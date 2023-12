Socialismo Democrático se desordena y pide evaluar permanencia de Montes en el gobierno

Como una olla a presión, el diputado liberal Vlado Mirosevic dejó escapar un malestar generalizado al interior del Socialismo Democrático en relación a los nuevos antecedentes que se han conocido en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado. Esta mañana, en entrevista con Radio Infinita, el expresidente de la Cámara de Diputados afirmó que si bien una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), sería “injusta”, “el gobierno debiese evaluar” su continuidad.

“Me parecería muy injusto que se le haga a él responsable de algo de lo cual no tiene ninguna participación. Pero si la cosa se complica y la oposición se pone firme y le van a hacer una acusación constitucional, me parece que lo lógico es que el gobierno evalúe la continuidad de Montes”, agregó.

03 DE NOVIENBRE 2022 VLADO MIROSEVIC PRESIDENTE DE LA CAMARA DIPUTADOS FOTOS PEDRO RODRIGUEZ

Así como el expresidente de la Cámara, son varias las voces al interior del Socialismo Democrático -coalición que agrupa al PS, el PPD, los liberales y los radicales- que, en vista de los nuevos antecedentes del Caso Convenio, han salido a exigir a viva voz la salida del titular de Vivienda.

Por ejemplo, el diputado por Antofagasta Sebastián Videla (independiente por el Partido Liberal) dijo a La Tercera que “el ministro Montes debe dar un paso al costado”. En ese sentido, el parlamentario hizo un llamado al Presidente Gabriel Boric a “tomar medidas drásticas de manera rápida, porque es una situación compleja la que se está viviendo. Los chilenos piden que se esclarezcan los responsables”.

Y añadió: “Una señal política sería tomar esa decisión. Es insostenible (la permanencia de Montes), aunque no tenga responsabilidad directa”.

Su par de bancada, el diputado Luis Malla (Partido Liberal), afirmó que “coincido en que hay que evaluar la continuidad del ministro Montes. No lo digo en el sentido de responsabilizarlo. Lo manifiesto porque no podremos avanzar. La derecha lo utilizará una y otra vez como excusa para entrampar los avances. Nuestro país tiene demasiadas urgencias que deben ser atendidas ya”.

En sintonía con sus diputados, el presidente del PL, Juan Carlos Urzúa, manifestó a La Tercera que “el Presidente debe ser capaz de evaluar hasta qué punto es la carga de mantener un ministerio o colaborador en su posición. Es más el daño que produce que el beneficio dado, entendiendo que están todos los elementos alineados en contra de lo que está haciendo”.

Además, el mismo timonel agregó que “es una evaluación permanente que debe hacer el Presidente, en todos los casos, para concentrarse en lo que deben hacer y minimizar los costos de persistir en una posición”.

31 DE AGOSTO 2023. JUAN CARLOS URZUA. PREIDENTE DEL PARTIDO LIBERAL FOTO PEDRO RODRIGUEZ

En esa misma línea, el diputado radical Alexis Sepúlveda sostuvo que “nadie duda de la integridad del ministro, pero es indudable que está generando un tremendo problema al gobierno. No puede eludir su responsabilidad política, él nombra los seremis, él señaló que en el Maule estaba todo en orden. Hablaría bien de su altura política si él diera un paso al costado y no tener que llegar a una acusación constitucional”.

“Este tema es una bola de nieve. No sabemos en qué momento puede parar. Es momento de hacer una pausa, de decir que hay un tremendo conflicto en el Ministerio de Vivienda y que el gobierno tiene que tomar decisiones (sobre la continuidad de Montes) lo antes posible. Es decir, el Presidente Boric, con la mente bien fría, tiene que tomar la decisión como corresponde. Ojalá sea ahora”, aseveró el diputado Cristián Tapia (independiente por el PPD).

Junto con reconocer que está de acuerdo con los dichos de Mirosevic, el diputado radical Tomás Lagomarsino afirmó que “es muy injusto que por unos pendejos irresponsables una figura como la del ministro Montes, con una tremenda carrera política (...), se vea perjudicado como lo está haciendo. Es el Presidente el que debe evaluar la continuidad del ministro”.

En el PS, la situación es distinta. Al menos a nivel de diputados, están cuadrados en defender al ministro Montes hasta las últimas instancias.

“Hacerse eco de la campaña que pide la renuncia del Ministro es hacerse parte lamentablemente de la estrategia de la oposición, que busca debilitar al gobierno y sacar pequeñas ventajas políticas, sobre todo pensando en el resultado del plebiscito constitucional”, dijo el diputado Daniel Melo (PS), en respuesta a los dichos de Mirosevic.

En el Senado, el diagnóstico es otro. Entre los senadores del Socialismo Democrático ha sido una conversación de pasillo que, si bien están decididos en blindar públicamente a Montes, su permanencia en el cargo se ha convertido en un escollo para la coalición. El problema, dicen algunos parlamentarios es, es que, si sale ahora, sería aceptar que la responsabilidad de la crisis recaía en él y que no fue capaz de sortearla.

Por lo mismo, el plan que pretenden implementar es defenderlo lo más que se pueda, hasta que quede instalado en la opinión pública que el lío de platas entre fundaciones y reparticiones gubernamentales fue un conflicto armado exclusivamente por militantes del Frente Amplio y que las manos de Montes -y del Socialismo Democrático- están limpias.

Un argumento que, en todo caso, en privado transmiten que es difícil de defender, porque reconocen que el ministro ha cometido varios errores en su manejo.

El senador José Miguel Insulza (PS) se remitió a transparentar que “quiero mucho a Carlos Montes, es un gran amigo y lo vamos a defender hasta el final”.

Ayer, en tanto, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, dijo a este medio que “es el Presidente (Boric) quien evalúa hasta cuando siguen los ministros. Carlos Montes ha reiterado que quiere aclarar las cosas (sobre el lío de platas) siendo ministro y corregir las deficiencias administrativas” que se develaron con el caso en cuestión.

En la interna del PS se comparte que la posición de Montes es muy difícil, pero se insiste en que si el Presidente Boric decide sacarlo de su gabinete la alternativa más viable es hacerlo tras el plebiscito. Esto, comentan, se podría dar en el marco de un reajuste ministerial más grande o en una salida conjunta con el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD).

Tensión entre coaliciones

La crisis además ha vuelto a reflotar las tensiones entre las dos coaliciones de gobierno. Hace semanas que está instalado un malestar en el Frente Amplio por la dureza con la que el Socialismo Democrático ha cuestionado a Crispi. Una inquietud que, en todo caso, RD ha transmitido al PS.

Miguel Crispi en el Palacio de La Moneda. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

En el partido que lidera Diego Vela se quejan de que ellos, pese a los errores de Montes, no lo han cuestionado públicamente.

En el sector varios creen que el futuro del ministro y del jefe de asesores están ligados, ya que en el PS no aceptarán solo la salida del titular de Vivienda. Un planteamiento que dejó entrever el diputado socialista Marcos Ilabaca.

“Claramente, no sería justo radicar el problema en nuestro mundo. Nos ha tocado asumir diferentes funciones para apoyar al Gobierno en diferentes áreas. Entonces que se le pida la renuncia a Carlos Montes me parecería sumamente injusto y traería como consecuencia nuevamente revisar el tema de las dos almas del Gobierno. Nos deja expuestos en un acto en el cual nosotros no tenemos responsabilidad alguna”, dijo en radio Pauta.