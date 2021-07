Tres dosis contra el Covid y otra renuncia: la vacunación del presidente de CLC que terminó en sumario sanitario

La salida de la jefa de servicios ambulatorios, una denuncia ante el Minsal y un sumario sanitario.

Esas son las cuentas que dejó un episodio ocurrido el sábado 3 de julio, en la Clínica Las Condes (CLC). Ese día, alrededor del mediodía, Alejandro Gil (73), presidente del directorio, acudió a la unidad de vacunación del recinto médico. Iba acompañado de la gerenta de Enfermería, Andrea Gaete.

Las dos enfermeras que se encontraban en el box en ese momento se sorprendieron al verlo, y más aún cuando la ejecutiva les solicitó aplicar a Gil una dosis de la vacuna Pfizer, aun cuando contaba con el esquema completo de Sinovac.

El hecho quedó relatado en la denuncia que posteriormente redactaron ambas profesionales en un correo electrónico que enviaron a sus superiores, al que tuvo acceso La Tercera. “Nos encontrábamos en este proceso cuando se dirige Alejandro Gil Gómez hablando por teléfono, toma asiento en el box, pasando por alto la espera de pacientes ingresados previamente. No realiza ingreso con staff administrativo y lo acompaña la enfermera Andrea Gaete, la cual nos solicitó que debíamos vacunar al paciente con vacuna Pfizer, ya que se realizó un examen de anticuerpo el cual su resultado fue no reactivo”, señaló la misiva.

Según consignan en la denuncia, ambas le informaron a Gil que ya le habían suministrado dos dosis de la vacuna Sinovac, por lo que no correspondía inocular con Pfizer. Ante la negativa de las enfermeras, él les aseguró que su médico tratante lo había enviado a vacunarse con esta.

Una de las enfermeras -relatan en el correo- ingresó el RUT al sistema del Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI) y corroboró que al directivo se le habían administrado dos dosis de vacuna Covid. Por lo mismo, ambas enfermeras le explicaron que “su vacunación ya fue realizada y que no se puede realizar, porque el sistema nacional nos arroja alerta de error”.

Pero la gerenta de Enfermería y Gil insistieron en que debían realizar la vacunación, argumentando que él “asiste a muchos sectores de la clínica que son de riesgo”, consignó el mismo documento. Entonces, una de las enfermeras tomó una foto del expediente del RNI y de la cédula de identidad de Gil. Acto seguido, su compañera le aplicó la tercera dosis al presidente del directorio de CLC, esta vez del laboratorio Pfizer.

El correo electrónico que detalló lo sucedido fue recibido por la jefa de los Servicios Ambulatorios, Leticia Ortiz, y la coordinadora del vacunatorio, Carla Garrido. Estas últimas reunieron más antecedentes del caso y enviaron un informe a la encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones.

El caso se había mantenido en reserva hasta ayer, cuando pasadas las 15 horas se confirmó la renuncia de Ortiz, quien cuenta con un Magíster en Gestión de Clínicas y Hospitales de la Universidad Adolfo Ibáñez y acumulaba 15 años de experiencia en CLC.

Su salida viene a engrosar el listado de médicos que han sido despedidos y otros que decidieron alejarse de la institución en los últimos meses, como Tomás Regueira, exjefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica; Luis Herrada, exdirector médico; Roberto Postigo, traumatólogo de columna, y Andrés Larach, cirujano y especialista en el aparato digestivo. A ellos se suman al menos cuatro médicos más que salieron durante la última semana.

“Se procedió a vacunarlo nuevamente”

La vacunación “extra” de Gil se conoce justo en momentos en que el gobierno estudia si aplicar o no una tercera dosis a quienes cuentan con el esquema completo de CoronaVac, que es el 70% de los inmunizados en Chile. En ese marco, se estudia si apostar por una tercera dosis del mismo laboratorio, o dar curso a combinación de esquemas de distintos laboratorios. Ahí cabría la posibilidad de inocular con Pfizer.

Sin embargo, la decisión no está tomada y no hay autorización hasta ahora para realizarlo en el país. De hecho, desde el Ministerio de Salud explicaron a La Tercera que “a nivel nacional, al día de hoy no se registra Error de Programación (EPRO)”. Por lo tanto, Gil sería el único chileno con tres vacunas contra el Covid.

En ese marco, a través de un comunicado, CLC confirmó a este diario la aplicación de una tercera dosis de inmunización al presidente del directorio, por lo que posteriormente se realizó una autodenuncia al Ministerio de Salud. “Clínica Las Condes cumple y ha cumplido de manera rigurosa con todos los protocolos de vacunación establecidos por la autoridad sanitaria, así como las indicaciones médicas impartidas por los médicos tratantes”, señaló.

“En el contexto señalado, el Sr. Alejandro Gil, no obstante haber sido vacunado con dos dosis, al realizarse un examen de Anticuerpos Spike, en razón de ser una persona con alto riesgo de contagio y variadas preexistencias, registró un resultado inferior al mínimo para considerar la existencia de inmunidad. En razón de lo anterior, y por expresas instrucciones de su médico tratante, se procedió a vacunarlo nuevamente. Sin perjuicio de lo expuesto, Clínica Las Condes procedió inmediatamente a presentar una autodenuncia al Ministerio de Salud, adjuntando todos los antecedentes referidos al caso”, remató el comunicado.

En tanto, desde la Seremi de Salud Metropolitana explicaron que CLC notificó al Programa Nacional de Inmunizaciones de un Error de Programación (EPRO), en el que se informó que una persona habría recibido una tercera dosis de la vacuna Pfizer.

“Existe un plan de vigilancia constante. Contamos con un equipo de enfermeros(as) que se encuentra desplegado en los puntos de vacunación fiscalizando el proceso y verificando que el cronograma de vacunación se cumpla. Si se detectan incumplimientos, se cursa sumario sanitario”, explicó la autoridad.

Además, informó que personal de la Seremi acudió al recinto médico para iniciar un sumario sanitario, cuyas sanciones serán determinadas al finalizar la investigación, y sostuvo que a la fecha no están en conocimiento de otros casos en los que se haya aplicado una tercera dosis.

La exjefa de los Servicios Ambulatorios, Leticia Ortiz, y la coordinadora del vacunatorio, Carla Garrido, declinaron efectuar comentarios sobre este artículo. Esta última fue despedida hoy durante la mañana.