Sube estrés presidencial en la UDI: Ofensiva de Matthei no convence y ministros y parlamentarios se inclinan por Lavín

“Es sumamente difícil de entender, sobre todo cuando la gente está pidiendo mucha más transparencia, mucha más participación, menos cocina. Creo que es un error, no veo por qué tenerle miedo a que todos vayamos a una primaria”.

La frase la pronunció la ahora candidata a la reelección por Providencia, Evelyn Matthei, en una de las tantas apariciones en radio y televisión que realizó ayer, tras notificar el fin de semana al partido que se inscribirá en la primaria del 18 de julio. Y que, en esa línea, lo que pretende conseguir es que la UDI lleve dos candidatos.

Sus palabras buscan hacer frente a la ofensiva lanzada por su contendor dentro de la tienda, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. El lunes -ante la arremetida de Matthei- éste pidió a la directiva del partido, a través de una carta, que proclamara a un único candidato en el consejo general que la tienda realizará el 17 de mayo, al día siguiente de la megaelección del 15 y 16 de este mes, y a 24 horas de que venza el plazo para inscribir a sus cartas para la primaria.

Conformado por 488 miembros, este órgano -que funcionará de manera telemática- es el mandatado por ley para designar candidatos. Hasta ahora, la directiva que dirige Javier Macaya pretende plantear dos votos. El primero, si el partido debe competir el 18 de julio con uno o dos nombres. Y el segundo, en caso de ganar la primera opción, si este debe ser Matthei o Lavín. Eso, sin embargo, dependerá –dicen fuentes de la tienda de calle Suecia- de los resultados de los comicios de mayo, pues en caso de que sean adversos para uno de los dos alcaldes o para la constituyente, podrían terminar proponiendo, tal como quiere Lavín, que solo uno de ellos esté en la papeleta de julio, junto a Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (Independiente).

Para el equipo de Matthei la idea de llevar a uno de los dos sería “un error histórico” y un “suicidio” para la UDI. ¿Las razones? Sostienen que ambos ediles son las figuras más competitivas de la centroderecha, por lo que delegar en 488 personas la decisión respecto de quién será el más probable Presidente “es no leer al Chile actual” y significaría implementar una “cocina noventera”, evitando la participación que implica una primaria. Incluso Matthei sostuvo, e esa línea, que “suponiendo, por ejemplo, que el consejo general solo me propusiera a mí, yo no lo aceptaría”.

En ese sentido, piden que sea esa instancia la que, de manera libre y transparente, pueda optar por llevarlos a los dos. Y, por otra parte, las mismas fuentes aseguran que “atenta contra el sentido común” argumentar que la idea de llevar dos candidatos a la primaria pudiera dejar a ambos fuera de la primera vuelta. Ello, pues el padrón de la UDI asciende a 40 mil militantes y en un universo de votantes en torno a los dos millones, “son muchísimos más los votos que hay que convocar”.

Bajo ese análisis, en el entorno de la exministra advierten que lo que propuso Lavín es una “operación política que la directiva está dispuesta a implementar”, por lo que –dicen- están apelando al “sentido común” de los consejeros. Así, están sosteniendo conversaciones con concejales, parlamentarios, alcaldes y distintos representantes del partido para que el consejo los proclame a los dos.

Desde el lavinismo, en tanto, miran con atención el despliegue de Matthei en los últimos días. En el entorno del alcalde han mantenido contactos con dirigentes del sector para reforzar que a la UDI le conviene tener solo un candidato y que Lavín es el “más competitivo”.

De hecho, el propio Lavín difundió ayer un video en el que insistió en su idea de que el partido nomine una sola carta, mientras su equipo mandó un mensaje por WhatsApp reforzando esa postura. “Chile está viviendo momentos que son difíciles, la elección presidencial va a ser muy desafiante, hay muy buenos candidatos al frente y hay que elegir a quien pueda realmente convocar a un proyecto que sea mayoritario. Por eso, este no es un tema de ambición personal, que decidan lo que decidan, pero creo que hay que tener un solo candidato y que ojalá pueda abarcar hacia el centro político”, dijo Lavín en el video.

El exsecretario general de la UDI Felipe Salaberry, quien forma parte del equipo territorial del lavinismo, cuestionó las declaraciones de Matthei. “Me preocupa que, cruzando ciertos límites de respeto, se menosprecie la institucionalidad del partido, reforzada y siempre requerida cuando debemos tomar decisiones importantes”, dijo. “Ese mismo consejo general, ´puñado´ de dirigentes, es el que eligió a nuestra alcaldesa, candidata por la UDI a diputada el 93, a senadora el 97 y el 2005. Ese mismo la eligió y designó candidata a alcaldesa el 2016 y el 2021. Y, a mayor abundamiento, este mismo consejo general la eligió y designó candidata presidencial el 2013 contra Bachelet”.

Aumenta presión por un solo candidato

Pese a la ofensiva de Matthei para que vayan dos cartas a la primaria del sector, en los distintos estamentos de la UDI hay una mayoría que se inclina porque solo uno llegue a la papeleta del 18 de julio.

En el gobierno, los ministros UDI están alineados con esa opción. De los siete secretarios de Estado que integran las filas del gremialismo -Rodrigo Delgado (Interior), Jaime Bellolio (Segegob), Felipe Ward (Vivienda), Patricio Melero (Trabajo), Lucas Palacios (Economía), Mónica Zalaquett (Mujer) y Hernán Larraín (Justicia)-, seis son miembros del consejo general y tienen derecho a voto en caso que la designación del abanderado presidencial sea con esa fórmula. Sólo Larraín no lo es.

