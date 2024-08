UDI se abre a ceder Concepción a cambio de que republicanos se bajen en la Gobernación del Biobío

En cuenta regresiva se encuentran las gestiones de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) para destrabar la situación en Concepción, donde la colectividad lleva a Valentina Pavez como su candidata para quedarse con la alcaldía.

Y es que este jueves termina el plazo legal estipulado por el Servicio Electoral (Servel) para bajar las candidaturas, en un contexto en que por un lado el Partido Republicano lleva a James Argo para esa misma municipalidad, y también se suma la candidatura de Héctor Muñoz por el Partido Social Cristiano (PSC).

En ese sentido, en los últimos días las colectividades se han volcado a destrabar la situación en la comuna con el fin de evitar que la dispersión de votos termine con las opciones del sector de quedarse con esa municipalidad. Allí, según fuentes de Chile Vamos, una de las fórmulas que están sobre la mesa es que la coalición ceda Concepción a cambio de que republicanos bajen a su candidato por la Gobernación del Biobío, Fernando Peña.

En esas conversaciones, según fuentes del gremialismo, se han sumado algunas gestiones de la alcaldesa de Providencia y figura presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien se habría contactado con Pavez, la exsenadora Jacqueline van Rysselberghe -madre de la candidata de Chile Vamos- y el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Esto en medio de los emplazamientos de republicanos para que la jefa municipal asuma un rol más fuerte para ordenar al sector.

De hecho, durante este martes Matthei se refirió públicamente al tema de Concepción. “Valoro y celebro enormemente el gesto de Valentina Pavez. Creo, con total convicción, que el camino es la unidad, y que esta debe primar en nuestro sector, tanto en las alcaldías como en las gobernaciones. En Biobío somos una mejor alternativa y debemos, en unidad, hacer esfuerzos para evitar que Navarro, uno de los máximos seguidores del chavismo de Maduro, llegue al poder”, publicó a través de su cuenta de X sobre el llamado de Pavez y Muñoz a definir al candidato mediante encuesta.

En el partido -desde donde dicen que Matthei llegaría el sábado a Concepción- aseguran que la jefa municipal se ha mostrado de acuerdo con la posibilidad de hacer una encuesta.

La opinión de la alcaldesa también fue compartida por la exsecretaria general del partido y candidata a la Gobernación de Valparaíso, María José Hoffmann, quien en sus redes sociales aseguró que “me parece una gran noticia el gesto y la señal que han dado en Concepción, espero que este mismo gesto se dé en el resto de las comunas que se requiera, sobre todo en gobernaciones, donde en unidad podemos ganar. Aún estamos a tiempo de hacer lo correcto José Antonio Kast”.

Lo cierto es que hasta el momento todavía no hay claridad de lo que ocurrirá en Concepción. De hecho, fuentes de la UDI aseguran que se ha intentado hacer las gestiones con republicanos para llegar a una fórmula, sin embargo, no ha existido respuesta. De esas tratativas han participado miembros de la directiva, la misma Pavez y Van Rysselberghe, sin obtener resultados.

Y es que desde el partido liderado por Arturo Squella sostienen que ellos no están en negociaciones y que es el turno particularmente de la UDI de ceder pensando en la unidad del sector. Así, ejemplifican que ellos entregaron Recoleta y Viña del Mar, Renovación Nacional (RN) hizo lo propio con Valparaíso y el PSC en Santiago.

Al respecto, el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró a La Tercera que “para nosotros es fundamental tener candidatos de unidad tanto en Concepción como en la gobernación regional. Y también creemos vital tener candidatos de unidad en comunas como Arica, Antofagasta, que son otras capitales regionales donde el Partido Republicano levantó candidatos a última hora”.

De esta forma, en la UDI sostienen que seguirán insistiendo por la posibilidad de hacer un trueque entre la municipalidad y la gobernación o definir mediante sondeos la candidatura única. La primera fórmula, incluso, es respaldada en parte de RN.

Santiago, 26 Julio 2024. El Partido Republicano cierra la jornada con candidatas a alcaldesas y gobernadoras. Javier Salvo/Aton Chile

“Nosotros como Chile Vamos seguimos disponibles para definir una encuesta única, consensuada, transparente y en terreno para llegar a un acuerdo, cosa que incluso he planteado directamente al candidato, sin obtener ningún tipo de respuesta. Si están tan seguros que ganan, no entiendo por qué no se quieren medir en un mecanismo transparente”, indicó Pavez a La Tercera.

Y agregó que “mientras ese requisito, que me parece básico para tomar la decisión de bajar una candidatura, no se cumpla, no hay posibilidades de que decline mi candidatura a alcaldesa de Concepción”.

Si bien en la colectividad recalcan que Pavez cuenta con el respaldo del partido, la tensión ha ido en aumento después de que Argo subiera a sus redes sociales un video en el que se ve al diputado UDI Sergio Bobadilla apoyándolo. Según cercanos al parlamentario, Bobadilla se encontraría molesto por el tono que se ha tomado contra la carta republicana.

Ejemplo de lo anterior, dicen, fueron las declaraciones de Van Rysselberghe, quien ayer aseguró que la decisión de Chile Vamos es mantener a su hija “hasta el final” y que “James Argo no gana, no es un buen candidato”.

En este contexto, fuentes de la bancada aseguran que acá existe una medición de fuerzas entre los lotes de la exsenadora y Bobadilla, lo que se viene arrastrando hace cerca de 15 años.

Al respecto, la diputada de la zona Marlene Pérez (ind.-UDI) aseguró que “acá no pueden seguir primando los egos y las mezquindades. Debemos ir unidos por el bien de nuestro sector. No podemos ceder terreno a la izquierda y debemos siempre pensar en ganar espacios para nuestra candidata presidencial Evelyn Matthei”.