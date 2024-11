Sube presión en la oposición para que Boric remueva a embajador Valdés

“Venimos a solicitar, respetuosamente, que anteponiendo y privilegiando los intereses de nuestro país por sobre otras consideraciones, tenga a bien evaluar la permanencia en el cargo del actual embajador de Chile en Estados Unidos debido a la postura que asumió durante el reciente proceso electoral en dicho país”.

Así reza parte del último párrafo de una carta formal que enviaron al Presidente Gabriel Boric, los diputados UDI Cristián Labbé y Cristhian Moreira como integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y miembros de la bancada de dicho partido.

La idea de que se remueva al actual embajador de Chile en EE. UU, Juan Gabriel Valdés (PS), también se ha sumado parlamentarios y dirigentes del Partido Republicano, Renovación Nacional y Evópoli. Todo, debido a declaraciones que Valdés dio en el pasado dio contra el presidente electo, Donald Trump y con ello, su participación en la convención Demócrata en favor de la candidatura de la actual vicepresidenta Kamala Harris.

Andrea Balladares, secretaria general de RN, dijo que ““obviamente al haber emitido comentarios el embajador cometió una imprudencia. Hoy día es responsabilidad del Presidente evaluar si eso va a afectar o no va a afectar a Chile. Obviamente esperamos que no lo sea, estos son temas de Estado y en esto hay que proteger a la imagen del país. Hoy día será el Presidente el que tenga que evaluar si esto trae algún costo”.

Mientras que la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, apuntó a que ““es una imprudencia el mensaje que él mandó, yo creo que es una consideración que el Presidente tiene que tener. Pero hemos visto también que la consideración del Presidente no es muy pulcra respecto respecto a embajadores que han tenido actitudes similares. Ha sido muy cuestionado, por ejemplo, el embajador de España y lo han cambiado. Asi que no se cuánta importancia le va a dar el Presidente Boric a esa situación, aún cuando puede tener un impacto importante en las relaciones con Estados Unidos”.

Sin embargo, no todos en la oposición apoyan la solicitud. De hecho, la mañana de este jueves sorprendió el posteo que a través de su cuenta de X, dio el diputado Jorge Alessandri (UDI).

“Más allá de su posición política, @jg_valdes ha sido un gran embajador de Chile en EEUU. Su trabajo en visa waiver, doble tributación y más han contribuido a la relación con nuestro aliado”, afirmó Alessandri.

Defensa y ratificación en el cargo

Más allá de los cuestionamientos, en la Cancillería ratifican que no está considerado remover a Valdés, aunque reiteran que es una atribución del Presidente.

El propio ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se refirió este miércoles a Valdés y a antiguas declaraciones de Boric donde calificaba a Trump como “criminal”.

“Yo no creo que las autoridades actuales, ni las nuevas autoridades estén pendientes de lo que dijeron dirigentes de nuestro país o de otros países hace años atrás. Lo que importa es la expresión que pueda tener ahora el gobierno de Chile y puedo garantizar de que va a ser una expresión de normalidad en la relación bilateral. La verdad es que las opiniones previas obviamente pertenecen al pasado y en todos los ámbitos políticos hay madurez suficiente para evaluar las opiniones en el momento en que justamente se emiten y no en el pasado”, sostuvo el canciller.

Pero, pese a esta ratificación, de todas maneras el embajador se ha visto obligado a dar una serie de entrevistas para defender sus dichos, descartar problemas con Estados Unidos y salir al paso de las críticas en su contra.

En relación a su asistencia a la convención Demócrata, el embajador dijo en entrevista con La Tercera, que “fui invitado a la convención del Partido Demócrata, así como también fui invitado a la convención del Partido Republicano. Fui con 65 embajadores a Chicago, invitados todos por el gobierno de EE.UU. a estar presentes en el momento en que el Partido Demócrata debate su programa y proclama a su candidato”.

Y agregó: “Yo no fui a participar de actividades políticas, como se dice, no. No pude ir a la convención republicana porque el canciller de Chile venía esa semana a Washington a una reunión de alta importancia en la relación entre Chile y EE.UU., yo tenía que estar en Washington esos tres días”.

Mientras que en Desde la redacción de La Tercera, el embajador Valdés sostuvo que quienes piden su renuncia “tienen todo el derecho de plantear lo que ellos consideren conveniente”. También aprovechó de agradecer el respaldo del diputado Alessandri y reiteró su derecho a la libertad de expresión.

El respaldo a Juan Gabriel Valdés también vino de parte de las presidencias de las comisiones de relaciones exteriores del Senado y la Cámara de Diputados.

El senador José Miguel Insulza (PS) señaló que “esta es una más de muchas peticiones de todo tipo de remociones que ha pedido la derecha, sobre todo la extrema derecha en este periodo (...). Entonces distingamos este es un tema chileno, como asunto chileno aquí se resolverá. Pero como que tenga que ver con las relaciones con Estados Unidos, lo descarto por completo”.

Y añadió: “En Estados Unidos el embajador Valdés no tendría por qué tener ningún problema, ni generarse ninguna dificultad por alguna declaración que ha emitido o que emitirá. (...) No creo que nadie esté preocupado en este tema de Estados Unidos”.

Mientras que el diputado Vlado Mirosevic (PL), calificó las solicitudes de renuncia como “una polémica de poca monta, que no da cuenta por lo demás de la tremenda trayectoria internacional y el prestigio internacional que tiene Juan Gabriel Valdés. Es uno de nuestros mejores hombres a nivel diplomático, a nivel de trayectoria internacional que tiene Chile. Me parece que los cuestionamientos son verdaderamente ridículos”.

A ello sumó que: “en ningún caso, no tienen ningún alcance para comprometer nuestra relación con Estados Unidos que es de larga data. No tiene comparación. Y aquellos que dicen eso en el mundo político chileno sinceramente no entienden mucho ni de nuestra relación con Estados Unidos, ni de relación internacional”.