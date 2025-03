Temor a la “bronca” de los damnificados: el impacto de la tragedia de Bahía Blanca en el gobierno de Milei

Por primera vez en más de un año de gobierno el Presidente de Argentina, Javier Milei, parece estar jugando a la defensiva. Así lo plantearon numerosos medios opositores a la administración libertaria, quienes postulan que el economista no ha visitado ni visitará la devastada localidad de Bahía Blanca por temor a que sea increpado por los vecinos. La ciudad ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires sufrió el paso de un temporal que provocó inundaciones masivas, damnificados e incluso la muerte de al menos 16 personas, y según parte de la prensa transandina Milei enviará a sus delegados para no exponerse públicamente.

Desde que la crisis estalló, el viernes pasado, el mandatario ha monitoreado durante todo el fin de semana la situación, pero siempre desde la Quinta de Olivos, la residencia presidencial. El liderazgo in situ lo han asumido los ministros de Defensa, Luis Petri, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes han coordinado “los operativos de emergencia y la entrega de alimentos y bienes básicos”, explicó el medio Infobae. Mientras tanto, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, se ha mantenido en contacto directo con el intendente (símil del alcalde en Chile) de Bahía Blanca, Federico Susbielles.

De momento, coinciden medios del país vecino, no hay registro de que Milei vaya a asistir personalmente. Si bien canceló su agenda en vista de la gravedad de la emergencia, se quedará en la capital nacional luego de que personas afectadas por el temporal increparan a Bullrich. “Perdimos todo, hija de puta. Volvete a pie, mojate los zapatos, aunque sea”, le dijeron. “No le tires agua, ella necesita vino”, se escucha decir en otra sección de un video viralizado en redes sociales.

Lejos parece haber quedado la postura inicial del gobierno, cuando en anteriores crisis de este tipo era el propio Javier Milei quien llegaba al lugar. Recordado es el momento en que arribó a la misma ciudad, pero en diciembre de 2023, recién asumido y con altos índices de popularidad. En aquella ocasión un temporal provocó la muerte de 13 personas y el mandatario visitó Bahía Blanca ataviado con ropas militares.

Javier Milei acompañado por el ministro de Defensa, Luis Petri, visita una zona afectada por una fuerte tormenta en Bahía Blanca, Argentina, el 17 de diciembre de 2023. Foto: Archivo

De eso no queda nada, aseguró el portal argentino La Política Online (LPO). Luego de que el sábado los propios Petri y Bullrich fueran enfrentados por vecinos que criticaron que habrían ido a “sacarse fotos” y luego retornado sin anuncios, el mandatario prefirió no exponerse. “Fuentes del gobierno confirmaron a LPO que el libertario teme un escrache (ser increpado) como el que sufrieron este sábado Patricia Bullrich y Luis Petri”, escribió el medio argentino. En aquella oportunidad Bullrich fue quien más insultos recibió.

“Milei evaluó sobrevolar la zona de desastre como hizo en Córdoba con los incendios, pero en su entorno le sugirieron no hacerlo ya que podría exacerbar la bronca (enojo) de los damnificados. De hecho, en Córdoba dejó plantados en la pista a los bomberos que se habían alineado para recibirlo, lo que terminó indignando a los cordobeses”, añadió LPO.

Tampoco ayuda que en la anterior crisis Milei se negó a entregar ayudas económicas y les dijo a los afectados que confiaba en que contarían con la fortaleza para recuperarse con “los recursos existentes”.

Esta vez hubo una diferencia. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció en redes sociales la entrega de 10 mil millones de pesos argentinos para Bahía Blanca. “Terrible lo que están viviendo los bahienses. Toda nuestra solidaridad y apoyo en este difícil momento. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, se comunicó con el intendente de Bahía Blanca, quien le solicitó una ayuda económica de 10 mil millones de pesos para reparar daños, que ya autorizamos. ¡Ojalá las cosas mejoren pronto!”, escribió el encargado de las finanzas nacionales.

