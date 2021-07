Chile Vamos impulsa acto unitario antes de las primarias, pero los presidenciables no se convencen

El viernes pasado se reunieron, por segunda vez consecutiva durante la semana, los presidentes y secretarios generales de los partidos de Chile Vamos. En la cita, que se realizó en la sede de la UDI, junto con afinar los detalles del documento guía para el funcionamiento del bloque, los dirigentes también acordaron intentar realizar una actividad conjunta antes de las elecciones primarias del próximo 18 de julio entre los cuatro abanderados presidenciales del sector: Mario Desbordes (RN), Joaquín Lavín (UDI), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (IND).

El objetivo del encuentro, dicen en las directivas de los partidos, es convocar a la ciudadanía a participar de los comicios y que vayan a votar. Esto, en medio de la preocupación que existe en el sector respecto a que haya una baja convocatoria por varios factores, entre ellos, que las elecciones se realizarán durante un fin de semana largo, en medio de las vacaciones escolares y de la llegada de la variante delta del Covid-19, lo que podría incidir en que la gente concurra a sufragar.

La inquietud del bloque, además, pasa porque quieren evitar que la primaria de la oposición entre el abanderado del PC, Daniel Jadue, y del Frente Amplio, Gabriel Boric, tengan más sufragios que la elección de la centroderecha porque podría generar un precedente ante la primera vuelta presidencial y una especie de vaticinio de una derrota. Esto, en un contexto en que también temen que el electorado de centroderecha concurra a votar en la primaria opositora por Boric para evitar que gane Jadue, lo que podría terminar abultando los comicios de la izquierda.

En esa línea, con la puesta en escena de los presidenciables buscan entregar un mensaje para convocar al electorado del sector, con miras a tener una votación que esté entre lo obtenido en las primarias de 2014 (800 mil votos) y las de 2017 (un millón 400 mil votos).

“La idea de reunir a los cuatro candidatos de Chile Vamos para las primarias presidenciales surge ante la necesidad de convocar al máximo de personas, ya sean militantes de los cuatro partidos de la coalición e independientes, para que participen en nuestra primaria presidencial, llamando a la tranquilidad ante la actual pandemia y la nueva variante delta, ya que se tomarán todos los resguardos y protocolos sanitarios necesarios, tal como ha venido ocurriendo en las últimas elecciones”, dice el secretario general del PRI, Diego Berríos.

Y agrega: “Mientras más personas participen en la primaria presidencial de Chile Vamos, tendremos la seguridad que el ganador será el más competitivo, para que finalmente en noviembre sean nuestras ideas las elegidas por los chilenos”.

En la UDI y en Evópoli transmiten que tienen las intenciones de hacer este encuentro pensando en la última semana previo a las primarias. En el partido liderado por el diputado Andrés Molina agregan que esta semana hablarán con su abanderado para convocarlo a esta instancia.

Dudas de los presidenciables

Hasta el cierre de esta edición ninguno de los cuatro abanderados ni sus equipos habían sido informados oficialmente de la idea de hacer un encuentro unitario para llamar a votar. Sin embargo, desde los comandos transmiten algunas dudas sobre la conveniencia o no de hacerlo.

En el equipo de Desbordes, por ejemplo, señalan que primero tendrían que ver la agenda, los horarios y ver si calza con el itinerario de la recta final de campaña a primarias. Además, algunos en su entorno transmiten que quizás no sería tan conveniente aparecer todos juntos en la recta final cuando lo que tienen que hacer es intentar diferenciarse de los otros y llamar a votar por uno mismo.

En el equipo de Briones, por otro lado, sostienen que no se han puesto en escenario y que lo tendrán que ver en su debido momento, mientras que el entorno de Lavín se limitaron a decir que están “siempre disponibles” para actividades que sean sumar participación.

Desde el comando de Sichel dicen que el candidato no ha sido contactado por nadie para organizar una eventual reunión de ese tipo, y que de hacerlo tendría que analizar si vale la pena o no. Esto, porque cercanos al abanderado dicen que éste iría “feliz” si esto se da como un encuentro solo entre los cuatro postulantes de Chile Vamos, pero que no le gustaría aparecer en la foto con partidos políticos o candidatos al Parlamento de la colectividad, ya que Sichel ha proyectado su imagen como independiente.

Además, él estaría dudando de la efectividad de un encuentro de este tipo, ya que la mejor forma, a su juicio, para convocar participación en la campaña es, haciendo campaña, o participando en debates como el de hoy, y que una reunión de este tipo sería una pérdida de tiempo.

Tampoco creen en su equipo que esto pueda ayudar a proyectar una imagen de unidad y así aliviar tensiones entre los cuatro contendores, pues sienten que el debate radial de hoy día fue menos tenso y se vio a la coalición más unida.

Polémica por debate en La Red

Un hecho que ha inquietado las aguas durante estos días en los comandos ha sido la organización de un debate en La Red de Chile Vamos proyectado para mañana al que no asistirán ni Lavín ni Sichel. En el equipo de este último han alegado que lo acordado por escrito entre los cuatro fue que el segundo debate televisivo quedaba para el 11 y 12 de julio transmitido por todos los canales, y que no habría otra instancia antes.

Pero que, sin embargo, La Red intentó adelantarse a esto para hacer un debate previo, y Briones y Desbordes se sumaron al debate, dejando en mal pie a Lavín y Sichel a quienes se ha acusado de no querer participar de esta instancia.

“Los debates se coordinaron entre los cuatro comandos, y la idea era poder tener una posición en común porque, o si no, es difícil de negociar. Esa posición en común nos llevó este acuerdo con los cuatro canales de televisión, a hacer el debate con Chilevisión y luego con los cuatro canales, este último el día 12, y luego que no hiciéramos debates en televisión antes que ese. Por lo tanto, aquí no hay ningún veto a ningún canal como se ha querido instalar. Lo que sí hay es cumplir con los compromisos. Porque se concuerdan ciertas condiciones que hay que respetarlas. Y eso era no hacer un debate antes”, dice el jefe de campaña de Sichel, Pedro Browne.

Y agrega: “Ellos cambiaron de posición (Desbordes y Briones) frente a algo que ellos mismos habían manifestado por escrito. Aquí no hay un problema con debate en La Red. El tema está en que hay que respetar lo que se acordó previamente con otros medios”.

Desde el comando de Lavín también afirman que el compromiso con los cuatro canales de Anatel y entre los comandos fue que el debate televisivo se realizaba en la primera quincena de julio, y que el único que se podía hacer antes era uno entre Chilevisión y CNN Chile.

Recalcan que La Red insistió para hacerlo antes, a lo que se negaron, pero que posteriormente a eso se sumaron Desbordes y más adelante, Briones, sin cumplir el compromiso. “Siempre ha existido el ánimo de debatir, ya se ha participado en dos debates uno de Chilevisión+CNN, más radios y tenemos un tercer debate el 12 de julio. Se le explicó a La Red que después del 12. Nunca nos hemos negado. Siempre cumplimos los compromisos”, dice el integrante del comando de Lavín, Jorge Saint-Jean.

En el comando de Desbordes, por otro lado, desdramatizan el tema y transmiten que no hubo ánimo de incumplir con compromisos, sino que más bien están con la idea de que hay que utilizar todos los espacios disponibles para debatir y que, además, no se puede dar “exclusividad” solo a los otros canales y que sería injusto no participar de uno organizado por ese canal.

En el equipo del abanderado de Evópoli, en tanto, afirman que no puede existir una especie de “veto” a La Red, y deslizan que quizás existe temor a ser entrevistados por los periodistas de ese canal.