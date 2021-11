Un excontralor, un exdecano de Derecho y la irrupción de candidatas feministas: partió la carrera por presidir el Colegio de Abogados

Entre el 14 y el 16 de diciembre los abogados colegiados deberán elegir a 10 de los 19 consejeros del gremio, los que deberán ejercer su cargo entre 2022 y 2025. Al cierre de las inscripciones llegaron cuatro listas: Libertades Públicas, Gremiales, Un Nuevo Colegio para un Nuevo Chile y la debutante Apruebo Dignidad, cada una con 10 candidatos. El periodo de los consejeros elegidos en 2017 concluía en junio pasado, pero a causa de la pandemia se aplazó.

Dentro de los nombres que más destacan en esta carrera está el del excontralor Ramiro Mendoza (Gremiales) y el académico de la Universidad de Chile y exdecano de la Facultad de Derecho Davor Harasic (Libertades Públicas).

La Tercera contactó a representantes de cada lista inscrita para conocer cuáles son las motivaciones para llegar al cargo y los desafíos que tiene el Colegio de Abogados, sobre todo en medio de las discusiones que se han dado en la Convención Constitucional respecto de las instituciones que integran el sistema judicial chileno y la voz que deberían tener ellos como gremio de cara a estos cambios.

Libertades Públicas

Jaime Winter, socio de Albagli Zaliasnik y académico de la Universidad de Chile, es uno de los 10 candidatos inscritos en la lista Libertades Públicas. Una de sus preocupaciones y motivos por los que aceptó este desafío es que ha visto que el actual gremio de abogados no se haya involucrado con fuerza en el proceso que se vive hoy con la Convención Constitucional. “Llama la atención que un gremio relevante, o que debiera serlo para esta materia, no tenga una voz y no haya podido ser un actor relevante dentro del proceso público (…). Hay muchos temas donde el Colegio de Abogados podría incidir”, dijo.

En este grupo está inserto el penalista Harasic que por su experiencia, en el caso de lograr la mayoría de consejeros, podría erguirse como el próximo presidente. En el caso de que los elegidos opten por una líder, esta lista lleva a una destacada especialista en Derecho Penal, la abogada Libertad Triviño Alvarado, quien se desempeña como académica en la Universidad de Santiago y anteriormente fue parte del consejo del Colegio de Abogados. Actualmente es socia en la firma Horvitz abogados.

También destaca Miguel Schürmann Opazo, quien es académico de la Universidad de Chile y Adolfo Ibáñez. Además, socio de la firma BACS Abogados y en el pasado fue asesor de la Comisión de Constitución del Senado para la Ley sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

Los otros candidatos son:

Isabel Becerra Iglesias, abogada asociada de la firma Prieto desde 2019. Forma parte del equipo Ambiental y Regulatorio del Estudio.

Katherine González Navarro, abogada académica de la Universidad de Santiago y especialista en causas donde se vean vulnerados los derechos fundamentales.

Cristián Maturana Miquel, quien va por un nuevo periodo dentro del gremio. Tiene experiencia en el área pública y también en el mundo privado, ya que hasta 2018 fue gerente legal de Entel Chile.

Eugenio Merino Palacios, abogado penal, se especializó en delitos económicos y patrimoniales. Es el principal socio de Merino y Cía.

Mónica van der Schraft Greve, es socia de Garrigues, especialista en el área de litigación y arbitraje y se presenta a la reelección. Además, es directora del Capítulo Chileno del Club Español de Arbitraje, jueza de Ética del Colegio de Abogados de Chile.

María José Zegers Quiroga, abogada dedicada al área de energía y recursos naturales y de regulación y lidera esta misma área en el estudio RCZ.

Gremiales

La abogada tributaria Soledad Recabarren, una de las candidatas de la lista de Gremiales, aseguró que la presencia del excontralor Ramiro Mendoza en este grupo la impulsó a inscribirse en la lista. Sobre si es su carta para liderar el gremio, dice que es algo que aún se debe conversar.

Una de las motivaciones para postular al cargo, dijo, es darle más importancia al gremio en la contingencia nacional. “Creo que los abogados tienen un rol social, que es apoyar este cambio con leyes que sean lo más justas y ajustadas a derecho. A veces, cuando uno ve proyectos, en ocasiones ve que faltan las condiciones básicas para que cumplan con toda la normativa para que sea una ley entendible y aplicable”, dice la también socia de Recabarren & Asociados.

Otro que compone la lista es Víctor Manuel Avilés, abogado constitucionalista, quien ha ejercido como académico de la Universidad del Desarrollo. Participó en el acuerdo del 15 de noviembre, Por la Paz Social y Nueva Constitución, asesorando a parlamentarios oficialistas y fue partidario en el plebiscito de la opción “Rechazo”.

También está Florencio Bernales Romero, quien va a la reelección, es abogado y socio del estudio jurídico Cariola Díez Pérez Cotapos, donde se especializa en litigios y arbitrajes, tanto nacionales como internacionales, y es profesor en la Universidad de los Andes.

Los otros candidatos:

Eva Méndez Núñez, quien es especialista en causas familiares, se desempeñó como coordinadora del área familia y Red de Abogados Voluntarios de la fundación Probono y es parte de la Asociación de Abogados de Familia.

Paulo Montt Rettig, quien va a la reelección, se especializa en arbitrajes y litigios civiles, comerciales, regulatorios y de libre competencia. Es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile.

