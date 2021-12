Sichel reitera adiós a la primera línea de la vida pública: “Es tiempo de otros”

Caminando lento y con su lápiz azul en mano llegó a votar Sebastián Sichel. El excandidato de Chile Podemos Más arribó al Colegio Seminario Pontificio Menor, en la comuna de Las Condes, pasadas las nueve y cuarto de la mañana.

Casi pasó desapercibido. Llegó solo y en silencio, vestido de jeans, zapatillas deportivas y camisa manga corta. Una entrada muy distinta a la vez anterior, cuando llegó a sufragar acompañado de su esposa y tres hijos -más la prensa-, y de vestimenta formal.

Sichel hizo su camino a la mesa 6M seguido sólo de algunas cámaras de medios de comunicación y un grupo de votantes curiosos. Además, saludó a quienes se le acercaron y ya en su mesa hasta chocó puños con algunos de los vocales.

Sin espera ni mucho trámite, emitió su voto. Después de dejarlo en la urna, el otrora abanderado salió del colegio, de nuevo seguido de los periodistas y saludando a las personas que le gritaban un hola o agitaban su mano en el aire.

En un improvisado punto de prensa, Sichel señaló que no solo está en juego el futuro del país, sino que también cómo se resuelven la polarización y la cooperación entre distintos sectores políticos.

“Lo que viene después del día de las elecciones, eso es lo más importante, no quién gana, sino qué pasa con aquel que pierde y cómo es capaz de construir gobernabilidad con otro. Yo lo he dicho siempre, a mí me va a tocar ser oposición en cualquiera de los escenarios, pero voy a construir siempre puentes con aquel que gobierne para que nos vaya mejor. Se tiene que acabar esta política de los buenos y los malos, blanco y negro, porque lo único que hace es que no podamos resolver los conflictos. Los chilenos están cansados de esperar que no resolvamos las cosas importantes de ellos, y espero que mañana veamos un país de acuerdos, de encuentros y abrazos, y no codazos”, sostuvo.

Consultado por su apoyo al candidato José Antonio Kast, Sichel señaló que hizo lo que correspondía y que, aunque no tienen el mismo proyecto, está conforme de que haya acatado sus nueve condiciones. El otrora abanderado -en todo caso- eludió cualquier encuentro con Kast durante el balotaje y se recluyó parte importante de las últimas semanas en Vichuquén y Chiloé.

A principios de diciembre, Sichel, a través de un comunicado, manifestó su respaldo a la carta del Frente Social Cristiano.

“Lo que dije y manifesté en su minuto es que iba a votar por José Antonio Kast y tiene que ver que recogió estos nueve puntos. Lo vimos explícitamente: anunció que retrocedía en la eliminación del Ministerio de la Mujer, avanzó en la mantención del Instituto Nacional de Derechos Humanos e hizo cosas que para mí eran significativas, como el respeto a las minorías”, añadió el también exministro.

El futuro de Sichel

El pasado 21 de noviembre, Sebastián Sichel quedó en cuarto lugar en la carrera presidencial y esa misma noche, después de admitir su derrota, dijo que “he tomado la decisión de dar un paso al costado en mi vida pública, les debo tiempo a mi familia, a mis hijos, lo hemos pasado duro como familia y también hay un tiempo en que uno sabe cuando los ciudadanos le dicen ‘reflexione, piense en el futuro’”.

Este domingo, enfatizó su decisión y aclara que no tiene intenciones de volver a la política: “No me sumaría a ningún gobierno, yo tuve cuatro años muy intensos en vida, fui ministro de Desarrollo Social, presidente del BancoEstado, y estuve en la Corfo. Di todo lo que pude dar para ayudar a Chile y es tiempo de otros. Yo lo que voy a hacer es seguir aportando en la vida pública, como lo he hecho siempre, opinando, apoyando a aquellos que les toque tomar decisiones”, enfatizó. Hasta ahora en los planes del exabanderado está una estadía en los próximos meses fuera de Chile.

Sichel se retiró despidiéndose de todos y se fue caminando por la calle Padre Errázuriz, sin embargo, antes de despedirse insistió que durante la tarde permanecerá en su casa.

“Hoy me voy a quedar con mi familia y me mantendré tranquilamente en mi hogar, y voy a pasar esta elección con ellos, que es lo que no he hecho en muchas elecciones. Al que gane llamaré para felicitarlo”, puntualizó.