Según los entornos de los secretarios de Estado, todos harán valer su sufragio. Sin embargo, públicamente -afirman en el Ejecutivo- quieren mantener la prescindencia y el silencio para evitar críticas y crispar más el ánimo al interior de la UDI.

En privado, según un sondeo que hizo este medio, la mayoría se inclina por que vaya un solo candidato a las primarias del sector y que ese sea el “más competitivo”. De esta manera, Delgado, Zalaquett, Bellolio, Melero y Palacios son partidarios de esa alternativa, y consideran que, hasta ahora, la carta más competitiva sería Lavín. En el caso de Ward, según su entorno, aún no define qué es lo más conveniente, mientras que Larraín ha mantenido reserva.

Como sea, entre ellos hay quienes están inquietos por la situación que atraviesa la UDI y no creen conveniente que se siga dilatando una definición en la materia. Algunos ministros, además, han transmitido preocupación por el tono que ha usado Matthei durante estos días, presionando para que no la “bajen por secretaría”.

Por otro lado, los parlamentarios UDI también se inclinan por la opción de un solo candidato. El martes en la tarde, el diputado UDI Guillermo Ramírez, cercano a Lavín, socializó una carta entre los 29 parlamentarios gremialistas, en la que se le solicita a la mesa que sea el consejo general quien decida el abanderado de partido para que llegue uno solo a la primaria. El lunes en la noche, la mayoría de la bancada -19 parlamentarios (21 si se suma a los renunciados Álvaro Carter y Sandra Amar)-, firmaron la misiva.

Pero también hay quienes defienden, aunque son minoría, la idea de que compitan los dos candidatos en primarias, por ejemplo, Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma y Juan Manuel Fuenzalida. Entre los diputados, 19 son consejeros y pueden votar.

Entre los senadores, de los nueve del partido, seis se inclinan porque un solo candidato UDI llegue a la papeleta de la primaria. En esa categoría están Iván Moreira, Claudio Alvarado, David Sandoval, José Durana, Juan Antonio Coloma y Luz Ebensperger. Todos ellos, según afirman en el partido, apoyan a Lavín para que sea la carta la colectividad. Ebensperger, si bien apoyará a Lavín en el consejo, aún se encuentra en reflexión para la primaria del sector, ya que también le gusta la opción de Sichel.

De los nueve senadores, solo seis son consejeros y pueden votar en la cita del 17 de mayo (Coloma, García-Huidobro, Van Rysselberghe, Alvarado, Von Baer y Moreira).

“La UDI debe llevar un solo candidato, la irrupción de Evelyn distorsiona el escenario toda vez que hubo tiempo para manifestar ese propósito. El candidato debe ser el que tiene las mejores opciones y ese es Lavín”, aseguró Sandoval. Mientras Moreira indicó que “el consejo de la UDI tiene la legitimidad de decidir quién será nuestro candidato o candidata a las elecciones primarias de Chile Vamos. La UDI tiene que tomar una decisión estratégica y pragmática (...). No hay duda que el mejor candidato es Joaquín Lavín”.

Dos de los senadores de la colectividad, sin embargo, apoyan la idea de que ambos alcaldes lleguen a la primaria del sector: Jacqueline van Rysselberghe y Alejandro García-Huidobro, mientras que la senadora Ena Von Baer se encuentra en reflexión.

El tema se conversó ayer en la tarde en una reunión que sostuvo el comité de senadores UDI con Macaya. Según presentes, Von Baer y Van Rysselberghe transmitieron que hay “ausencia programática” por parte de Lavín y falta de coordinación. La primera indicó, de acuerdo a las mismas fuentes, que no se puede apoyar a un candidato con un “cheque en blanco” sin saber qué va a proponer en temas claves.

Presidentes regionales

En medio de esto, además, desde ayer los 16 presidentes regionales -de los cuales algunos de ellos también son consejeros-, comenzaron a elaborar una misiva que enviaron hoy a la directiva y la comisión política de la colectividad pidiendo que solo un candidato vaya a la primaria del sector y sea el consejo quien decide.

“Es fundamental que la UDI lleve un candidato presidencial a las primarias de Chile Vamos, por dos razones. En primer lugar, no corresponde trasladar una decisión interna -como es la definición de nuestro candidato presidencial- a una instancia que involucra a otros partidos. En segundo lugar, porque creemos que hacerlo con dos representantes supone un alto riesgo de ser derrotados en esa instancia, y nuestros militantes no entenderían y nos recriminarían el habernos farreado la gran oportunidad de que un militante de la UDI pueda alcanzar la Presidencia de la República”, dice la misiva.

Y agregan: “En relación a la inscripción de candidaturas, es el consejo general de nuestro partido el órgano que por ley, las resuelve en todos los tipos de elección, cualquiera sea el ámbito, parlamentario, municipal, regional o presidencial. Por ello, llamamos al necesario respeto y confianza en nuestra institucionalidad y en las definiciones que adopte el próximo Consejo General”.

En este escenario, la mayoría de los estamentos UDI desechan la idea de Matthei de que vayan dos candidatos a la primaria del sector. El principal temor, dicen en la colectividad, es que eso termine dispersando votos y la opción del abanderado presidencial de RN, Mario Desbordes, y Sebastián Sichel tome fuerza y se beneficien de la división gremialista.

En medio de la tensión instalada, Macaya realizó un llamado a ambos candidatos a que “confíen en la institucionalidad del partido, que confíen en la transparencia”. Y añadió: “Si somos capaces de actuar en unidad, con sentido país, dejando de lado quizás las situaciones de tipo personal y pensando en Chile, vamos a tomar la mejor definición posible”.