Un logo de Nike pese al contrato con Adidas: El último disparo al pie de Colo Colo

En Colo Colo se vuelven a disparar al pie. Sin intención, seguramente, Aníbal Mosa y el Cacique caen en un error que vuelve a generar problemas. Ahora no fue precisamente un palo de Paredes ni menos de Valdivia. Esta vez, hasta las ganas de querer presentar a sus primeros dos refuerzos para la temporada 2021 le terminan pasando la cuenta con su principal y nuevo auspiciador: Adidas.

A eso del mediodía de ayer, el Cacique publicó una imagen en sus redes sociales que hoy ya no existe. El propio club la borró, acusando el error. Aníbal Mosa, vestido con una camisa y un pantalón, posó junto a Felipe Fritz y Juan Carlos Gaete para dar a conocer el arribo de los nuevos integrantes del equipo de Quinteros. Gaete , la gran apuesta hoy de la concesionaria, posó con una polera con logo Nike, principal competidor de la marca que se ganó hace menos de dos meses la licitación para vestir al Cacique, a cambio de US$ 24 millones por las próximas seis temporadas.

Colo Colo borró el twitter que presentaba a ambos jugadores.

El golpe mediático para Adidas fue duro. Poco sirvió el reconocimiento de la marca alemana apenas presentó la nueva indumentaria. Y que de paso le obligó a dar explicaciones a Universidad de Chile, elenco que también visten hace más de 12 años. “Yo no soy chileno, pero sabía de Colo Colo antes de llegar aquí. Alguien me dijo ‘en Chile hay tres instituciones claves: la selección, el Gobierno y Colo Colo’”, dijo en enero Jerome Leveque, gerente general de Adidas Chile. Las palabras no cayeron bien en el Centro Deportivo Azul.

La imagen de Gaete con el logo de la marca competidora no dejó a nadie indiferente. No solo inquietó a Adidas, que, por ejemplo, aparece en cada presentación o evento que realiza la U, sino también en el resto de auspiciadores que deben aparecer en cada presentación según lo establecen los contratos comerciales. En la misma foto, solo aparece una ventana de fondo y una bandera del Cacique colgada para intentar adornar el momento que poca gracia causa hoy en Macul. Blanco y Negro, al ser contactado por El Deportivo, explicó que la situación se generó en un contexto en el que los jugadores asistieron a firmar sus contratos y que la presentación oficial se realizará durante la próxima semana en el Monumental. Advierten que en la conferencia sí estarán con sus respectivas camisetas e indumentaria Adidas.

La situación que hoy afecta al Cacique ha generado problemas en otros países. En 2013, por ejemplo, Mario Gotze era presentando como flamante refuerzo del Bayer Múnich, elenco al que también auspicia Adidas. ¿El problema? El campeón alemán acudió a la presentación con una camiseta que lucía el logotipo y el nombre de la marca que lo patrocina, la americana Nike, lo que molestó a la alemana Adidas, patrocinadora y copropietaria del Bayern.

Markus Hörwick, director de prensa del Bayern Múnich, tuvo que salir a ofrecer disculpas en una conferencia de prensa. “Nos llamó Adidas y le pedimos una disculpa por lo sucedido. Mario Gótze está autorizado por Nike a usar sus zapatos de futbol durante los partidos, pero él se debe de adaptar a nuestros patrocinadores durante los eventos oficiales como éste”, dijo. “La polera de Götze se nos pasó por completo debido a todas las distracciones que hubieron durante el evento, pero ya le hemos asegurado a Adidas que ésto no volverá a suceder».

Gotze pareció no comprender el mensaje. En ese momento, el futbolista era el rostro de Alemania de la empresa Nike, por lo que siguió apareciendo en diferentes ocasiones con la firma durante eventos del Bayern. Incluso, llegó a ser multado con US$10 mil por desobedecer al club.