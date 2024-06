Sigue la rebelión por tarifas eléctricas: Marcel confirma apertura a aumentar subsidios, pero insiste en que “no hay recursos”

Este martes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, llegó a La Moneda para reunirse en el despacho del Presidente Gabriel Boric con representantes de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF). Pero al salir del encuentro, el tema por el que fue abordado fue otro: el alza de las tarifas eléctricas desde julio y la presión que ha recibido el secretario de Estado desde sectores del oficialismo, como el Frente Amplio y el Partido Comunista, para abrirse a ampliar los subsidios.

En el sector hay inquietud por el impacto electoral que podría tener la medida de cara a los comicios de octubre. Esto, porque temen que la ciudadanía castigue al sector por el alza de las tarifas.

En este contexto, el titular de Hacienda se ha mantenido duro, más allá de que ya informó en el comité político que está abierto a buscar formulas que le permitan generar recursos adicionales y así aumentar los subsidios -que con el plan actual llegarían, según La Moneda, a 3 millones de personas aproximadamente-.

“Solo es posible aumentar el subsidio si tenemos recursos adicionales, o sea, si hoy no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado las salas cuna, si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico”, dijo Marcel a la salida de La Moneda.

En el resto del gabinete, eso sí, están más abiertos a aumentar los subsidios y así lo ha planteado el ministro de Energía, Diego Pardow (Convergencia Social), en sus conversaciones con parlamentarios.

De hecho, para avanzar de manera más ágil en las conversaciones que lleva la mesa técnica encabezada por Energía, y encargada de buscar soluciones para buscar más recursos, se decidió adelantar la reunión del próximo lunes para este jueves y así seguir analizando las propuestas de los partidos y parlamentarios que participan de ella. La siguiente cita estará enfocada en electro dependientes.

Este martes, además, la directiva transitoria del Frente Amplio escribió una declaración en sus redes sociales en la que llamaba justamente a hacer esfuerzos para mejorar los beneficios y explicitó sus propuestas.

“El inédito subsidio eléctrico dirigido a 1.5 millones de familias más vulnerables del país fue un primer paso para amortiguar las alzas, sin embargo, es imprescindible dar nuevos pasos, aumentando los recursos y mecanismos disponibles para que, en pleno invierno, más familias no se vean afectadas por los ajustes tarifarios en el sistema eléctrico”, dice el documento.

Además, profundizan en soluciones como “subir el impuesto a la generación de energía contaminante junto con elevar el cargo por servicio público para las grandes industrias”. El impuesto verde, dicen en La Moneda, ha tomado fuerza como una solución para generar más recursos.

En la coalición del Presidente también están atentos ha entregar señales de respaldo al ministro Pardow y, en diversas instancias, han planteado que el secretario de Estado insistió a La Moneda sobre el tema desde hace meses y que él sí está de acuerdo en ampliar los subsidios, según le ha transmitido a sus cercanos.