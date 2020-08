Sin conciertos y en medio de las críticas al gobierno: Spotify intenta salir al rescate de los músicos chilenos con su propio fondo

Para los artistas y todo el ecosistema de trabajo en torno a la industria cultural y musical, el panorama es crítico. Tras cinco meses de pandemia el sector se ha transformado en el más afectado por la crisis económica y laboral en Chile, con un porcentaje de cesantía que según diversos estudios supera el de cualquier otra actividad y alcanza el 44,5%. Internamente, eso sí, para sus propios protagonistas, ese número es aún mayor y seguirá creciendo en la medida que el rubro no se reactive, algo que probablemente no ocurrirá antes de fines de 2021 o incluso 2022.

En medio de las iniciativas que han emprendido diversas agrupaciones de artistas y de los reclamos hacia el gobierno por la falta de respuestas concretas (“Nunca hemos existido y en esta administración estamos sobreviviendo sin medidas efectivas de protección”, señaló ayer la Federación de Músicxs de Chile), otras propuestas han surgido para mitigar, aunque sea parcial y momentáneamente, la falta de ingresos de creadores, productores y técnicos sin trabajo desde marzo ni posibilidad de girar ni tocar en vivo. Incluso, algunas de éstas desde el sector privado y de las mismas plataformas de reproducción de música por streaming que hoy mueven el negocio.

El caso más reciente es el de Spotify, la compañía de música por streaming con mayor cantidad de usuarios en el mundo, que hoy presentó su propio plan de ayuda para artistas de la región, Chile incluido. Se trata de una iniciativa llamada Recaudación de Fondos para Artistas, una variante orientada a Latinoamérica de su "Artist Fundraising Pick", presentada en abril pasado en algunos países del Hemisferio Norte.

En ambos casos la lógica es la misma: una nueva función disponible en la plataforma, que permitirá a los grupos y solistas chilenos -aquellos que tengan su música y una cuenta en la aplicación- recaudar fondos y recibir donaciones por parte de sus seguidores. Una medida inédita que por primera vez habilitará a los usuarios de Spotify la opción de aportar directamente a los artistas por su música, en el contexto de la pandemia del Covid-19.

La iniciativa debuta hoy en Chile en paralelo a otros países de la región, como Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay. Esto, explican desde la compañía de origen sueco, "tras escuchar atentamente los comentarios de los artistas" y "ante esta crisis sin precedentes, para compensar la ausencia de espectáculos en vivo".

De acuerdo a las estimaciones de la plataforma, la iniciativa puede beneficiar a 8.570 potenciales artistas en Chile y más de 77 mil en los países donde está disponible la función. Por ahora, desde el lanzamiento global del plan de Recaudación de Fondos para Artistas hace casi cuatro meses, "se han creado 91 mil puntos para recaudar fondos, obteniendo casi 7 millones de clics", especifican.

¿Cómo funciona la nueva herramienta? La función debe ser inicialmente habilitada por los propios grupos y solistas nacionales que tengan una cuenta de administradores en Spotify (Spotify for Artists), quienes a través de un banner de su panel de control. Así, pueden añadir un enlace para recaudar fondos a su perfil de artista -a través de Mercado Pago y PayU-, apoyar a colaboradores o amigos de la industria musical que lo necesiten, o incluso para impulsar organizaciones benéficas dedicadas a la ayuda humanitaria a los afectados por la pandemia.

Una vez terminado este proceso, los usuarios que ingresen a los perfiles de determinado músico nacional (o extranjero) que hayan implementado esta herramienta podrán hacer sus donaciones voluntarias, que pueden ser contribuciones directas a un artista, beneficios para sus equipos de trabajo para organizaciones que ofrecen ayuda financiera a los miembros de la comunidad musical afectados por la crisis, según sea el caso.

Músicos versus el streaming

El Fondo para Artistas de Spotify llega a Chile no sólo en medio de las críticas del sector hacia el gobierno y del fracaso de la mesa intersectorial entre los gremios culturales y el Ministerio del ramo. Además, la iniciativa debuta en la región en medio de los reclamos del mundo de la música hacia las propias plataformas de streaming. En los últimos meses y ante la emergencia global, diversos creadores y estrellas planetarias han salido a exigir con más fuerza a estas compañías que mejoren sus tasas de pago a los creadores e intérpretes.

La crítica se arrastra hace años -desde que el streaming comenzó a eclipsar los soportes físicos, al menos- y apunta a todas las plataformas, como Apple Music, Deezer. Pero la gigantesca Spotify, con sus más de 280 millones de usuarios activos en el mundo -130 millones de ellos con cuentas premium-, parece ser el principal destinatario de los dardos. Hace no mucho, sin ir más lejos, el líder de Radiohead, Thom Yorke, comparó a Spotify con "un cadáver moribundo".

Los reclamos contra la aplicación sueca han crecido durante la pandemia, en especial luego que un estudio revelara que un sello musical independiente gana, en promedio, solo $ 0.00348 por cada reproducción de un tema. Y se acrecentaron luego de la última entrevista que el CEO de Spotify, Daniel EK, dio al portal MusicAlly, donde en resumen planteó que los artistas deben trabajar más duro y hacer más canciones si quieren recibir más ingresos.

“Aquí hay una falacia narrativa, combinada con el hecho de que, obviamente, algunos artistas que solían hacerlo bien en el pasado puede que no lo hagan bien en este panorama futuro, donde no puedes grabar música una vez cada tres o cuatro años y pensar eso será suficiente”, dijo Ek la semana pasada. “Realmente, siento que los que no están funcionando bien en el streaming son predominantemente personas que quieren lanzar música como solía ser lanzada antes”, añadió.

Sus palabras, obviamente, despertaron la furia tuitera de diversos músicos. Mike Mills de R.E.M. simplemente posteó un “ándate a la mierda” en respuesta a las declaraciones de Ek. David Crosby fue un poco más allá y lo llamó “una pequeña mierda codiciosa y desagradable”