El abogado constitucionalista Enrique Navarro Beltrán, quien en el pasado se desempeñó como ministro del Tribunal Constitucional (TC) por seis años.

Alejandro Romero Seguel, miembro de la sociedad Mackay y Cía. que se dedica a causas de asuntos trasnacionales. Por varios años se desempeñó como académico de la Universidad de los Andes.

Andrea Saffie Vega, quien es abogada y socia del estudio jurídico Cariola Díez Pérez Cotapos. Allí se desempeña en las áreas de derecho civil, corporativo y comercial.

Tatiana Vargas Pinto, quien es especialista en investigación jurídica y vicedecana de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, además de socia de Hadwa, Oxman, Vargas y Tuane.

Apruebo Dignidad

Francisco Bustos, abogado especialista en derechos humanos, es parte de la nueva lista de Apruebo Dignidad. Ante lo que él describe como “una trayectoria conservadora de los colegiados” decidió este año sumarse al colectivo que irrumpe en estas elecciones. “Nunca me he sentido muy representado por las listas que han liderado el Colegio de Abogados, ya que eran de un eje más conservador. Hay que sacar al colegio de la representación de nicho y poder incidir en la esfera pública con miras a las grandes mayorías”, dice.

Los miembros del colectivo tienen afinidad con partidos y movimientos de Apruebo Dignidad, en conglomerado que hoy tiene como candidato a Gabriel Boric, así como también profesionales independientes. Algunos de ellos son José Joaquín Rubio Schweizer y Paulina López Gallardo.

Los candidatos:

Dayana Barrios Núñez actualmente es académica de la Universidad Alberto Hurtado en la cátedra de Derechos Humanos para las Mujeres. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet se desempeñó como asesora legal de la Subsecretaría de Previsión Social y Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales.

José Francisco Castro, especialista en derecho de empresas. Tiene una larga trayectoria como académico en la Universidad Católica, de Chile y de Concepción. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet se desempeñó como asesor legal de la Dirección del Trabajo.

La abogada de derecho laboral Francys Foix Fuentealba se ha desempeñado en el área corporativo y judicial, en materias civiles, laborales y arbitrajes. Además, es socia de la firma Piddo, Paniagua & Asociados.

El abogado José Antonio Henríquez Muñiz se desempeña como defensor penal público licitado en Santiago y es director de la Asociación Pensamiento Penal Chile.

Francisca Millán Zapata es abogada especializada en derechos humanos y materias de género. Actualmente es parte del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres, que revisa causas en donde se ven comprometidos los derechos de las mujeres.

Zoran Ostoic Marroquín se dedica al área de gestión y ordenamiento ambiental y es docente de la Universidad Central. En la reciente elección municipal fue candidato a concejal en la comuna de Ñuñoa por el partido Federación Regionalista Verde Social.

El abogado Santiago Trincado Moreno es especialista en litigación estratégica, con experiencia en litigación penal y de derechos humanos. Es el socio principal de Capital Abogados, donde se dedican a causas de funcionarios públicos y sindicatos.

“Un Nuevo Colegio para un Nuevo Chile”

María de los Ángeles Coddou, quien va a la reelección, es parte del colectivo “Un Nuevo Colegio para un Nuevo Chile”, que fue parte del movimiento que en 2018 buscó que en el gremio existiera paridad de género en la conformación del consejo. “Siento que empezamos una tarea y me siento comprometida a terminarla. Además, creo que estamos viviendo cambios bastante profundos y creo que es relevante que actores como los abogados puedan participar y tener una voz en la Convención Constituyente”, dice la socia de la oficina Coddou y Cía.

En tanto, la abogada Magdalena Atria Barros -quien es parte del colectivo de Abogadas Feministas de la Universidad de Chile- destacó la relevancia de la irrupción de candidaturas feministas para el gremio. “El derecho y sus instituciones afectan tanto a mujeres como a hombres. Por eso es importante que haya mujeres liderando el colegio, porque pueden poner en la mesa los temas legales que afectan a las mujeres en la cotidianeidad y también a las abogadas y que, muchas veces, son invisibles para los hombres”, sostuvo.

En esta lista hay militantes de los partidos que conforman Nuevo Pacto Social e independientes de centroizquierda. Algunos de ellos son Manola Verdugo Sazo, Rodrigo Medina Jara, Luz María Gutiérrez Zelada.

Los otros candidatos:

Luis Alberto Aninat Urrejola, quien es uno de los que van a la reelección, se desempeña como profesor en distintas universidades del país. En su experiencia profesional ha sido parte de la fundación Probono y socio de Aninat Abogados.

Alfredo Bañados Lagos se ha desempeñado como asesor de empresas en materia penal y laboral. En el primer gobierno de Michelle Bachelet fue director de Gendarmería de Chile y antes de eso se desempeñó como seremi de Justicia en la Región de La Araucanía.

Jaime Jansana Medina, quien fue candidato a fiscal nacional en 2015 y fue abogado del excandidato presidencial Tomás Jocelyn Holt en el caso firmas.

Vicente Manríquez González, quien en el segundo gobierno de Bachelet fue asesor para materias de energía, medioambiente y minería en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Actualmente es socio de Bordoli Doren, que se dedica a causas del derecho económico y de los negocios.

Alejandra Precht Rorris, la abogada se dedica al derecho administrativo, ambiental, ordenamiento territorial y derecho indígena. Además, trabajó en la Comisión Nacional del Medio Ambiente en evaluación ambiental de proyectos en 2019.