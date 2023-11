“Sin límites, historias de supercampeones”: la última carrera de Margarita Faúndez

“Me tuve que guardar para poder llegar y aunque rematé con el corazón, no logré estar en el podio. Sé que si hubiese estado bien, habría peleado el bronce, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Agradecida por terminar dignamente la competencia y mi carrera deportiva junto a ustedes”. Así la para atleta nacional, Margarita Faúndez, anunció su retiro tras una exitosa carrera deportiva y llegar quinta en la final de los 1.500 metros T11 en los Parapanamericanos Santiago 2023.

La deportista chilena es la protagonista de un nuevo capítulo de “Sin Límites, historia de supercampeones”, una serie documental de La Tercera, que relata la vida de ocho deportistas paralímpicos chilenos.

“Luché por despedirme en casa y lo logré. Aunque no fue el resultado esperado, el amor de mi familia y de cada chileno llenó mi corazón de felicidad y emoción (…) Fue hermoso escucharles gritar por mí. Gracias por tanto amor. Aunque los últimos metros mi pierna no daba más, crucé la meta gracias a ustedes”, añadió la deportista sobre su participación en Santiago 2023.

En “Sin límites”, Faúndez habla de su enfermedad y cómo llegó al mundo del para atletismo: “Tengo una discapacidad visual que llama Retinitis Pigmentosa y eso implica ir perdiendo progresivamente la vista. Fui creciendo con muchas inseguridades al caminar, las cosas se me acercaban, se me alejaban. El deporte no estaba dentro de mi vida, yo era totalmente sedentaria”.

“Entré a estudiar masoterapia a una escuela donde la carrera se impartía solo para personas ciegas o con discapacidad visual y ahí mis compañeros empezaron a correr. Como yo era muy miedosa rechacé la invitación, por muchos meses hasta que decidí dar ese paso, el 2008 y desde ahí estoy aquí, han pasado casi 15 años ya”, cuenta la deportista.

Faúndez, recalca que “nunca voy a olvidar la sensación del primer día que corrí, esa sensación de libertad, de correr contra el viento, de sentir mis pasos. Una libertad que creo que en toda mi vida no había experimentado antes”.

Su exitosa carrera no empezó de la mejor manera, sin embargo con esfuerzo y dedicación se repuso, hasta convertirse en multimedallista. “El 2011 clasifiqué a mi primer Parapanamericano en Guadalajara, llegué última, pero fue una experiencia muy potente para mi vida y ahí yo dije quiero dedicarme a esto, pero quiero hacer todo lo posible, por ser la mejor”, cuenta. Pero en los Parasuramericanos de 2014 ganó su primera medalla y en los Parapanamericanos de Toronto en 2015 logró la medalla de oro. “Esos 1.500 en Toronto han sido la carrera más bonita de mi carrera deportiva”.