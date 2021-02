Valdivia pena en Colo Colo: La relación de amor y odio que sigue en tribunales

A menos de 24 horas que finalizara el duelo entre Colo Colo y Cobresal, en la igualdad sin goles que dejaba en muy mal pie al Cacique en la lucha por no descender, los abogados de Jorge Valdivia levantaron un recurso contra Blanco y Negro. El Mago, quien apenas pudo sumar 89 minutos en cancha tras su regreso al Monumental, no quedó conforme con la sentencia del primer juzgado de Santiago en su reclamo por US$ 400 mil por partidos amistosos que no se disputaron durante su paso anterior por el Cacique.

El mundialista pena en el club que lo formó como futbolista. Si bien su aporte en la cancha no dejó a nadie contento, el 10 se fue de la institución disparando hasta por las redes sociales. “La historia no la borra una sociedad anónima”, publicó en su cuenta de Instagram, una vez que Aníbal Mosa, presidente de la institución, diera a conocer que no se le renovaría junto a otros 10 futbolistas: Esteban Paredes, Julio Barroso, Matías Fernández, Pablo Mouche, Juan Manuel Insaurralde, Miguel Pinto, Darío Melo, Branco Provoste y Carlos Carmona.

En la justicia, por su parte, el volante creativo vive otro round. Aprovechó los 10 días hábiles que otorga la ley para presentar un documento de 18 hojas a la Corte de Apelaciones, firmado por su abogado, Jaime Silva Bruce, en la que solicita la nulidad del dictamen que se dio a conocer el 1 de febrero. “Vengo en deducir Recurso de Nulidad para ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de la sentencia definitiva dictada en autos con fecha 01 de febrero en curso, notificada a esta parte con esa misma fecha, que rechaza, en todas sus partes, la demanda de cobro de prestaciones laborales interpuesta por JORGE LUIS VALDIVIA TORO en contra de BLANCO Y NEGRO S.A”.

El Mago vuelve a hacer hincapié en los dineros que le adeudan. ¿Qué exige? “Bonificación garantizada de US$ 200.000 (doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América) líquidos, por encuentro de fútbol que debió haberse realizado en el período junio 2017-junio 2018, todo en atención a los términos de la cláusula Tercera del Acuerdo Marco suscrito por las partes con fecha 20 de junio de 2017″. Además, “bonificación garantizada de US$ 200.000 (doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América) líquidos, por encuentro de fútbol que debió haberse realizado en el período junio 2018-junio 2019, todo en atención a los términos de la cláusula Tercera del Acuerdo Marco suscrito por las partes con fecha 20 de junio de 2017 y a la renovación del contrato de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2019″, reclama.

Valdivia asegura que tomó todos los recaudos. Y que al momento de firmar su finiquito en enero de 2020 dejó escrito que iniciaría acciones legales contra la concesionaria: “Mi representado se reservó expresamente el derecho de reclamar e iniciar acciones legales a su respecto, esto es, por la existencia de pagos pendientes por estas remuneraciones o prestaciones laborales pactadas contractualmente a su favor, reserva formulada en forma manuscrita, clara y precisa por el actor en dichos términos; señalando sobresalientemente de su puño y letra, cito textual: “me reservo el derecho a iniciar acciones legales por pagos pendientes establecidos en contratos firmados entre las partes”.

El jurista exige que se tome en cuenta la prueba testimonial de los dos testigos de Valdivia: Mauricio Valenzuela, su representante, y Luis Jara, ayudante del agente. “Se firmó finiquito, teniendo claro que a Jorge se le debía la suma de cuatrocientos mil dólares que era remuneración por los partidos que no se habían ejecutado. Ante eso concurrimos a la Notaria y nosotros necesitábamos firmar finiquito (para futuras contrataciones) hicimos, pedimos una reserva expresa de los cuatrocientos mil dólares, cosa que Colo Colo no accedió en el finiquito, sino que se colocara una reserva … para cobrar los derechos, la plata, los dineros hablados”, dice el agente.

“Sí, yo acudí a la firma del finiquito de Jorge y Colo Colo, en el cual mi jefe Mauricio Valenzuela le dice al representante de Colo Colo en ese minuto que era Alejandro Paul que se le adeudaban cuatrocientos mil dólares de los contratos de Jorge y en el cual Alejando Paul le dice textualmente a mi jefe … que esos cuatrocientos mil dólares no se los iban a pagar, pero que no le niega la deuda, en ningún minuto”, agrega Valenzuela. El abogado hace fuerza en esta teoría pues en la sentencia definitiva se considera que los derechos formulados por Valdivia en el mismo finiquito “sería ineficaz por ser vaga, genérica e imprecisa”, cierra.

Valdivia pena en Colo Colo. El Mago, el mismo que llevó al Cacique a lo más alto, hoy cierra su ciclo por el Monumental enfrentado en la justicia.