De todos modos, el intendente Susbielles declaró a la prensa local que la cifra era absolutamente insuficiente. Este domingo, la autoridad local dijo haberse enterado a través de redes sociales de la ayuda y agradeció a la Casa Rosada, pero planteó que necesitará “más de 400.000 millones de pesos” para reconstruir la región.

Además de la pérdida de vidas humanas y la destrucción de infraestructura habitacional y laboral, Federico Susbielles explicó que una arteria fluvial de la ciudad, el canal Maldonado, tendrá que ser reconstruido. “Aproximadamente sobre las 10 de la mañana se produjo el desborde del canal Maldonado y el arroyo Naposta, que prácticamente anegó toda la ciudad y nos hizo perder prácticamente el 70% de nuestra capacidad operativa”, explicó durante una conferencia de prensa. “Perdimos ambulancias, patrulleros, móviles municipales y camionetas que quedaron atrapados y no pudieron ser recuperados”, añadió.

Inundaciones en Bahía Blanca, Argentina. Foto: @cáritasAR

Respecto a las ayudas del gobierno, planteó: “Nos parece importante que se colabore con los bahienses, es un tema fundamental, más allá que la reconstrucción de la ciudad, estimamos que no estamos hablando de menos de 400 mil millones de pesos”.

La cifra está lejos de los 10.000 millones prometidos por Milei, pero fuentes de la Casa Rosada dijeron a Infobae que “el Poder Ejecutivo no incrementaría la cifra informada por Caputo, por lo que podría abrirse una discusión sobre los costos de la reconstrucción de la ciudad”.

De alguna forma, desde el oficialismo lanzaron la responsabilidad hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista opositor Axel Kicillof, quien se ha transformado en el objetivo constante del oficialismo durante los últimos meses.

Según consignó el citado medio, si bien en el gobierno se muestran abiertos “a negociar, las autoridades nacionales remarcan que la responsabilidad de llevar adelante esas tareas las tiene principalmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof”.

Axel Kicillof en una conferencia de prensa. Foto: Archivo

“Lo que se mostró estos días, con los llamados, con el compromiso, con muchísimas donaciones, es una enorme, universal, masiva, mayoritaria refutación acerca del país que nos quieren vender”, reaccionó Kicillof, arremetiendo contra el gobierno de Milei tras una breve desescalada en las tensiones. El gobernador le achacó a los libertarios que “hay otro país, que tiene que ver con la solidaridad y el amor”. “No el odio, no el insulto, no la degradación, no el ‘sálvese quien pueda’, no el individualismo y no el egoísmo, sino esas grandes gestas que hizo la Argentina desde la creación de su país que tienen que ver con pensar en el otro, con extender la mano, con no estar ni receloso ni encerrado en uno mismo”, contrastó.

Desde la Casa Rosada, en todo caso, añaden que la idea es seguir cooperando con los damnificados mediante la entrega de comida, agua y elementos de higiene y cuidado personal.

“En total son seis los vuelos que se organizaron para llevar la ayuda, tres salieron durante el sábado y el domingo, mientras que los restantes lo harán el lunes”, explicó una persona al tanto de los operativos organizados por el Ministerio de Capital Humano, donde se incluyen artículos esenciales, materiales de construcción, elementos de higiene, mobiliario y productos de limpieza y protección, aseguró Infobae.

El medio opositor Página/12 lanzó críticas contra la jefa de dicha cartera, Sandra Pettovello, porque “tres días antes de que se desatara la tormenta despidió a todos los trabajadores de la Dirección Nacional de Emergencias”, como parte de la estrategia de recortes ejecutada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Dicha sección era la encargada de entregar asistencia en casos de emergencias y catástrofes de este tipo, ya sea enviando insumos o profesionales, entre ellos, médicos, psicólogos y asistentes sociales.

De momento, en Bahía Blanca continúa la búsqueda de sobrevivientes o cuerpos, pues todavía hay personas desaparecidas, incluidas dos niñas de 1 y 5 años, identificadas como Delfina y Pilar Hecker. En la mañana del domingo se encontró el cadáver de Rubén Zalazar, un chofer que murió intentando rescatar a las hermanas.