con su mandato popular. Discusión de adelantar elecciones, en medio de crisis nacional y mundial, es un error y distrae del objetivo de ganar el plebiscito del 26/4 con opción #Apruebo”.

Asimismo el senador PPD Felipe Harboe calificó como una “irresponsabilidad” la embestida de la FRVS.

Mulet se defienden de los cuestionamientos: “Es absolutamente democrático proponer un cambio constitucional. Quienes cuestionan como el ministro Gonzalo Blumel (Interior) o el senador Felipe Harboe son miembros del partido del orden que no quieren que nada cambie”.

-¿Qué opinión cree que tendría el senador Adolfo Zaldívar si fuera testigo de este debate?

“Adolfo me expulsó del PRI en 2009. El apoyó a Piñera y yo no. Empezamos un camino político juntos pero terminamos muy separados”.

-¿Cuánto más a la izquierda está desde que fue militante DC?

“Nosotros nos fuimos hace 12 años de la DC. Pero conozco su historia. Es la DC actual la que ha alterado el camino, me siento todavía muy socialcristiano”.